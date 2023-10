Abogado de Michael Schumacher revela razón del silencio por la salud del piloto

Siempre ha sido una gran incógnita el estado de salud del piloto Michael Schumacher, quien desde hace casi 10 años sufrió un terrible accidente, pero no se sabe nada de su real condición.

Lo que se supo es que el campeón de la Fórmula 1 está conectado a varios aparatos que lo mantienen con vida, pero la verdad es que las noticias son mínimas, pues nadie de su entorno y ni los médicos que lo tratan hablan del tema.

(Luis Díaz: primera decisión drástica del Liverpool por secuestro de su padre)

(Liverpool se pronuncia sobre secuestro de padre de Luis Díaz en Colombia)

Palabra de abogado

El corredor se accidentó cuando esquiaba en la estación francesa de Meribel, pero realmente poco se conoce de ahí para acá.



Felix Damm ha sido el abogado de prensa de la familia desde hace 15 años, el encargado de cuidar lo que se dice del piloto y sus allegados.



Y por primera vez se pronuncia sobre cómo se ha gestionado el silencio sobre el estado de salud del campeón de automovilismo desde ese terrible incidente, que casi le cuesta la muerte.

Facebook Twitter Linkedin

Carrera de la Fórmula 1 y el piloto Juan Pablo Montoya, en un Ferrari. Foto: Archivo El Tiempo



“Todavía tengo en mi cabeza la imagen de los numerosos periodistas y fotógrafos que, durante días después del accidente, esperaron información fuera del hospital de Grenoble. Para aliviar la presión, las primeras informaciones generales sobre las lesiones se dieron en ruedas de prensa en las que también estuvieron presentes los médicos tratantes”, dijo el abogado.



Y agregó: “En realidad se trataba de contenido clasificado como privacidad. Eso era realmente nuevo. Hasta entonces, la información sobre asuntos privados era absolutamente tabú”.



“Siempre se trató de proteger cosas privadas. Por supuesto, discutimos mucho sobre cómo hacerlo posible, así que también consideramos si un informe final sobre la salud de Michael podría ser la forma correcta de hacerlo. Pero ese no habría sido el final y habría tenido que haber informes constantemente actualizados. Los medios, una y otra vez, preguntarían: "¿Y cómo está ahora?", uno, dos, tres meses o años después del mensaje. Y si luego quisiéramos tomar medidas contra esta información, tendríamos que lidiar con el argumento de la divulgación voluntaria que habríamos hecho", revela en clave jurídica este especialista que lleva con la familia desde 2008.", l comentó al medio alemán LTO.



Poco se sabe de Schumacher. “Que despertó del coma seis meses después del accidente, ya en 2014 y que su estado no invita a la familia ni a publicar una foto ni hablar de su estado de forma clara. Su casa es un hospital, con numeroso personal que le cuida, para lo que la familia ha vendido parte de su tremendo patrimonio personal, y ve las carreras con los escasísimos amigos que tienen acceso al núcleo duro de la familia, como Jean Todt, ex jefe de Ferrari y la FIA, aunque parece que incapaz aún de comunicarse o caminar”, dijo el diario Marca.

(Jurgen Klopp habla por primera vez del secuestro del papá de Luis Díaz)