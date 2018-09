Ley de Víctimas se vence en 3 años y el Bajo Atrato nada que retorna

De hecho, el gobernador de ese resguardo asistió a la reunión en silencio hasta que Eliécer Chamara, el representante del otro resguardo indígena, le empezó a traducir el texto, las preguntas y compromisos al respecto de su comunidad. El gobernador no hablaba español y nadie de las instituciones presentes podía comunicarse con él en su lengua.

El balance fue penoso. Entre los incumplimientos está la orden de “brindar de manera urgente atención humanitaria y alimentaria a adultos, niños, niñas y adolescentes”, en Cocomasur y Chidima Tolo y Pescaito, a pesar de que esta orden tenía plazo de un mes. La Uariv (Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) no ha iniciado la etapa de caracterización del daño, para llevar a cabo el Plan Integral de Reparación, en Cocolatú. En Cocopema no se ha podido “cesar cualquier clase de aprovechamiento ilegal de los recursos naturales”.

Algunos aceptaron la invitación y otros declinaron. Por ejemplo, la Unidad de Restitución de Tierras, Corpourabá y Codechocó no asistieron . En cambio, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía de Antioquia, la Policía de Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior, entre otras, sí dieron la cara.

Desde Acandí hasta el Carmen del Darién, en Chocó, la vida de los indígenas y campesinos que reclaman su derecho al territorio colectivo está en vilo. De nada han servido hasta ahora las medidas cautelares dictadas por un Juez de Restitución de Tierras entre 2016 y 2017, para proteger a tres consejos comunitarios afrodescendientes y dos resguardos indígenas . La realidad es que diversos organismos del Estado no les han dado cumplimiento.

Eliécer se cansó de invitar a las instituciones a llegar directamente al resguardo de Chidima Tolo y Pescaito, que es donde se deben concertar las decisiones, en vez de citar por fuera a los líderes. Él dice que la seguridad para ellos también está en “rescatar nuestras costumbres, no solamente llevar a cabo la idea política del hombre blanco, porque eso sería la perdición nuestra”.

Y sus normas no permiten armas en el resguardo, ni las de los grupos al margen de la Ley, ni las de los escoltas de los funcionarios públicos. De hecho, el pueblo de Eliécer no recibió los chalecos antibalas que les dio la UNP (Unidad Nacional de Protección). Su idea de “protección” no es un escolta ni un radio ni un chaleco: es la capacitación de la Guardia Indígena, un grupo que los defiende sin armas y bajo el mandato de sus médicos tradicionales, los jaibaná

Para Eliécer, este reclamo es natural, en medio de la reunión él se pregunta “¿el alcalde [de Acandí, Chocó] cómo nos está interpretando?” y les reclama a los presentes: “Las instituciones nos están mirando como rivales y nosotros dependemos de ellas”.

La situación es grave

La historia reciente de las comunidades representadas en la cita ha estado atravesada por el conflicto armado. Pablo López Moreno, representante legal de Cocolatú, aún recuerda que, al principio, en su comunidad no sabían qué o quiénes eran los paramilitares, ellos los llamaban simplemente “los mochacabezas”.

Hoy, aun por fuera, los líderes almacenan carpetas y cerros de papelería que confirman su agotamiento. No han sido pocas las reuniones con funcionarios ni las denuncias hechas ni los derechos de petición interpuestos ni las víctimas mortales que esta larga marcha por volver les ha dejado.

De las 49 comunidades que Pablo representa, por lo menos 5 continúan desplazadas al 100%. Y no es que las otras hayan retornado completas, sino que algunos campesinos no pueden esperar a que el gobierno acompañe su retorno y se devuelven solos, tentando su suerte: tienen de vecinos a los opositores de su proceso de restitución.

"A la institucionalidad le ha hecho falta contexto para entender que no son problemas de vecinos"

Para María Alejandra Grillo, Asesora Jurídica del Cinep para el Pacífico, a la institucionalidad le ha hecho falta contexto para entender que los hostigamientos a los campesinos y líderes no son problemas de vecinos: “es claro que las amenazas, las persecuciones, el corte de cultivos, el envenenamiento de animales, el cerramiento de portones y demás delitos están completamente relacionados con la reclamación de la tierra y la continuación del desplazamiento forzado”.

Pablo relata, además, que la situación es tan grave que genera inseguridad alimentaria, pues dice que los actuales ocupantes usan la tierra “solamente para el tema de ganadería y de palma, pero para el cultivo, el pancoger, que es lo que nosotros los campesinos sabemos hacer, la tierra no está siendo ocupada”. Y explica que “eso significa que hoy hay necesidad, por ejemplo, de la yuca, del plátano, del maíz, de árboles frutales, de la caña, de papaya, del arroz”.

La contradicción está en que el consejo que Pablo representa es enorme, comprende 107.064 hectáreas (Bogotá, con su área rural, tiene 177.598), es tan grande y aun así no hay espacio para sembrar comida. “Hoy la gente sufre, aguanta hambre”, denuncia.