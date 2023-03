Unos documentos prácticamente en blanco son los únicos que Nicolás Petro Burgos, actual diputado a la Asamblea de Atlántico e hijo del Presidente de la República, ha presentado como declaración pública de los bienes y rentas que posee desde el 2020, año en el que empezó a ejercer como funcionario público elegido por voto popular.

Petro Burgos se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de las revelaciones de su exesposa Day Vásquez, quien lo señaló de recibir dineros de personas con un pasado delictivo,como Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro y Alfonso el 'Turco' Hilsaca, polémico empresario con un proceso abierto por concierto para delinquir y homicidio.



Lo invitamos a leer: Laura Ojeda se pronunció al respecto del caso Nicolás Petro: ‘Venceremos’



Además, ha sido señalado por su expareja de pedir cuotas burocráticas y puestos en altas entidades oficiales como el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, entre otros.



Ahora, se ha sumado un nuevo elemento a su 'tormentosa semana'. En redes sociales le han pedido hacer pública su declaración de renta y de bienes, dadas revelaciones de prensa en las que se le ha presentado como una persona que lleva una vida de lujos y gastos excesivos.



Lo invitamos a ver: En el peor momento: el efecto Nicolás Petro sobre el Gobierno

Que no muestre declaración de renta movimientos bancarios y propiedades — Mario Hernandez (@marioherzam) March 6, 2023

¿Qué aparece en su declaración?

EL TIEMPO indagó la ley 2313 de 2019, que obliga a los altos funcionarios estatales a presentar su declaración de bienes y rentas, para establecer si la norma aplica a los diputados de asambleas departamentales, como es el caso de Petro Burgos.



Y la ley, en su artículo 2, primer numeral, es muy clara: incluye a los "servidores públicos electos mediante voto popular" como sujetos obligados a la "publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios".



En ese sentido, Petro Burgos , como diputado elegido por voto popular, está obligado a presentar su declaración de renta en las plataformas destinadas para tal fin por el Departamento Administrativo de la Función Pública.



De hecho, la norma es enfática en que esa presentación debe hacerse como requisito para posesionarse en el cargo, actualizarse cada año mientras esté en el cargo y publicarse también al retirarse del puesto.



Posteriormente, la Unidad de Datos de este medio revisó qué ha publicado el diputado en la plataforma. Y aunque una primera búsqueda individual no arrojó resultados, al revisar la base de datos completa de toda la Asamblea de Atlántico se encontraron enlaces a dos versiones del mismo documento llamado "PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS", cargados el 31 de julio de 2020, a las 21:17.



Llama la atención que los dos documentos no contienen información alguna de bienes, rentas o ingresos de ningún tipo a nombre de Petro Burgos. El primero de ellos, que puede consultar aquí, solo contiene sus datos personales, los de Dayssuris, como su pareja en ese momento y los de sus padres, Katya Burgos y Gustavo Petro.



Los demás campos, de ingresos, bienes, acreencias, entre otros, no contienen información alguna.

Declaración Nicolás Petro Foto: ELTIEMPO Facsímil declaración Nicolás Petro Foto: EL TIEMPO

El segundo documento que aparece en la base de datos es, prácticamente, una copia del primero con la misma información personal, pero ningún tipo de dato financiero.

Estas declaraciones fueron subidas en el primer año de su ejercicio como diputado. Descague el otro documento aquí.



Sin embargo, hasta la fecha, no se ha cumplido lo ordenado la ley 2013, al manifestar que esta información "deberá ser actualizada cada año mientras subsista la calidad de sujetos obligados de acuerdo con el artículo 2 de la presente ley" ni tampoco hay reportes de bienes e ingresos durante su gestión en la Asamblea del Atlántico.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Unidad de Datos EL TIEMPO