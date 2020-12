¿Quiere saber cuánto le llegará de prima? Use esta calculadora

Con el comienzo de diciembre crece la expectativa de muchos trabajadores colombianos por recibir el pago de su prima de servicios de fin de año.



Si bien debido a la emergencia económica por la pandemia, el presidente Iván Duque decidió adelantar este beneficio para los empleados del Gobierno central y se pagó en la última quincena de noviembre, el grueso de los trabajadores del país la deberán recibir, por ley, máximo hasta el 20 de diciembre.

¿Cuánto me debe llegar?

Para facilitarle esa respuesta y para que tenga un dato acertado y rápido, el tiempo pone a su disposición esta herramienta interactiva. En ella, usted deberá poner el monto de su salario mensual base y la calculadora le dará la cifra que tendrá que serle pagada por su empleador.

¿Cómo se calcula? Debido a que esta remuneración se paga semestralmente (en junio y en diciembre) las cuentas deben hacerse por 180 días laborados. Es decir, se toma el salario base y se multiplica por el tiempo servido, es decir, 180 días, y luego se divide en 360.



Los trabajadores que reciben auxilio de transporte de $ 88.211 y quienes ganan menos de dos salarios mínimos vigentes, deben incluir dicho valor en el salario base al momento de hacer los cálculos.

​

(Le puede interesar: Cinco consejos para darle un mejor manejo a la prima de fin de año)

Recuerde que en caso de no ser abonada la prima en los tiempos establecidos, hay dos alternativas: la primera es iniciar un proceso con un abogado especialista y la segunda, acudir al ministerio del Trabajo para que los encargados de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo estudien la situación y la resuelvan. De lo contrario, podría imponer sanciones al empleador por la violación a las disposiciones legales vigentes.

¿Para quiénes aplica y no aplica la prima?

El beneficio de la prima fue introducido en la ley colombiana en la reforma laboral de 1950, que modificó lo que hasta ese momento se conocía como la participación de utilidades.



El beneficio, que aplica para quienes tienen hoy en día un contrato laboral en el país, corresponde a recursos adicionales por valor de una quincena o más del salario, según los acuerdos a que hayan llegado los empleadores y sus trabajadores.



(¿Puede el empleador negarse a realizar pago de prima de servicios? Entérese aquí)



A la prima de servicios también acceden las personas por cada año laborado. Y si en dado caso la vinculación es menor a un año, el monto será proporcional al tiempo que lleve vinculado.



De acuerdo con la ley, no tienen derecho a ese dinero los trabajadores contratados temporalmente o aquellos que reciban salario integral, cuya prima, según el contrato, está incluida dentro del salario.



Las primas no se consideran salario para efectos fiscales por lo que no se pueden realizar retenciones de ningún tipo al pagarla. Sin embargo, quienes estén obligados a declarar renta deben incluir el valor de la prima en la declaración que corresponda.

¿Cómo hago para no derrocharla?

Uno de los principales desafíos de la prima de fin de año es no desperdiciarla o hacerla desaparecer en gastos innecesarios. Por eso, lo invitamos a ver este reto en video, para que se pruebe y de paso descubra cómo ser capaz de hacerla llegar hasta enero. Además, aprenda algunos consejos que le dará una experta en finanzas personales.

Descubra en este reto si es capaz de llegar a enero con la prima de diciembre Una experta en finanzas personales le dará las claves para que no se gaste lo que recibe en diciembre y pueda llegar a enero todavía con plata en la cuenta.

¡Ojo con los trabajadores domésticos!

La ley 1788 reglamentó, desde el año 2016, el pago de primas de servicios para personas contratadas para trabajos en el hogar.



Esa norma aplica para los conductores de autos de servicio familiar, trabajadores de fincas y empleados que realizan labores por días que, anterior a esa ley, no contaban con ese derecho.



(Conozca aquí cuáles son los sectores a los que subsidio a la nómina les sube a 50 %)



La prima de servicios que debe recibir un trabajador doméstico que presta servicios una vez a la semana es de $ 62.743, al tener como base el salario mínimo. El cálculo se realiza así: al salario mínimo de $ 26.041 (resultado de dividir 781.242 entre 30) se le suma el auxilio de transporte diario de $ 2.940 ($ 88.211 divido en 30). Ese valor se multiplica por 4,33 (promedio de semanas por mes) y se divide entre 2, ya que la prima corresponde a 15 días por semestre trabajado.



Esta misma fórmula aplica para las personas que por ejemplo trabajan tres días a la semana, tras el respectivo ajuste con los días laborados, es decir, que si la persona trabaja tres días a la semana, la cifra inicial del salario diario, sumado el respectivo auxilio de transporte debe multiplicarse por 12, que corresponde a los días laborados durante el mes.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO