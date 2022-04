El hurto, en todas sus modalidades, es el delito más cometido en Colombia pero también uno de los más impunes. De un total de 3.336.477 procesos por hurto entre 2012 y 2021, tan solo el 4,4 % llegó a la etapa de ejecución de penas y 2,3 %, a la de juicio. Mientras tanto, el 85% sigue en la etapa de indagación, por lo que continúa a la espera de algún tipo de avance por parte de la Fiscalía.

Así lo revelan los datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación sobre noticias criminales, que fueron analizados por la Unidad de Datos de EL TIEMPO. La noticia criminal, definida por el Ministerio de Justicia, es el conocimiento o información sobre la comisión de una conducta punible. En Colombia, un fiscal debe proceder a ‘calificarla’; es decir, determinar si en efecto hay delito (para proceder a imputación) o si, por el contrario, se archiva.



En ese sentido, los datos muestran que de las 12.336.830 de noticias criminales registradas en los datos de la Fiscalía entre 2012 y 2021 -tomando como referencia el año de denuncia-, el 70% (8.581.826 casos) no ha pasado de la etapa de indagación. En otras palabras, 7 de cada 10 procesos continúan en el ‘limbo jurídico’. Mientras tanto, en etapa de juicio se encuentran apenas el 4% del total (511.000 casos) y en 514.728 casos (4,2% del total) hubo algún tipo de condena.



Eduardo Curtidor, abogado penalista, explica que esta lentitud del sistema judicial obedece a factores culturales, de capacitación de personal y de una "mala aplicación del Sistema Penal Acusatorio".



“En Colombia no se le niega una denuncia a nadie; y eso, sumado a los informes de la policía judicial en casos como homicidio, congestiona los despachos. Además, estamos hablando de que, al menos en Bogotá, un fiscal tiene por lo menos 2.500 procesos en sus manos para calificar, y muchos tienen que ser también parte acusatoria en los juicios. Físicamente, los fiscales andan ‘reventados’; no tienen tiempo para calificar todas las denuncias y por eso terminan acumuladas”; explicó a EL TIEMPO el abogado.

Los delitos más cometidos y en los que menos se avanza

Las cifras y estadísticas analizadas por EL TIEMPO corresponden a los registros de las noticias criminales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por presuntos hechos delictivos que la Fiscalía General de la Nación conoció, informa la entidad.



Como ya se dijo, el hurto es el tipo de delito que más reportes tiene. Alrededor de uno de cada cuatro procesos -o noticias criminales- corresponde a crímenes de esta clase. En segundo lugar están los delitos de lesiones personales, con 1,2 millones (9,8 % del total) y, en tercero, los relacionados con violencia intrafamiliar, con un millón (8,1 %).



Los otros tipos de delito que hacen parte del ‘top 10’ con más procesos son los siguientes: estupefacientes (tráfico, fabricación o porte, por ejemplo), contra la familia (inasistencia alimentaria, adopción irregular, maltrato por descuido, etc), patrimonio económico (abuso de confianza, daño en bien ajeno, alzamiento de bienes, etc), lesiones personales culposas, amenazas, estafa y delitos sexuales. Los más de 9,2 millones procesos que corresponden a estos delitos, además, abarcan el 75% del total de los últimos 10 años.

Como pasa con los 12 millones de registros totales, los avances judiciales también son pocos en el ‘top 10’. Para estos tipos de delito se encontró que, en promedio, el 65% de las noticias criminales en la década analizada se encuentran en etapa de indagación. En palabras más simples, cerca de dos de cada tres procesos están en espera de avanzar. Por su parte, tan solo el 4% se encuentra en etapa de juicio y el 3% alcanzó un fallo de condena.



Y de aquellas 6.485.174 noticias criminales del ‘top 10’ de delitos que siguen en indagación, 5.373.835 se encuentran inactivas. Eso equivale a un 82 % de procesos en etapa de indagación sin actividad en la Fiscalía.



En cuanto a llegada a la etapa de juicio, los que más avances muestran son los delitos sexuales (el 10% de los casos está en esa etapa), violencia intrafamiliar y estupefacientes (ambos con 9% de los casos).

Por su parte, solo estupefacientes alcanza a tener el 12% de los procesos clasificados en etapa de ejecución de penas. El resto de los 10 tipos de delito prevalentes en el país no llegan a tener ni el 6% del total de procesos en esta etapa.



En el caso puntual de las amenazas, los avances son casi inexistentes. El 98% de los 466.888 procesos registrados en diez años, según la fecha de denuncia, continúan en indagación. Los casos llamados a juicio y que resultaron en algún tipo de pena no llegan ni al 1% del total.

¿Qué problemas influyen en las demoras?

Para el abogado Eduardo Curtidor, la lentitud del sistema judicial colombiano también tiene que ver con su excesiva ritualidad. “Usted, como colombiano, puede perder todo un día poniendo una denuncia. Además, si el fiscal que tiene el caso requiere pruebas, o comprobar un documento, tiene que valerse de la policía judicial para que se las haga llegar y eso, de por sí, ya genera una cantidad de demoras”, señaló.



Otro de los problemas, en su concepto, es la alta rotación de fiscales, lo que ralentiza todos los procesos. “Yo, personalmente, tengo procesos donde me han cambiado hasta cinco veces los fiscales y el nuevo funcionario debe empaparse del expediente antes de continuar con las etapas. Entonces, esa alta rotación, los pocos recursos humanos con los que se dispone y la cantidad de diligencias y rituales que se deben seguir hacen imposible que haya una rápida y oportuna administración de justicia”, considera el jurista.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO