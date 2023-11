Polémica licitación del Sena para plataforma educativa, a punto de definir su futuro

Este miércoles 22 de noviembre, a las 6 de la tarde, vencerá el plazo para que el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, responda a los cuestionamientos que han hecho las empresas que quieren participar en la licitación para ganarse el millonario contrato para la administración de la plataforma de aprendizaje en línea (e-learning) de la entidad.



Esta licitación ha estado en medio de la polémica, toda vez que hay quejas sobre una posible contratación a dedo de la misma firma que actualmente maneja la plataforma y que ha sido objeto de críticas por fallas e incumplimientos. Pero además, el actual proceso ha sido criticado tambien por irregularidades y supuestos favorecimientos a algunos proponentes.

Actualmente, el manejo de la plataforma digital es responsabilidad de la 'Unión Temporal Colombia Digital LMS’, que en el año 2019 se hizo al contrato por un valor de 30 mil millones de pesos. Sini embargo, para ese entonces no se hizo licitación pública sino contratación por selección abreviada.



Pero ‘Territorium’, la plataforma que se puso en funcionamiento, fue objeto incluso de una audiencia por incumplimiento, pues la unión temporal, conformada por las firmas Territorium Life, E-Training y Comware–, no tuvieron para el 20 de enero de 2020 la nueva plataforma al ciento por ciento, tal como lo infomó en su momento la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. Esto derivó en una serie de fallas y dificultades al momento de su utilización.



Para entonces, el propio Sena confirmó que hubo fallas en la plataforma y que los contratistas recibieron sanciones por ese aspecto. Wlison Rojas, quien en ese momento era director administrativo y financiero de esa institiución, señaló que la entidad aplicó castigos en la facturación por esos retrasos.



“De los $ 9.848 millones facturados, se han penalizado 505 millones, que corresponden a un 5 %”, dijo en ese entonces. Sin embargo, esta empresa mantuvo el contrato, cuya vigencia tras varias prórrogas estaba hasta el 11 de octubre de 2023.

Licitación suspendida por ‘urgencia manifesta’

Aparte del documento de urgencia manifiesta del contrato del Sena. Foto: EL TIEMPO

Esto llevó a que para este año se contemplara la realización de una licitación pública para definir el nuevo prestador del servicio de plataforma de aprendizaje. Esta incluiría varias funcionalidades nuevas, entre ellas el uso de Inteligencia Artificial Generativa.



El valor del contrato fue tasado de 92 mil 894 millones de pesos y su objeto, tal como se puede leer en el Secop era el de “contratar los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual tipo E-Learning - LMS, que apoye los procesos de la Dirección de Formación y demás áreas de la comunidad SENA que requieran el uso de las características de este servicio, a través de herramientas que permitan su acceso y utilización en los diferentes entornos de conectividad, con la finalidad de ampliar la cobertura de la formación y contribuir en el desarrollo social, rural, económico, cultural y tecnológico del país”.



La licitación se abrió el 4 de agosto del año 2023 y debía ser adjudicada el 20 de septiembre. La idea era firmar el contrato al día siguiente con vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Es decir, 34 meses.



Este proceso recibió una serie de críticas que fueron divulgadas en medios de comunicación como 'La W', en donde se señaló que uno de los requisitos de los prepliegos era contar con una certificación CRL, que solo tiene en el país la firma Territorium, integrante de la Unión Temporal que presta el servicio actualmente.



Pero entonces, dos meses después de abierta esa licitación, el Sena presentó una resolución de urgencia manifiesta. Esta figura permite abreviar los términos de contratación en circunstancias particulares o temas de fuerza mayor. (Vea la resolución aquí)



Para el Sena, la finalización del contrato podría significar tropiezos en la prestación del servicio académico de sus estudiantes, lo que vulnería su derecho a la educación. Por ello, se decidió suspender la licitación pública y “dar continuidad en el inmediato futuro”, es decir prorrogar directamente, el contrato con la Unión Temporal Colombia Digital LMS.

El pasado 3 de noviembre, el Sena reabrió la licitación pública con exactamente el mismo objeto contractual para la adquisición de la plataforma de e-learning. S FACEBOOK

“Las ofertas del proveedor actual y su interventor resultan ser la más favorables para la Entidad, dado que dichos proveedores ya cuentan con las infraestructuras antes referidas y tienen la capacidad de hacer una transición responsable y ordenada durante los meses en que se empezarán a asumir los servicios por los nuevos prestadores seleccionados públicamente. En consecuencia, se indica que no hay en el mercado otros operadores que tengan la capacidad inmediata de asumir los servicios a partir del 12 de octubre de 2023”, señala el documento.



Sin embargo, el pasado 3 de noviembre, el Sena reabrió la licitación pública con exactamente el mismo objeto contractual para la adquisición de la plataforma de e-learning. Solo que esta vez, el acuerdo tiene un valor inferior en 14 mil millones de pesos: será suscrito por 78.191 millones de pesos.



El plazo para la presentación de ofertas vencerá en menos de una semana, el próximo 28 de noviembre.



Ese mismo día se hará la apertura de las ofertas y se presentará el respectivo informe sobre quiénes son las empresas o uniones temporales que tendrán las responsabilidad de desarrollar una robusta plataforma de aprendizaje en línea, que debe incluir más de mil funcionalidades, capacidad para atender a un millón 300 mil estudiantes y soportar a 5 mil usuarios al mismo tiempo.



De acuerdo al cronograma de Secop, el contrato será adjudicado el 14 de diciembre y se firmará el 15 del mismo mes, con vigencia de 34 meses, es decir hasta el 31 de julio de 2026.

Las quejas del actual contratista

Y una vez se conoció que habría una nueva licitación pública, la firma Territorium Life, que hace parte de la Unión Temporal que actualmente presta el servicio, presentó formalmente sus quejas a través de una carta de observaciones que hizo pública en la plataforma Secop. En ella señala que la licitación pública pone en riesgo los recursos públicos y la calidad del servicio.



“Se ha desatendido la premisa fundamental de obtener la mejor relación calidad precio para la Entidad y en su lugar se ha establecido un escenario donde el azar y no el análisis minucioso y la competencia leal, determinará el resultado de la licitación”, señala la carta firmada el 14 de noviembre por Sandra Catalina Roldán Diaz, representante Legal de Territorium Life.



La firma califica el proceso de licitación actual como “alarmante” e “incomprensible” y asegura que es inexplicable que se abra una licitación pública “cuando en realidad estamos frente a la misma ficha técnica del 2019, en donde se adelantó una selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”.



Además, denuncia que la reducción del precio de la licitación inicial por más de 14 mil millones de pesos obedeció a presiones de “uno de los proponentes, que tiene demandado al Sena por más de 27 mil millones de pesos” y que obligó a sacar de los requisitos temas como la inteligencia artificial generativa, así como la “certificación de habilidades para los estudiantes y sellos e insignias”.



Gran parte de estas inquietudes y otras de carácter mucho más técnico, que han planteado firmas como CognosOnline (que ya habían pujado en 2019 por hacerse a este lucrativo negocio), deberán ser resueltas y consignadas por el Sena a más tardar este miércoles.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

En redes: @TheFugazi