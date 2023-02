Si las cifras Reforma de la Salud se aplicaran tal como se puso en evidencia en una carta firmada por cuatro altos funcionarios del gabinete ministerial y revelada este fin de semana, el costo de funcionamiento del sistema prácticamente se duplicaría entre 2023 y 2030.



El documento, que generó polémica entre la opinión pública, fue firmado por tres ministros del gobierno de Gustavo Petro (Alejandro Gaviria, de Educación; Cecilia López, de Agricultura y José Antonio Ocampo, de Hacienda), así como el director de Planeación, Jorge Iván González. En él se hicieron una serie de reparos al proyecto de ley.

La carta de 17 páginas, además de proponer la modificación de varios artículos de la norma y considerar que debe ser tramitada como Ley Estatutaria, dado que modifica un derecho fundamental, desglosa los rubros en los que, consideran los funcionarios, se podría generar un impacto fiscal en el actual presupuesto del sistema de salud.



“El Ministerio de Hacienda pone en consideración que el proyecto en análisis, de ser sancionado como ley, produciría un impacto en las finanzas de la Nación”, señala la carta, y precisa que, con la reforma propuesta, el gasto en atención primaria en salud crecería, en promedio, $ 2,5 billones cada año.



“En conclusión, de realizarse la totalidad de gastos propuestos por la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería, para el primer año de alrededor de $ 16,91 billones adicionales y, para el segundo, de $ 21,8 billones. Entre 2025 y 2028 los gastos se incrementarían, en promedio, en $ 2 billones al año”, alertaron.



Con total, según esos cálculos, el costo de gastos que generaría la reforma, de ser aprobada, llegaría, de forma paulatina, hasta los 33.7 billones de pesos para el año 2030.

Sin embargo, esta cifra no incluiría “el gasto derivado de otras medidas”, así como la eliminación de copagos y cuotas moderadoras, acceso total a salud para migrantes irregulares y turistas, prestaciones económicas universales y unificación de UPS de los regímenes contributivo y subsidiado que representarían, dice la carta, “un costo fiscal de $12.81 billones anuales”.

Costos se irán actualizando

Los ministerios de Salud y Hacienda, en la tarde del lunes, manifestaron a través de un comunicado de prensa que la carta es un documento previo a la radicación de la reforma y que actualmente se trabaja "en escenarios que por supuesto estarán ajustados a los compromisos con la consolidación fiscal, el ajuste de cuentas externas y la consolidación macroeconómica".



Añade el comunicado que la carta no contiene las revisiones hechas tras ser discutida al interior del Gobierno y asegura que a medida que avance la discusión del proyecto, ambos ministerios

¿Qué rubros aumentarían según las observaciones?

La carta desglosa cuatro campos que en su momento representarían el mayor impacto fiscal de aprobarse la iniciativa que cursa en las comisiones séptimas de Senado y Cámara: atención primaria en salud, infraestructura y equipamiento, formalización laboral y gastos de administración.



En el primer aspecto, atención primaria, la carta asegura que ante el escenario de un incremento de gasto anual de $ 2,5 billones de pesos por año “se asume el costo de atención primaria actual ($8,79 billones) incrementado en 2 % real para cada vigencia, multiplicado por la tasa de crecimiento de la población”, lo que arroja que entre 2023 y 2030 este rubro pasaría, con reforma, de $16.9 billones de pesos en 2023 a $31.3 billones en 2030, lo que porcentualmente representaría un 85 %.



Sin reforma, señalan los autores del documento, el gasto en atención primaria pasaría de $8.8 billones de pesos a $10.8 billones de pesos.

El segundo aspecto tiene que ver con la infraestructura y el equipamiento en salud. La carta señala que, para financiar los gastos anuales, se usen como fuentes recursos de inversión del Ministerio de Salud como son la contribución del 52 % sobre la prima del Soat y el impuesto social a las armas.



“Estos dos últimos permiten transferir excedentes al Régimen Subsidiado en Salud. En consecuencia, destinar estos recursos a otros conceptos genera costo fiscal por cuanto implícitamente desfinancia el aseguramiento”, señala textualmente la carta y compara los recursos disponibles del Ministerio, bajo la normativa actual, con los gastos de la iniciativa.

Otro campo de preocupación de los miembros del equipo de gabinente que firmó la carta es el de financiar, con cargo al Sistema de Salud, la formalización de los trabajadores de niveles profesional, técnico y asistencial de las IPS públicas “excluyendo la formalización de profesionales de medicina y odontologia especializados”.



Esto generaría un costo estimado de $3,4 billones de pesos, con un incremento anual de 5% lo que llevaría ese gasto a los $4.8 billones de pesos.

Finalmente, los altos funcionarios destacaron que el sistema subestima los gastos de funcionamento del Fondo Único Público para la Salud, encargado de financiar funciones que tienen actualmente las EPS. Según la propuesta que se discute en el Legislativo, el valor de funcionamiento anual de esta entidad será de $1 billón de pesos al año.



Sin embargo, los ministros afirman que “bajo un modelo mixto en que las EPS se mantienen en el tiempo, este costo se encuentra subestimado y no refleja el costo de administración del sistema”.



Luego, explican que “dado que los costos de administración de las EPS escalan entre 5% y 6% de las UPC”, al valor propuesto en el proyecto habría que sumarle “alrededor de 3 billones por año”.



Es decir, que el Fondo Único Público para las Salud no costaría $1 billón al año, sino $4 billones en 2023.

¿Qué respondieron el Presidente y Minsalud?

Tanto el Presidente de la República, Gustavo Petro como la ministra de Salud, Carolina Corcho, insistieron en que el documento es un borrador que se estudió “ampliamente” y que generó modificaciones en la iniciativa y en los rubros de financiación. Ambos coincidieron en que los recursos para sostener la reforma de la salud ya están aprobados.



La ministra Corcho aclaró que el impacto fiscal que pone sobre la mesa la carta obedece a atrasos y deudas históricas del sistema de salud del país.



"En el sistema de salud en Colombia, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, las EPS adeudan más de 23 billones a sus proveedores, clínicas y hospitales. Eso sin ser traducidos a pesos constantes, que sería mucho más. Eso no se lo debes atribuir a la reforma, ese es un problema que va a resolver la reforma, este es un sistema de salud que permanece con deudas de manera permanente, con pagos tardíos a los trabajadores y trabajadoras, a clínicas y hospitales, y eso es lo que corrige la reforma", resaltó.

Sobre el costo de la reforma, la Ministra de Salud enfatizó en que los recursos ya están aprobados con anterioridad y agregó que "de resto son gastos muy pequeños: la creación del Consejo Nacional de Salud, de los Consejos Territoriales de Participación en Salud. La participación social no es burocracia, es una de las garantías democráticas que deber dar el Estado colombiano. Estos son costos pequeños que el ministerio puede pagar de sus gastos de inversión, que son del orden de $30.000 millones de pesos, $12.000 millones de pesos"



Destacó que "el impacto fiscal de la reforma realmente es muy bajo para los beneficios y problemas que va a resolver” y explicó que el Adres (Administradora de los Recursos de la Salud), como pagador único, resolvería la deuda actual de $23 billones de pesos.



El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, también se pronunció frente a las cuentas de los cuatro funcionarios que redactaron la carta.



Entre otros aspectos, afirmó que tras la discusión de esta misiva al interior del gobierno hubo cambios en el proyecto y cuadros diferentes de impacto fiscal.



"El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse, como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria", dijo. Sin embargo, el Presidente manifestó que esos costos "hay que pagarlos con o sin reforma y no se deben a ella".



Y presentó un cuadro de los costos actualizados del funcionamiento del sistema de salud y los rubros de financiación.

Estos costos hay que pagarlos con o sin reforma y no se deben a ella.



El cuadro actualizado que no presentó la prensa y que por honestidad intelectual debia haberles presentado quien les entregó el escrito que hoy es un borrador es el siguiente:

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

