24 Horas de Le Mans: Tatiana Calderón, novena; Montoya abandonó

Destacado esfuerzo y trabajo preciso realizó Tatiana Calderón en la edición número 88 de las 24 Horas de Le Mans, en esfuerzo codo a codo con sus coequiperas Beitske Visser y Sophia Flörsch, para finalizar en la novena posición en la categoría LMP2. Por su parte, Juan Pablo Montoya y su tripulación no terminaron la carrera por problemas en su motor.

Tatiana Calderón, piloto de la Escuderia Telmex Claro, fue la encargada de arrancar la competencia y asimismo de dar el cerrojazo a la misma, lo que ha implicado una enorme responsabilidad y presión máxima, escollos que la colombiana ha salvado con soltura.



En su primer turno, este sábado, Calderón no sólo inició la justa sino que, simultáneamente, debutó en esta legendaria prueba de resistencia, al tomar el primer turno, partiendo en el puesto 20 de su clase LMP2 y 25 general, al mando del prototipo #50 del Richard Mille Racing Team Oreca 07 Gibson.



En este su primer turno de triple stint, Tata peleó férreamente en contra de su mentor e ídolo, el ex Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, con quien intercambió posiciones una y otra vez, luchando en el periodo por el sitio 13 de la LMP2.



En su segundo y tercer turnos -sábado y domingo- Tata y coequiperas se mantuvieron en el top-10 de su clase, no sin antes batallar con safety cars, llegando a rodar en el séptimo lugar y el noveno, con un desempeño sólido de este equipo femenino que en verdad ha dado una grata sorpresa.



Finalmente, en el cuarto turno de la piloto Telmex Claro, cuando restaba poco más de una hora de carrera, la colombiana salió con mucha seguridad para tomar los controles del auto #50 del Richard Mille Racing, lidiando por cuarta vez con el safety car y un relanzamiento de la competencia cuando faltaban 23 minutos para el final.



Pero Tatiana ha sido contundente, con un gran cierre en su primera carrera de 24 Horas en Le Mans, sin cometer errores, para concluir en el noveno sitio de LMP2 y en el decimotercero general, entre casi una centena de autos que tomaron la partida en el Circuito de La Sarthe.



"Terminamos las 24 Horas de Le Mans en nuestro debut. Creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Una carrera que no olvidaré nunca, con todas las condiciones posibles en el día y la noche. Todo el equipo hizo un trabajo fantástico. Esperemos que podamos venir el próximo año y terminar más arriba", dijo Tatiana.

Sin Triple corona

Por su parte, Montoya y la tripulación del equipo Dragonspeed, a bordo del prototipo LMP2 Oreca Gibson marcado con el número #21 tuvo que abandonar la carrera por un problema en su carro.



Con sus compañeros de auto, el mexicano Memo Rojas y el francés Timothe Buret, Montoya no pudieron avanzar más allá de las 10 de la noche de este sábado.

Las declaraciones de Juan Pablo Montoya sobre su participación en las 24 Horas de Le Mans, que tuvo que abandonar por problemas con el carro. pic.twitter.com/O2mY2AWy1J — Felipe Villamizar M. (@FelipeVilla4) September 20, 2020

