En los últimos 20 años, el panorama de los ingresos de la industria de música grabada tuvo un giro radical. El mercado físico -venta de CD y vinilos, por ejemplo- acaparó hasta 2012 la mayoría de las ganancias anuales, según muestra el más reciente reporte global de música de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica -lfpi, por sus siglas en inglés-.



Sin embargo, los servicios de streaming son los que ahora aportan mayoritariamente a las ganancias anuales del sector. En 2021, la contribución a los ingresos por parte de plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, entre otras, fue del 65,3 % del total en todo el mundo.

Desde antes de los 2000 y hasta el 2012, los ingresos por formatos físicos aportaban más de la mitad del total de ganancias de la industria musical. En 1999, por ejemplo, las ganancias mundiales llegaron a 24.100 millones de dólares.



Sin embargo, un descenso sostenido en su contribución comenzó en 2002. Aunque tuvo una leve recuperación en comparación con 2020, el año pasado apenas aportó US $ 5.000 millones del total de US $ 25.900 millones en ganancias de la industria; es decir, el aporte fue del 19,3 %.



¿Qué cambió? Las otras formas de consumir música grabada tomaron fuerza en distintos años.



En su estudio, Ifpi lista las siguientes categorías dentro de las ganancias: descargas desde medios digitales (sin incluir el streaming), los derechos de reproducción en vivo -por ejemplo, en lugares públicos o por emisoras-, los servicios de streaming -como Spotify, Apple Music, Deezer, etc- y las ganancias por uso de música en piezas de televisión, películas, juegos y publicidad.



El reporte deja ver la importancia que fue ganando, por ejemplo, la descarga de música desde 2004 y el posterior declive. Su mayor aporte ocurrió en 2013, cuando esta forma de escuchar música alcanzó a acaparar el 29,9 % del total de ganancias de la industria en ese año. Sin embargo, en 2021 apenas aportó el 4,2 %.



El streaming, por su parte, entró al panorama de la medición en 2005. Ese año, representó ganancias por 100 millones de dólares; o sea, apeas el 0,5 % del total de ganancias de ese periodo.



Desde entonces, su aporte al total de ganancias ha crecido de forma sostenida. En 2021, correspondió a US $ 16.900 millones de los US $ 25.900 millones. Es decir, los servicios de streaming -tanto pagos como soportados por publicidad- aportaron el 65,2 % de todas las ganancias.

El año pasado, puntualmente fue año positivo para la industria en general. "El mercado musical de hoy es el más competitivo que se recuerda", escribió Frances Moore, directora ejecutiva de Ifpi.



Las cifras reveladas por la organización muestran que 2021 fue el año con más ganancias de la industria por primera vez desde 1999. El año pasado la cifra llegó a los 25.900 millones de dólares en total, frente a los US $ 24.100 millones de hace 23 años.



El peor desempeño, en cambio, ocurrió en 2014, cuando el total de ingresos fue de US $ 14.200 millones. El año siguiente empezó una recuperación anual hasta superar el récord de 1999.

El poder del streaming

Los servicios de streaming, que se refieren a un tipo de distribución digital de música, entraron en 2005 al panorama de la medición de los ingresos de la industria.



Según Ifpi, para el 2021 hubo un crecimiento del 24,3 % en las ganancias de esa forma de escuchar música. Además, en el mundo hay un total de 523 millones de usuarios con una cuenta de suscripción paga.



La organización resalta que, una vez más, el streaming -en particular la transmisión por suscripción paga- fue un factor clave del crecimiento general de la insdustria en el 2021. Como formato de ingresos dominante a nivel mundial, este "representó el 65,0% de los ingresos de música grabada, frente a una participación del 61,9% en 2020", se lee en el reporte.



El crecimiento está impulsado por el trabajo e inversión de las compañías discográficas para desarrollar los mercados musicales en el mundo, dice Ifpi. Y agrega que ese trabajo consiste en apoyar artistas y géneros locales, conectándolos con una audiencia global.



Otra razón es que las mismas empresas están impulsando oportunidades para que los fanáticos interactúen con la música de formas nuevas y diversas.



La red social TikTok, por ejemplo, es una herramienta que varios artistas usan para promover su música. En ella, los cantantes utilizan segmentos claves de sus lanzamientos para crear tendencias con retos de baile o de canto; incluso, invitan a usar las canciones para montajes creados por los mismos usuarios.

A nivel mundial, el mercado de la música grabada tuvo un crecimiento del 18,5 % frente al 2020.

Los artistas más exitosos del 2021



En el top 10 de Ifpi sobre los artistas más populares y que más vendieron en 2021 hay dos grupos coreanos, tres artistas canadienses, dos británicos y tres estadounidenses.



Para hacer la lista, se tienen en cuenta las cifras de consumo en todos los formatos (streaming, álbumes digitales y físicos y ventas de sencillos) de todos los países. Además, se pondera en función del valor relativo de cada modo de consumo. Es decir, según el peso que tiene cada forma de escuchar música.



BTS, exitosa agrupación coreana, ocuipó el primer lugar en la medición de Ifpi. Foto: Efe

1. BTS. En 2021, la agrupación surcoreana lanzó sencillos como Film Out, Butter y Permission to dance. Además, en junio salió a la venta el álbum recopilatorio Bts, the Best. Según Ifpi, este último ocupó el cuarto puesto en la tabla de ventas de álbum, con 1,52 millones de unidades (combinando álbumes físicos y descargas digitales).



2. Taylor Swift. Red (Taylor's version) y Fearless (Taylor's version) fueron los dos álbumes de estudio regrabados que la cantautora estadounidense lanzó el año pasado. Estos incluyen éxitos como 22, All too well, Love story, You belong with me, entre otros.



3. Adele. 30 es el cuarto trabajo discográfico de la cantante. Lo lanzó en noviembre de 2021 y contiene cancione scomo Easy on me y Oh my god. Los fanáticos esperaron desde 2015 para volver a escuchar nueva música de Adele.



4. Drake. Para Certified lover boy, el canadiense contó con contribuciones de otros raperos como Jay-Z, Travis Scott, Future, Lil Wayne, entre otros. El sencillo del álbum fue Way 2 sexy.



5. Ed Sheeran. El cantautor británico lanzó su trabajo Equals el 29 de octubre del año pasado. Se trata del quinto álbum de estudio del exitoso intérprete de canciones como Bad Habits y Shivers.



6. The weeknd



7. Billie Eilish



8. Justin Bieber



9. Seventeen



10. Olivia Rodrigo



Escuche algunas de las canciones de 2021 de estos 10 artistas en la siguiente lista de reproducción:

UNIDAD DE DATOS

EL TIEMPO​

