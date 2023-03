La periodista deportiva Andrea Guerrero ha sido víctima en los últimos días de múltiples amenazas que atentan contra su vida con mensajes hostiles y palabras vulgares.



Según informó en el programa ‘En la jugada’ de RCN Radio, la mujer ha sido blanco de intimidaciones por parte de hinchas del Deportes Tolima, quienes se encuentran molestos por los comentarios que Guerrero hizo en contra de Alejandro Montenegro.

La polémica comenzó cuando Montenegro, hincha del Tolima, se saltó el esquema de seguridad del estadio Manuel Murillo Toro y llegó hasta el campo de juego para agredir al jugador Daniel Cataño (de Millonarios) por la espalda.



En esa oportunidad, la periodista rechazó el comportamiento del fanático, quien se pronunció días después en redes sociales haciendo burlas de la mujer. Incluso, utilizó una muñeca inflable para imitarla y hacer chistes de mal gusto.



Guerrero comentó que no tiene ningún tipo de comunicación con su agresor y que espera que la Fiscalía sea el organismo de control que intervenga en la situación.

Este es el momento en el que el jugador Daniel Cataño es agredido por Alejandro Montenegro. Foto: Tomada de Win Sports +

Así mismo, dijo que no comentará nada más de la situación y que no podrá volver a ese escenario deportivo hasta que su vida no esté en riesgo.



“La decisión que tomé fue no entrar más en esto. ¿Sabe? Yo ya lo viví una vez con todo el tema de la convocatoria de Pablo Armero y fue muy doloroso porque, además, tengo una hija. Ya está insoportable. Este señor (Alejandro Montenegro) solamente tiene que hablar con la Fiscalía, yo no voy a ser interlocutora de él, pero qué triste porque somos el reflejo de la sociedad“, comentó la periodista en el programa radial.



Finalmente, invitó a todos los hinchas del Deportes Tolima a que no se tomen esta situación personal y que no tiene nada que ver con la fanaticada.



