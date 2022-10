Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre enero y septiembre del 2022, se presentaron 33.288 casos de violencia intrafamiliar en Bogotá.



Lea también: Por qué no ceden los casos de violencia intrafamiliar en Bogotá



Esta cifra representó un aumento del 24,4 % respecto al año anterior, cuando se denunciaron 26.761 hechos. De acuerdo con la Policía Nacional, mujeres y niños fueron las principales víctimas de estas agresiones.

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Omeg, definió la violencia intrafamiliar como: “todo acto de intimidación, amenaza o agresión física, psicológica o verbal ejercida por personas pertenecientes al núcleo familiar cercano o extendido de la víctima”. Es decir, que puede ser realizada tanto por parejas y ex parejas como por cualquier miembro de la familia, como un padre, madre o un hermano.



En lo que va corrido del año, septiembre fue el mes con menos reportes de violencia intrafamiliar, mientras que mayo registró la cifra más alta en los últimos tres años con 4.524 denuncias ante la entidad distrital.



Lo invitamos a consultar: Detalles de la venganza que motivó el asesinato de Gabriel, de 5 años



Aunque las cifras no varían profundamente y la violencia intrafamiliar permanece constante a lo largo del día, según la SDSCJ, la mayoría de casos se presentaron entre las 6:00 a.m. y las 12 p.m., mientras que el día de la semana con más reportes fue el domingo.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es una de las alarmantes cifras que presentó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Foto: Johan López / EL TIEMPO

Entre enero y septiembre del 2022, Ciudad Bolívar fue la localidad con mayor número de denuncias por violencia intrafamiliar, con 4.109 casos y registró un aumento del 70% respecto al año anterior, cuando se presentaron 2.417 hechos. Le siguieron Kennedy y Suba con 3.796 y 3.524 casos respectivamente.

La Candelaria y Los Mártires fueron las localidades en las que más creció la violencia intrafamiliar respecto al año anterior con un 250 % y 158 %. Mientras tanto, Sumapaz, Antonio Nariño y Teusaquillo tuvieron menos casos durante el mismo lapso de tiempo. Incluso, esta última tuvo una disminución del 27 % de denuncias.



La Policía Nacional encontró que entre enero y agosto del presente año, en el 83% de los casos no hubo uso de armas. Sin embargo, en el 15% de estos actos, el victimario usó un arma contundente, como martillo, y el restante se dividió entre armas de fuego (0,03 %) y armas blancas o cortopunzantes (0,26 %).

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Medicina Legal, entre enero y agosto del 2022, la violencia intrafamiliar fue la segunda causa más común de lesiones no fatales, al registrar un 30,4 %, del total mientras que la violencia interpersonal ocupó el primer lugar con el 42,6 % de los hechos.



Lea además: Corte constitucional falla a favor de mujer víctima de violencia intrafamiliar



De esas atenciones por presunta violencia intrafamiliar, que representaron 40.086 casos, Bogotá contó con 9.390 revisiones. La entidad reveló, además, que en el 64 % de esas agresiones, la pareja fue la victimaria.

Las mujeres: más afectadas por la violencia intrafamiliar

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, las mujeres son las principales víctimas de esta forma de violencia. Entre enero y septiembre del 2022 se presentaron un total de 22.695 casos en su contra , es decir, un aumento del 15 % respecto a los mismos meses del año anterior. Los hombres, por su parte, sufrieron 10.550 casos de agresión, lo que significó un aumento del 47 % en el presente año.



En ese sentido, en lo que va del año, las mujeres han sido víctimas del 73,17 % de casos, mientras que los hombres del 26,82 %. Por su parte, los adultos fueron las principales víctimas, seguidos por los menores de edad.

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá encontró que solo el 13% de casos autorreportados fueron denunciados ante las autoridades. Además, expresó que las principales razones para no denunciar fueron la no credibilidad en la justicia (21 %), el sentir que lo puede resolver sola (18 %), por vergüenza o humillación (17 %) y por desconocimiento sobre a dónde acudir (15 %).



Lo invitamos a leer: ¿Cómo puedo denunciar a un familiar que sé qué comete maltrato infantil?



Asimismo, la encuesta de Percepción Ciudadana realizada por la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, SCRD, reveló que el 14 % de hombres afirmó haber violentado a su pareja y el 27 % que la había empujado o golpeado en algún momento.

Los hombres: entre víctimas y victimarios

Según los datos brindados por la Secretaría de Seguridad, la violencia hacia los hombres creció en un 31 % respecto al año anterior entre enero y septiembre. Para darle visibilidad a este problema, la Subsecretaría de Cultura Ciudadana realizó dos encuestas que le permitieron encontrar que 20 % de mujeres aceptó violentar a su pareja y 13 % de ellas afirmó haber reaccionado agresivamente contra su compañero.



Además, la entidad reveló que los estudios de la Línea Calma, especializada en escuchar a hombres, arrojaron que el 40 % de los hombres de Bogotá experimentó violencia intrafamiliar en su infancia, lo que se reflejó en que 21 % de ellos registraron más casos de conflicto con su pareja que terminó en agresión.



Lea también: El hombre maltratado cuya novia fue condenada a más de 7 años



Sin embargo, los datos también demuestran que los hombres solían sufrir violencia intrafamiliar a manos de otros hombres. Por ello, el 72% de encuestados reportó haber sido agredidos por su padre durante su infancia.



Entre tanto, el distrito creó la ‘línea púrpura’ (018000112137) para mujeres que se encuentren en un entorno violento, mientras que también se abrió la ‘línea calma’ (018000423614) para hombres que necesitan ser escuchados. Sin embargo, se debe recordar que estas líneas no son de denuncia, por lo que en caso de ser necesario se debe acudir a las autoridades pertinentes.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO