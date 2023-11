Las ocho entidades del Gobierno que no han ejecutado ni la mitad de su presupuesto

A pocos días de terminar el 2023, ocho de 24 sectores que hacen parte del actual gobierno no han ejecutado ni el 50 % de los recursos que el Presupuesto General de la Nación les asignó para la actual vigencia, revelan datos del Portal de Transparencia Económica (PTE), que sigue en tiempo real la contratación y ejecución presupuestal del país.



Al parecer, no han valido los constantes llamados que ha hecho el Presidente de la República, Gustavo Petro y la Contraloría General de la Nación de agilizar la ejecución estatal para evitar una posible contracción de la Economía.

El más reciente ocurrió esta misma semana tras conocerse una directiva desde Palacio en la que queda en evidencia la incomodidad estatal por la falta de movimiento de los recursos que el Presupuesto General de la Nación les asignó a las diferentes carteras y entidades adscritas al Ejecutivo.



“A partir de la fecha, los ministerios, sus entidades adscritas y vinculadas con capacidad jurídica para contratar, deberán ejecutar directamente sus recursos y evitarán acudir a otras entidades para que actúen como intermediarios en la ejecución de sus políticas y recursos públicos”, señala el documento firmado por el presidente Gustavo Petro.



Y si bien en recientes declaraciones a EL TIEMPO, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el nivel de ejecución no es bajo en compración con gobiernos anteriores y que se espera que en los últimos dos meses del año mejoren las cifras, ya ha pasado más de la mitad de noviembre y los datos no parecen haber mejorado.

Los cinco de menor ejecución

De acuerdo a las cifras abiertas del PTE del Ministerio de Hacienda, los ocho sectores que no llegan al 50 % de ejecución son, en su orden: Presidencia de la República, Planeación, información estadística (Dane), Ambiente y Desarrollo Sostenible, Empleo Público, Trabajo, Deporte y Recreación e Interior.

De ellos, la Presidencia, que encabeza el listado, ha ejecutado apenas 616 mil millones de los más de cuatro billones cuatrocientos noventa y siete mil pesos que tiene como apropiaciones vigentes, lo que equivale a 13,7 % de avance



Y de todas sus entidades adscritas, es la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos la que más compromisos ha firmado. A la fecha, ha ejecutado el 62% de los 3.448 millones de pesos que le fueron asignados. Le sigue la Agencia Nacional para la Reincorpración con ejecución del 58 % de sus recursos.



Donde menos se ha movido el presupuesto es en los gastos de funcionamiento y gestión general de la propia Presidencia. Hasta la fecha, ha ejecutado apenas el 10% de una asignación total de más de dos billones de pesos.



El segundo con menos ejecución, Planeación, ha gastado el 32 % de un prespuesto de un billón novecientos sesenta y nueve mil millones.



El mayor rubro de gasto lo tienen la agencia nacional de contratación 'Colombia Compra Eficiente 'y la Superintendencia de Servicios Públicos, que han gastado más del 60 % de los recursos con los que disponen. Mientras que el Departamento Nacional de Planeación apenas ha movido el 19% del total de sus recursos.

El sector de Estadística, del que hacen parte el Dane y el Instituto Agustín Codazzi es otro en el que pese a tener recursos por más de un billón de pesos se ha ejecutado poco: apenas el 35 % del total, equivalente a 362 mil millones de pesos.



El cuarto de menos ejecución es Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este campo, a pesar de ser una de las prioridades y banderas del actual Gobierno, ha utilizado apenas el 39 % de sus recursos disponibles, que de acuerdo al PGN para este año, superan los 2 billones de pesos.



De ee total, la mayor ejecución, con promedios por encima del 60% y que llegan hasta el 97 %, lo tienen las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de diferentes regiones del país.



Sin embargo, es baja la ejecución de la propia cartera de Ambiente y Desarrollo sostenible, que ha usado solamente 281 mil millones de los 778 mil millones que ha tenido a su disposición para el 2023.



Le sigue el sector de trabajo y empleo, que pese a ser uno de los que más recursos tiene, superiores a los 36 billones de pesos, no ha ejecutado sino el 46% de ese dinero.



De ese total, el que más gastos ha generado a través de contratos es el servicio de empleo público, con una ejecución del 78 % de su apropiación presupuestal, que ronda los 28 mil millones de pesos.

Poca ejecución pero cercanos al 50 %

Astrid Ramírez, ministra del Deporte, Foto: Ministerio del Deporte

Deporte y Recreación, por su parte, ha usado poco sus recursos pero se acerca al 50 %. A la fecha, ha movido el 46 % de los 949 mil millones de pesos que le corresponden presupuestalmente.



Llama la atención que esta cartera presenta rubros como el 'desarrollo del laboratorio antidopaje del país', donde no se ha ejecutado ni un solo peso de los 5 mil millones que se destinaron para ese fin.



Otros rubros de esa cartera, como el ‘apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional', presenta apenas un 26 % de ejecución de recursos por más de 200 mil millones de pesos.



Empleo Público aparece también entre los sectores que ha ejecutado menos del 50 % de su presupuesto aunque ya está cerca de lograrlo. Hasta la fecha, ha comprometido recursos por 262 mil millones de pesos, de un total de 576 mil millones de pesos, lo que equivale al 47 %.



La entidad con mayor gasto de este sector es el Departamento Administrativo de la Función Pública, con un 60% de ejecución presupuestal, equivalente a 30 mil 665 millones de pesos de un total disponible de 50 mil 418 millones de pesos.



Finalmente, Interior es el octavo sector estatal que no ha usado la mitad de los recursos a su disposición, pero ya se encuentra en el umbral, con el 49,1% de gasto. De sus entidades adscritas la que menos ha ejecutado es, precisamente, el propio Ministerio, con el 36 % de sus recursos por más de un billón de pesos. Eso equivale a algo más de 387 mil millones de pesos.



