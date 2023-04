Entre los primeros obstáculos que tendrá que sortear el debate en el Congreso de la reforma de la salud será la presentación de impedimentos por parte, inicialmente, de los representantes a la Cámara de la Comisión Séptima y más adelante, por los senadores.



Entre estos impedimentos están los posibles conflictos de interés que puedan tener los congresistas para debatir este proyecto sin caer en vicios o posibles faltas relacionadas con legislar en causa propia o a favor de familiares, socios o amigos.

Un primer filtro para saber quiénes podrían estar impedidos es la declaración de conflicto de interés que, por ley, todo funcionario debe hacer pública junto a su declaración de renta y actualizarla cada año mientras dure en el cargo. La Unidad de datos de EL TIEMPO analizó estos documentos, que se cargan en el Aplicativo de Integridad Pública.

Los que no cumplieron

Uno de los primeros hallazgos es que, en el caso de la Cámara de Representantes, nueve de los 21 congresistas que conforman la Comisión Séptima (el 42 % del total) no han cumplido con la norma de hacer públicas sus declaraciones de renta, bienes y posibles conflictos de interés y, por ende, no se sabe hasta dónde podrían estar o no impedidos para participar en el debate.



De ellos, tres son del Pacto Histórico y férreos defensores de la iniciativa: Agmeth Escaf, Alfredo Mondragón y Maria Fernanda Carrascal; dos son liberales: Germán Rozo y Maria Eugenia Lopera; dos de Alianza Verde: Juan Camilo Londoño y Martha Alfonso; uno es de Comunes: Germán José Gómez y una es de la Circunscripción de Paz: Karen Juliana López Salazar.

Congresista con posibles conflictos

Entre los demás legisladores de la Comisión Séptima de Cámara, donde este miércoles continuaba el debate de la iniciativa, solo uno manifestó previamente tener posibles conflictos que podrían afectar su participación en temas relacionados con el sector de la salud.

El representante Juan Carlos Vargas Soler. Foto: Cámara de representantes

Se trata del representante Juan Carlos Vargas Soler, congresista que hace parte de la Circunscripción de Paz por el Departamento de Bolívar. Vargas, en su declaración de conflicto de interés cargada al Aplicativo por la Integridad Pública, registró a tres familiares como trabajadores o profesionales relacionados con el sistema colombiano de salud.



La primera de ellas es su esposa, Martha Camacho, de quien consignó que hay “posible conflicto con beneficios para profesionales del sector salud”. Algo similar sucede con su hermano, Jose Antonio Vargas Soler, de quien registró un “posible conflicto derivado de beneficios legislativos a personal del sector salud”.



Igualmente, aparece registrada Luz Miriam Vargas Soler, otra de sus hermanas, de quien señala podría significar un posible conflicto de interés “por beneficios legislativos a psicólogos”.



En su declaración también aparecen familiares que le generarían posibles conflictos de interés en temas de pensionados y docentes. (Vea la declaración aquí)



Sin embargo, el congresista aparece como uno de seis firmantes que el 31 de marzo de este año le dieron ponencia positiva a la norma que actualmente avanza en su primero de cuatro debates.

Otros conflictos de interés reportados

Debate de la reforma de la salud en la Comisión Séptima. Foto: Juan David Camacho. EL TIEMPO

Entre los legisladores que cumplieron su deber de hacer públicos estos documentos, siete aseguraron no tener ningún tipo de conflicto de interés propio frente a debates o temas sobre los que deban legislar: Betsy Arango (Cambio Radical), Gerardo Yepes (Conservador), Hugo Archila (Liberal), Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), Jorge Quevedo (Conservador), Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Leider Alexandra Vásquez (Pacto Histórico).



De ese total, dos aseguraron, sin embargo, tener posibles conflictos de interés derivados de sus familiares: Jairo Cristo, quien aseguró que su esposa es docente estatal y Jorge Quevedo, quien registró a su padre, dos hijos y dos hermanos, pero sin especificar qué tipo de impedimento le podrían generar.



Los restantes cuatro legisladores de esta célula tienen potenciales conflictos de interés, pero con temas muy diferentes a los que trata la reforma de la salud. Se trata de Andrés Forero Molina (Centro Democrático), quien reportó su labor como comercalizador de PVC; Camilo Ávila (La U), quien tiene intereses en prestación de servicios y transporte aéreo; Héctor David Chaparro (Liberal), quien señaló tener familiares en el sector comercial y empresarial y Victor Manuel Salcedo, quien reportó actividades relacionadas con el cultivo de uva y caña de azúcar.



