Mujeres hicieron 3 de cada 5 llamadas por salud mental en la pandemia

La pandemia del covid-19 agudizó los problemas de salud en el país. Las mujeres fueron quienes más pidieron ayuda y apoyo emocional en medio del aislamiento obligado y la notoria sobrecarga laboral y personal a la que se vieron sometidas. Así lo evidencia el análisis de las cifras y la opinión de expertos.

De acuerdo a la encuesta Pulso Social del Dane, el 60% de la población colombiana se ha visto afectada por algún tipo de síntoma asociado a problemas de salud mental.

Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres tienden a desarrollar problemas de depresión y ansiedad con más frecuencia, mientras que los hombres tienden a desarrollar trastornos como la personalidad antisocial.



De acuerdo con Luciana Ramos, doctora en Psicología Social e investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (México), las razones por las que las mujeres y los hombres experimentan diferencias en la salud mental no son únicamente biológicas, sino también sociales.



"En general pareciera que las mujeres son más vulnerables a que su salud mental resulte afectada por ciertos factores sociales, aunque también cabe la posibilidad de que los hombres subreporten problemas de salud mental por su dificultad para buscar ayuda si los aqueja algún malestar emocional", escribe Ramos en un artículo.



La tendencia se ve reflejada en la encuesta Pulso Social del DANE: las mujeres tienden a experimentar síntomas de enfermedades mentales, en promedio, un 8% más que los hombres, siendo los sentimientos de “preocupación o nerviosismo” los más recurrentes, con una media de 40% de los casos.

Más llamadas en busca de apoyo

Ante la creciente necesidad de atención gratuita y generalizada en salud mental, el 13 de abril del 2020 el Ministerio de Salud, con apoyo de Cooperación Internacional y en unión con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, implementó la línea gratuita 192 (opción cuatro) en el territorio nacional, en la cual profesionales en psicología clínica brindan primeros auxilios psicológicos a la población.



Los datos de esa linea, consultados por Unisabana Medios, revelan que el 60,9% de las 18.089 solicitudes de atención entre abril de 2020 y abril de 2021 fueron realizadas por mujeres.

Además, el 17,02% pertenecían a personas de grupos de mayor vulnerabilidad, como víctimas del conflicto armado, ciudadanos en procesos de reincorporación a la sociedad civil, personas con discapacidad, en situación de emergencias o desastres, migrantes, entre otros.



Como indica el Ministerio de Salud, en promedio el 4,7% de los casos tanto de mujeres como hombres requirieron remisión al sector salud. Asimismo, 5 de cada 10 casos se manejaron con procedimientos de orientación psicológica, información y acompañamiento. Finalmente, 4 de cada 10 casos necesitaron seguimiento.



Si bien la línea abarca a todo el territorio nacional, las llamadas de Bogotá, Antioquia y Cundinamarca ocuparon un 40,5% de las consultas.

​

Por su parte, la Línea Púrpura, enfocada en la atención de mujeres en situaciones de violencia, ha sido una de las plataformas de ayuda psicosocial más acudidas durante esta pandemia.



Según un Informe de la Secretaría Distrital de la Mujer, que abarca datos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la Línea atendió 24.307 llamadas. En lo que va corrido de este año (con corte al 1 de julio de 2021), han entrado 12.266 llamadas a la Línea Púrpura.



De las violencias reportadas en los últimos seis meses a dicha línea de atención, 54% son psicológicas, 22% son físicas, 18% son económicas y 6% son sexuales, de acuerdo con la Secretaría.

Presupuesto: el otro reto

En Colombia, la pandemia implicó un reto presupuestario para enfrentar un escenario en el que el 5% de la población ya presentaba un trastorno mental y un porcentaje cada vez más creciente empezó a enfrentar síntomas en la pandemia, como explica Nubia Bautista, subdirectora de la unidad de Enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud.



Bautista afirma que solo el 5% de los recursos en salud pública se destinan a la salud mental y, de estos, solo la mitad se ejecuta efectivamente, por lo que se requiere mayor fortalecimiento de los mismos.



Antes de la crisis generada por el coronavirus, en 2019, el Consejo Nacional De Política Económica y Social (Conpes) estableció que se destinarían 1.2 billones de pesos para financiar una política de promoción de la salud mental de la población colombiana durante los próximos tres años (desde 2020 hasta 2023) .



La política tiene como fin, entre otros, propiciar la prevención, tratamiento y rehabilitación para la inclusión social de las personas con trastornos mentales, muchas veces estigmatizadas por la alusión de estas enfermedades.



Sin embargo, para Bautista, aunque este presupuesto es un buen paso para que Colombia inicie una experiencia satisfactoria en el cuidado mental, en relación con las necesidades actuales sigue siendo una baja inversión.



Para la población colombiana, la pandemia ha abierto brechas económicas que han profundizado las inequidades en todos los segmentos, dejando a su paso destrucción del empleo. En marzo de 2020, el índice de desempleo se situó en 12% y, para abril, llegó al 19.8%, uno de los índices más altos de la historia colombiana.



Para mayo de 2021, el Dane estimó que la población ocupada en Colombia fue 20,5 millones de personas. No obstante, "la proporción de la población ocupada informal en el trimestre móvil marzo – mayo de 2021 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,4%, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 48,6%", dice la entidad en un un comunicado de prensa.La informalidad también implica que dichas personas no cuentan con protección social y viven en una alta vulnerabilidad económica.

Como enfatiza Bautista, este panorama ha implicado diversas dificultades al interior de los hogares, que han hecho eco en la salud mental de los colombianos.



Lo anterior se evidencia en la Encuesta Pulso Social del Dane en la cual las personas desocupadas presentan mayores síntomas negativos de salud mental. A la pregunta, “¿Debido a la situación que se presenta en el país con la pandemia de COVID-19, se siente solo(a), estresado, preocupado, deprimido?” las personas inactivas (21.1%) y ocupadas (23.8%) reportaron tener menores síntomas de los consultados, en comparación con los desocupados (30.8%).

Cobertura insuficiente de profesionales de la salud mental y estigmatización sobre trastornos

María Susana Redondo, médica especialista en psiquiatría y salud mental, afirma que hay territorios relegados en los que no hay un psiquiatra o psicólogo para atender la demanda creciente. Esta necesidad se agudizó con la pandemia.



Frente a la imposibilidad en muchos casos de prestar atención presencial, en el territorio nacional se impulsó la telepsicología y telepsiquiatría, referida a la prestación de servicios psicológicos mediante las tecnologías de la información y comunicación.



Según el psicólogo clínico Jonathan Irreño, asesor de la Dirección Médica y Científica en la Clínica Nuestra Señora de la Paz (Bogotá), gracias a estos servicios se ha mejorado la cobertura profesional en salud mental en poblaciones antes relegadas: “si hiciéramos un ejercicio con datos sociodemográficos, se incrementó la población que está muy lejos de Bogotá que hoy finalmente está recibiendo tratamiento”, afirma.



No obstante, la cobertura sigue generando retos. Los departamentos más pobres y descentralizados son aquellos de los que aún no se obtienen datos contundentes sobre salud mental, pues la baja conectividad impide el acceso en los lugares más alejados de Colombia. Estas condiciones son la respuesta a la menor atención que reciben departamentos como Guaviare y Vichada, en comparación con Antioquia y Cundinamarca, según Nubia Bautista.



Además, de acuerdo con Redondo, no siempre los trabajadores de la salud mental pudieron atender de forma adecuada a los nuevos y antiguos pacientes en la pandemia. Esto se debe a que, según ella, el Ministerio de Salud no reconoció en el inicio de la emergencia sanitaria la importancia de los trabajadores del campo de la salud mental.



Redondo también considera que el Ministerio no reconoció el potencial riesgo de contagio en su ambiente laboral, teniendo en cuenta que “muchos de los pacientes, por sus patologías psiquiátricas, no cumplen con las medidas de bioseguridad, ni distanciamiento, lo cual hacía mucho más difícil cumplir con los protocolos”. Muestra de la falta de reconocimiento es el hecho de que en la primera etapa de vacunación los psicólogos no estaban priorizados.

Entre julio de 2020 y marzo de 2021, en promedio solo el 2% de los entrevistados que aseguran padecer síntomas de enfermedad mental buscaban ayuda profesional, según la Encuesta Pulso Social del Dane. Foto: iStock

Por su parte, la poca frecuencia con la que las personas acuden a una ayuda profesional es otra barrera que dificulta la mejoría de las cifras de afectaciones a la salud mental.



Según Bautista, esto se debe en gran medida a la estigmatización que existe alrededor de las enfermedades mentales. “En la mayoría de los casos, el paciente tiene dificultades para reconocer que sufre un problema de salud mental porque hay muchos imaginarios culturales relacionados con que la enfermedad mental es una suerte de debilidad del carácter y también porque, en muchas ocasiones, genera vergüenza”, asegura.



Este problema lo evidencian las cifras del Dane. Según la encuesta Pulso Social, entre julio de 2020 y marzo de 2021, en promedio solo el 2% de los entrevistados que aseguran padecer síntomas de enfermedad mental buscaban ayuda profesional.

DANNA MUÑETONES, YURI MONTAÑO Y DAVID TORRES*

*Este reportaje fue hecho como parte del seminario optativo de Periodismo de Datos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana