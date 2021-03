Denuncian malos tratos en el Centro de Cuidado Animal de Bogotá

Una grave denuncia presentó este lunes la concejal animalista de la Alianza Verde, Andrea Padilla, sobre presuntos malos manejos administrativos que se estarían dando en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), y que están repercutiendo en la vida y salud de los animales que permanecen allí, bajo la custodia del Distrito.



“La mala planeación y el rezago en los procesos contractuales del Instituto de Protección Animal están afectando a los animales. Si a estos hechos le sumamos el maltrato a animales por negligencia en la Unidad de Cuidado Animal, según evidencias presentadas por la mesa ciudadana de proteccionistas, el panorama es desolador. Es urgente revisar qué ocurre en la entidad y tomar los correctivos”, expresó Padilla.



Aunque reconoce que esta información ya se la presentó a las autoridades correspondientes, y que estas han actuado diligentemente para tratar de contener la situación, la concejal insiste en que debe haber uan revisión en la forma en que se está manejando la Unidad de Cuidado.



“Sabemos que gracias a las alertas que le hicimos a la Alcaldía la semana pasada, se están tomando correctivos de urgencia: hoy se iniciará el programa de esterilización y se están sacando contratos a toda marcha. Sin embargo, esta no puede ser la dinámica. Los daños que se les han causado a los animales por la inoperancia de programas y las demoras en la contratación deben conducir a una revisión a fondo del manejo administrativo de la entidad”, precisó.



Andrea Padilla y su equipo elaboraron un comunicado en el que enumeraron los hallazgos.



1) No hay contrato para atender urgencias en la Unidad de Cuidado Animal. El contrato nº 234 de 2020 para la atención veterinaria de los animales que se encuentran en la Unidad de Cuidado Animal terminó el 1 de marzo y no será adjudicado (o declarado desierto) sino hasta el 26 de abril, debido a que el nuevo proceso contractual fue publicado, apenas, el 4 de marzo.



2) Hay retraso en las obras de la Unidad de Cuidado Animal. El contrato de obra pública nº 543 de 2020 que fue adjudicado el 22 de diciembre de 2020 no ha iniciado aún por demoras en la contratación de interventoría. Estas obras incluyen la adecuación de la zona de quirófanos donde se habrían podido atender algunas de las urgencias, ahora que la entidad no ha suscrito contrato con ninguna clínica operadora.



3) Los veterinarios fueron contratados tarde. El Instituto inició la contratación del recurso humano, apenas el 1 de febrero; la de los veterinarios es la que más se ha tardado. Solo hasta finales de febrero y comienzos de marzo la entidad empezó a suscribir esos contratos, pese a que son el principal soporte de los programas misionales de la entidad. Además, al 9 de marzo el Instituto solo había suscrito el 58% de los contratos de prestación de servicios programados para el primer trimestre de 2021, según el plan anual de adquisiciones.

4) Se completaron tres meses sin esterilizaciones. Las últimas jornadas de esterilización fueron el 7 de diciembre de 2020. El nuevo contrato fue adjudicado el 4 de febrero de 2021, pero hasta el 9 de marzo no se había suscrito aún su acta de inicio. Se completan así más de tres meses sin jornadas gratuitas de esterilización, lo que aumenta la natalidad de animales sin hogar. Además, el Instituto solo proyecta realizar 35 mil esterilizaciones este año, lo que regresará a la ciudad a los años 2013 y 2014. En el Plan de Desarrollo se aprobaron 356.000 esterilizaciones

