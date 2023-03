Revocar “de forma inmediata” una resolución de la Registraduria que “de forma arbitraria” anuló entre 2021 y 2022 los registros civiles de nacimiento, y por ende las cédulas, de al menos 40 mil colombianos nacidos en Venezuela, es la petición que hizo un grupo de Organizaciones No Gubernamentales y centros de análisis, en el infome ‘Ciudadanía Cancelada, derechos arrebatados’, publicado el pasado 10 de marzo.



El estudio, en el que participaron el Servicio Jesuita de Refugiados, las universidades del Rosario y Cooperativa y las ONG ‘Refugiados Unidos’ y ‘Opción Legal’, denuncia, con cifras y testimonios, cómo la resolución 7300 de 2021 anuló la ciudadanía de estas personas, la mayoría de ellos “ciudadanos binacionales colombo-venezolanos, descendientes de colombianos que emigraron a Venezuela” y que tenían derecho a doble nacionalidad.



Esto, señala el documento, es una “clara violación” a derechos fundamentales, no solo de los afectados sino de sus familias, pues les quitó, sin mediar aviso previo ni ningún tipo de audiencia en la que pudieran ser escuchados, el acceso a trabajo, salud y educación. Además, les ocasionó problemas judiciales y de vulnerabilidad por los que todavía estan pagando las consecuencias.

Para ilustrar esos daños, el informe cita al menos 10 testimonios de afectados Uno de ellos es Ignacio*, quien por tener padres colombianos obtuvo la cédula de este país, lo que le permitió acceder a salud y un trabajo estable.



SIn embargo, luego de la resolución, de la que nunca tuvo conocimiento, fue detenido por las autoridades en una ‘redada’ y acusado de suplantación de identidad, lo que le valió un arresto de 36 horas.



“Ignacio terminaría esposado, llevado a una cárcel preventiva y le quitarían su cédula, privándolo de un documento oficial para identificarse. A los pocos días, perdería el trabajo, seguro médico y, poseriormente, su familia sufriría inseguridad alimentaria”; cita el informe.



¿Por qué fueron anuladas las nacionalidades?

En el año 2016, en medio de la ola migratoria desde Venezuela, la Registraduría flexibilizó los requisitos para acceder a la nacionalidad en casos de personas que tuvieran padres colombianos. Normalmente, para garantizar ese derecho se requiere la partida de nacimiento apostillada o la declaración juramentada de dos testigos.



Sin embargo, dadas las condiciones de Venezuela donde apostillar un documento resultaba prácticamente imposible, la entidad permitió tramitar el registro civil de nacimiento a hijos de colombianos nacidos en Venezuela sin necesidad de presentar documentos apostillados y, como alternativa a esto, presentando solo una declaración de dos testigos.



Esta medida, que fue usada por muchos hijos de colombianos que migraron a Venezuela en los años 80 y que ahora se veían obligados a retornar a Colombia, “estuvo vigente desde el 2016 hasta el 14 de noviembre de 2020 fecha en la cual la RNEC determinó que esta medida ya no era necesaria”, dicen las ONG en su investigación.



Acabar con la flexibilización de los requisitos y la expedición en 2021 de la resolución 7300 derivó, según cita el informe, “en un procedimiento de anulación del registro civil de nacimiento y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía a un gran número de nacionales colombianos nacidos en el exterior y que no se inscribieron dentro del Registro Civil de Nacimiento durante los 30 días posteriores a su nacimiento”.



Pero además el documento señala que hubo una vulneración del debido proceso, pues según los investigadores la anulación se hizo de forma masiva, arbitraria y sin tener en cuenta procedimientos legales y jurídicos que permitieran individualizar casos específicos.

De hecho, los testimonios de los afectados revelan cómo muchas de estas personas fueron detenidas, arrestadas, encarceladas, discriminadas y atacadas porque jamás hubo una notificación oficial de que su documento de identidad, expedido bajo condiciones especiales, tuviera problemas legales.



Pero no solo eso. Los juristas que participaron de la investigación resaltaron que esta medida llevó tambien a la perdida de empleos formales con prestaciones sociales y arrojó a varias personas a la precarizacion laboral.



Y consideró que esta ‘privación arbitraria de la nacionalidad’ a la que tienen derecho por haber nacido de padres colombianos, les ocasionó daños en muchas dimensiones de su vida y no solo la legal.



“El daño es multidimensional porque afectó de manera múltiple a individuos, familias y a la misma sociedad colombiana. Se documentan daños económicos, en la seguridad alimen- taria, sicológicos, a la seguridad jurídica, integridad física, sociales, identitarios, entre otros”.



Todos estos efectos negativos hubieran sido prevenibles tan solo si la Registraduria hubiera aplicado los principios del debido proceso “y, en consecuencia, permitir que las personas se defiendan en el marco del mismo y demostrar por qué su inscripción en el registro civil fue realizada conforme a la legislación colombiana o dado el caso, enmendar su posible error”, dice el informe.



Por ello, recomendó no solo que se den las garantías al debido proceso sino que sea revocada la polémica resolución porque actúa en oposición a la Constitución y causó agravio injustificado a miles de personas.



“La revocación de los actos debería ser informada a las personas afectadas y las autoridades pertinentes, así como actualizada en todas las bases de datos, entidades y demás, que hayan sido notificadas de la anulación arbitraria”.



Además, las organizaciones firmantes pidieron a la Procuraduría y "a los demás entes de control” investigar al Registrador Nacional, Alexánder Vega Rocha, por haber adelantado el procedimiento conjunto de anulación de registros civiles y la cancelación de cédulas “sin respeto a los derechos fundamentales del debido proceso, personalidad jurídica y nacionalidad, y que se haga público el motivo por el que la Registraduría llevó a cabo esta acción”.

¿Qué ha respondido la Registraduría?

Antes de que se conociera el informe, el tema de los problemas de pérdida de nacionalidad y la anulación de registros civiles se ventiló en una sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 22 de julio del año pasado. En ella, Rodrigo Pérez Monroy, director Nacional de Registro Civil, manifestó que el proceso de anulaciones ha seguido los conductos de ley y no ha sido arbitrario.



De hecho, destacó que entre 2015 y hasta la fecha de la audiencia se registraron para acceso a la nacionalidad un total de 550.159 venezolanos hijos de padres colombianos. “Lo hicieron cumpliendo las normas y con todos los requisitos legales”, enfatizó.



Agregó que hasta ese momento la medida de revocatoria había afectado a 25.439 personas que trataron de obtener los beneficios de forma ilegal. “ La nacionalidad fue obtenida con documentos irregulares y apostillas falsas en las que se suplantó al portador del documento”, señaló Pérez Monroy tras aclarar que en este proceso de depuración “no se afectó a menores de edad”.



El funcionario también explicó que en su momento se hicieron notificaciones a los afectados. “Se cumplieron tres formas de notificación a través de edictos para personas que no aportaron datos que permitiera notificación directa. Y se hizo personalmente a quienes se pudo”.



Señaló, además, que a quien le haya sido anulada la documentación, pero tenga todos los requisitos legales, puede acercarse a la Registraduria y volver a inscribirse. “Se han atendido todas las solicitudes, por cualquier vía que lleguen”, dijo.



