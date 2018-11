¿Cómo sobrevivió piloto alemana al accidente en la Fórmula 3?

Luego de que se conociera el video aficionado del grave accidente que sufrió la piloto alemana de Fórmula 3 Sophia Flörsch, en el Gran Premio de Macao, los comentarios giran en torno al cómo logró sobrevivir la joven, de 17 años, en un circuito que es bien conocido por ser estrecho y de difícil maniobra.



Aunque hasta el momento no se ha dado un parte técnico de qué fue exactamente lo que desencadenó que Flörsch perdiera el control del vehículo, para luego estrellarse contra una carpa para periodistas ubicada en uno de los giros de la pista, algunos expertos hablan sencillamente de un error de manejo.

Y es que Frits van Amersfoot, dueño de la escudería, explicó a la BBC que Flörsch circulaba a 276 km/h en el momento del impacto. "Fue casi un cohete, es increíble que sobreviviera. No he visto todos los accidentes en las carreras pero seguramente este fue uno de los peores que he visto", añadió.



En videos posteriores dados a conocer, se puede identificar cómo el automotor de Flörsch golpea contra el de otro conductor (Jehan Daruvala) y su rueda delantera izquierda se rompe, después de lo cual ella sale disparada a alta velocidad ya sin control del automotor.



"El accidente es cinematográfico, pero no hay que olvidar que estos carros están construidos con una seguridad que ningún otro vehículo tiene. No son fabricados por partes, vienen de una sola pieza base a la que están anclados los pilotos. A eso se suman todos los otros elementos de seguridad que lo acompañan (cascos, uniformes)", explicó a ELTIEMPO.COM José Clopatofsky, experto en la industria automotriz y en deportes a Motor en Colombia.



Según Clopatofsky, "por supuesto que un daño mayor hubiera podido ocurrir, pero otro de los factores que jugó a favor de Flörsch, fue que el monoplaza se estrelló en contra de una tienda instalada para fotógrafos, una superficie que recogió parte del impacto al no ser sólida y que permitió al vehículo no lastimar de gravedad a la joven".

Fase de recuperación

Flörsch salió consciente de su vehículo, a pesar de la fuerza de la colisión, y tuiteó un mensaje tranquilizador horas más tarde:



"Quiero comunicar a todos que estoy bien y que me operarán mañana por la mañana. Gracias por vuestros mensajes de apoyo", dijo la alemana, debutante este verano en F3 Flörsch.



Sin embargo, debió ser ingresada a urgencias en el hospital Conde S. Januario para ser operada por sufrir una fractura de la columna vertebral. El procedimiento duró más de diez horas y hasta el momento no hay parte médico de su recuperación.

Momento en el cual el monoplaza de Flörsch salió disparado por los aires hacia la cabina para fotógrafos instalada en la pista. Foto: @RestadioMotor

Los otros cuatro heridos

Por su parte, la piloto japonesa Sho Tsuboi, golpeada por Flörsch, fue llevada también consciente al hospital, así como dos fotógrafos y un comisario de pista, que tiene fracturada la mandíbula.



La Federación Internacional del Automóvil (FIA) "está movilizada para analizar lo que ha pasado. (...) Vamos a estudiar la situación y sacar las conclusiones necesarias", dijo en Twitter el presidente de la institución, Jean Todt.

Accidentes mortales en el Gran Premio de Macao

Aunque en este caso no hubo un desenlace fatal, el Gran Premio de Macao sí ha vivido tres accidentes mortales en los últimos años. El más reciente fue el del británico Daniel Hegarty dentro del 51 GP de Macao de motociclismo.



El año en el que se puso en marcha este evento, el portugués Luis Carreira murió en un accidente que sucedió en el mismo lugar (curva) en la que Daniel Hegarty perdió la vida.



