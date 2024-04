'América no ascendió en un tiempo prudente porque así es el fútbol': Sangiovanni

La caída de un grande siempre dará de qué hablaren el futbol de cualquier liga del mundo. El 17 de diciembre de 2011, el América de Cali, uno de los equipos más exitosos del torneo local, sellaba su descenso en un partido por la promoción frente a Patriotas de Boyacá desde el punto penal.

Cinco años duró el equipo 'escarlata' en la segunda división del fútbol profesional colombiano. En ese periodo, del 2012 al 2016, el presidente del equipo era el caleño Oreste Sangiovanni. Durante su gestión, muchos rumores se crearon al rededor de la permanencia del equipo en la B y se acrecentaron luego de perder la oportunidad de ascender frente al Cúcuta Deportivo en 2012.

Le puede interesar: Asamblea de Dimayor aprueba inicio de la negociación colectiva con Acolfutpro

En una entrevista con el programa deportivo "Zona libre de humo", el exentrenador de los "diablos rojos" dio declaraciones sobre su paso por el equipo caleño, las dificultades que tuvo y la actualidad del futbol profesional colombiano, en especial, del Deportivo Cali.

Foto: Compartir

lista Clinton , en la que estuvieron por América no fue la lista Clinton, fue que era una institución que en el 2011 iba a ser liquidado. Tenía una deuda de 24mil millones de pesos aprox. Y salieron más deudas. Nos pasamos 4 años pagando, mal contados, 30mil millones de pesos" Para el caleño, la dificultad más grande de sus dos periodos de gestión no fue la, en la que estuvieron por nexos con el narcotráfico y salieron en el 2013 . "Lo más complejo delno fue la lista Clinton, fue que era una institución que en el 2011 iba a ser liquidado. Tenía una deuda de 24mil millones de pesos aprox. Y salieron más deudas.

#ZonaLibreDeHumo🗣️🎙️"Lo de @AmericadeCali en su momento y lo más complejo no era la lista Clinton, iba a ser liquidado y unas personas pusieron un dinero para que eso no pasara y nos pasamos 4 años pagando mal contados unos 30mil millones de pesos" Oreste Sangiovanni

📷 D.R.A. pic.twitter.com/Nr4IH2CGrO — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) April 8, 2024

Muchos rumores se gestaron al rededor de los años en los que el equipo estuvo inmerso en la segunda división. Entre ellos, la posibilidad de que la intención de ahorrar gastos fueran el motivo por el cual el equipo, a pesar de llegar a instancias finales, no ascendió sino hasta 5 años después. Frente a esto, el exdirigente culpó al nivel futbolístico pero lo justificó en las deudas que el club tenía en ese entonces:

"Si no se ascendió en un tiempo prudente fue porque así es el fútbol y hacer fútbol con carestía es más complejo que hacerlo con solvencia. Si tienes que pagar cuentas que no te dan espera, tienes que acudir a eso primero porque si no te liquidan. El futbol quedó dramáticamente relegado a un segundo plano porque, si no, te liquidaban"

"Si @AmericadeCali no ascendió en un tiempo prudente fue por el fútbol, teníamos carestía, debíamos pagar cuentas que no tenían espera. Hacer fútbol con carestía es aún más complejo que hacerlo con solvencia, si tienes excesos de tesorería pues haces un mejor fútbol, de lo… pic.twitter.com/wZjwzijpFZ — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) April 8, 2024

Compartir Cali Colombia Dic 18/2011. Tristeza en el equipo americano tras perder la categoría en la A con el equipo Patriotas de Tunja Foto:Juan Carlos Quintero. Archivo EL TIEMPO

Sumado a la crisis económica, los hinchas pedían resultados que, desafortunadamente en lo futbolístico, tardaron en llegar. Con respecto a esto, justificó las críticas de las que en ese tiempo era objeto : "Algunos me decían rata pero se la hinchada piensa con el dolor, creo que habían muy pocas interesadas en que eso sucediera, la visión que se quiso vender fue esa y lamentablemente para mi, por mi carácter y por mi temperamento no soy dado a dar explicaciones".

La crisis económica que pasó el América de Cali, según el empresario, se hubiera podido evitar con inversores. Sin embargo, según él, "En el 2012 nadie quería untarse del ‘América del narcotráfico’ ". Y continuó mencionando que el ascenso, diferente a lo que fue, se hubiera podido conseguir si los inversionitas no percibieran tanto riesgo en el equipo: "Si una persona hubiera llegado y hubiera pagado una de las deudas, América hubiera podido salir al otro día a jugar y seguramente hubiera sido campeón el año siguiente"

Además, aprovechó la ocasión para referirse a la situación del Deportivo Cali, que se encuentra en crisis y muy cerca de puestos del descenso en la presente temporada. Lo comparó con la ituación que vivió, en su momento, el equipo que dirigió. "Los orígenes de la situación podrían ser diferentes, América tenía el “Inri” del narcotráfico encima. No conozco la situación del Cali, me parece un equipo inmaculado y lamento profundamente que le pueda pasar al equipo y a su hinchada lo que alguna vez le pasó al América", mencionó el expresidente.

Cali perdió en casa contra Águilas Doradas. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO Compartir

Para finalizar, reconoció la gestión de la familia Gómez en la presidencia de "los diablos rojos": "En fútbol, yo creo que el que lo intenta permanentemente está bien. Yo creo que Tulio y su familia lo han intentado: a veces las cosas salen mejor y a veces no tan bien, pero es parte del proceso".

DEPORTES