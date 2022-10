Falta un mes exacto para el partido inaugural de Catar 2022. En noviembre 20, la selección anfitriona abrirá la competencia ante Ecuador a las 11 am , hora de Colombia. Y para comenzar a ambientar la fiesta, la Unidad de Datos de EL TIEMPO indagó datos estadísticos de los 21 torneos orbitales, desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018.



Y empecemos por ‘El Vaticano del Fútbol’. Así llamó Giani Infantino, presidente de la Fifa, máxima rectora de este deporte, al Estadio Azteca. Y no exageró. Este gigante, construido con piedra volcánica y capacidad para 87.000 personas, es legendario no solo porque en su gramilla alcanzaron la inmortalidad Pelé y Diego Maradona, sino porque es la cancha donde más partidos de la Copa Mundo se han jugado desde 1930 hasta la fecha.

El coloso de Ciudad de México, cuyo tamaño prácticamente duplica al Metropolitano de Barranquilla (el más grande de Colombia), ha visto un total de 19 partidos de la cita más importante del fútbol mundial según las estadísticas de la Fifa; incluyendo las dos finales que consagraron como campeones al 'Rey Pele', en 1970, y al ‘Pelusa Maradona', en 1986.

“Es espectacular. Se respira leyenda cuando piensas en los que han jugado en este campo. La emoción que se ha vivido en este estadio es única”, dijo en abril de este año Infantino al pedir que la remodelación a la que es sometido el Azteca no le quite su “esencia”.



Lo curioso es que en México está también el segundo estadio con más partidos del Mundial. Se trata del de Jalisco, en Guadalajara. Es hogar de los equipos Atlas, Leones Negro de la UdeG y Club Oro. En el tercer lugar está otra cancha legendaria: el Estadio Olímpico de Berlín, que fue sede de las finales de 1974 y 2006.

Miles de minutos jugados, millones de asistentes

¿Cuánto tiempo ha rodado el balón entre Uruguay 1930 y Rusia 2018? Nada menos que 83.238 minutos, distribuidos entre 900 partidos. El primero de ellos se jugó en el estadio de Pocitos, en Montevideo, entre Francia (4) y México (1) el 13 de julio de 1930. El más reciente fue el de la final entre Francia (4) y Croacia (2) en el estadio de Luzhiki de Moscú, el 15 de julio de 2018.



Los 900 partidos equivalen a 81.000 minutos de tiempo reglamentario. A eso hay que sumarles las 62 veces que se debió jugar tiempo extra. En total son 58 adiciones de 30 minutos (1.860 minutos en total); además, en otras cuatro ocasiones se aplicó el llamado ‘gol de oro’ (equipo que marcaba gol antes de media hora ganaba). En esos juegos -tres en el mundial de Corea-Japón 2002 y uno en Francia 98,- se alcanzaron a contar 428 minutos antes de la anotación ‘de muerte súbita’.

De esas 62 definiciones ‘con alargue’, hubo 30 que también se fueron a la llamada ‘lotería’ de los disparos desde el punto penal. Argentina y Alemania, con cuatro cada una, han sido las selecciones que más definiciones de este tipo han ganado.



Todos esos minutos de fútbol han sido vistos desde las tribunas, según los datos de la Fifa, por un total de 40’489.415 espectadores desde 1930 hasta 2018. El mundial con mayor asistencia fue el de Estados Unidos 1994, que registró 3’587.538 espectadores. El de menos público en los estadios fue el de Italia 1934 (en pleno auge del fascismo), con 363.000 asistentes.



En cuanto a partidos, el que hasta hoy suma la mayor asistencia de la historia fue el jugado el domingo 16 de julio de 1950 en el gigantesco estadio Maracaná de Río de Janeiro, en una fecha que la selección Brasil desearía olvidar.

Ese día, 173.850 asistentes verían a la ‘canarinha’ perder, por 1-2 ante Uruguay, un título mundial que ya creían totalmente seguro. Esa final se conocería, a partir de entonces, como el ‘Maracanazo’; además, los uruguayos revalidarían su mayor característica: la famosa ‘garra charrúa’.

Gol que se convirtió en Maracanazo. Foto: Archivo Particular

Del otro lado, está el juego con más escaso público. Apenas 3.000 personas asistieron al estadio San Siro de Milán, el jueves 31 de mayo de 1934, para ver el triunfo de Alemania (2) ante Suecia (1) por los cuatros de final del torneo celebrado en Italia.

Goles: Brasil reina, pero Alemania le pisa los talones

Corría el minuto 19 del primer tiempo de aquel partido entre Francia y México que abrió el mundial de 1930, cuando Lucien Laurent, delantero del equipo ‘galo’, no solo abrió el marcador del juego que terminaría en victoria 4-1 de su equipo, sino la cascada de goles mundialistas que, desde ese tanto hasta hoy, ya suman 2.548 en 21 copas del mundo. Eso da un promedio total de 120 goles por torneo.



Dos competiciones lideran la tabla de más tantos anotados en el torneo: Francia 1998 y Brasil 2014, con 171 goles sumados por los equipos participantes en cada uno. En contraste, los mundiales más ‘tacaños’ en cuanto a alegrías fueron los de Uruguay en 1930 e Italia en 1934, donde hubo apenas 70 goles.

Brasil, el pentacampeón mundial, es el equipo más goleador de la historia. En total, ha marcado 251 goles en las 21 competiciones, porque no ha faltado a ninguna. Su goleador histórico es ‘el Fenómeno’ Ronaldo, con 15 anotaciones, seguido por el ‘rey’ Pelé, con 12.



El segundo, si de atenerse a las selecciones que oficialmente compitieron se trata, sería Argentina, con 158 goles. De estos, 12 fueron de Gabriel Batistuta, el máximo anotador de la ‘albiceleste’.

Batigol’, como lo llamaban por su efectividad, es el máximo anotador de Argentina en los mundiales, con diez tantos. Aquí, celebrando su primer gol en Francia 98. Foto: Daniel García / AFP

Sin embargo, hay que recordar la situación particular de Alemania: jugó como República Federal Alemana entre los mundiales de 1954 (el primero después de la Segunda Guerra Mundial) y 1990, para luego aparecer de nuevo como una sola Nación en la competición de Estados Unidos de 1994, tras la caída del muro de Berlin.



Si se suman los goles de todas las competiciones de la ‘Manschaft’ antes, durante y después del Muro, quedaría en el segundo lugar de selecciones goleadoras, con 236 anotaciones. Esos devenires históricos no cambian, sin embargo, que su goleador histórico sea Miroslav Klose, con 16 anotaciones, seguido por Gerd Müller, con 14.

El Salvador y otras selecciones que jamás volvieron

En cuanto a partidos donde ‘llovieron goles’, el de mayor número de anotaciones se registró, según las cifras de la Fifa, el 26 de junio de 1954. Ese día se enfrentron Austria y el anfitrión, Suiza. El triunfo fue para los primeros con un marcador de nada menos que 7-5. Ese récord de 12 goles en un solo juego se mantiene hasta nuestros días.



También se mantiene hasta nuestros días el antirrecord de la selección de fútbol de El Salvador, que es el equipo más goleado por su rival en un juego. Sucedió el martes 15 de junio de 1982, en el Nuevo Estadio de Elche, en España. Ese día, la selección de Hungría no tuvo piedad con los centroamericanos y los vapuleó por 10 goles a 1 en el debut de ambos equipos en el torneo.

A partir de ahí, todo fue oscuridad para los salvadoreños. Dos derrotas más, aunque no tan escandalosas (1-0 ante Bélgica y 2-0 frente a Argentina), los despidieron rápidamente de la fiesta. Y tal parece que el ‘guayabo’ de esa paliza sigue hasta nuestros días, porque desde entonces no han logrado clasificar a un Mundial de Fútbol. De ese torneo y del de 1970, cuando fue su primera participación, acumula seis derrotas, un gol marcado y 22 recibidos.



Pero si de ausencias largas de los mundiales se trata, hay dos emblemáticas: Indonesia y Cuba, que desde el mundial de Francia, en 1938, no saben lo que es asistir a la cita de cada cuatro años organizada por la Fifa.



Indonesia, de hecho, participó cuando aún se llamaba ‘Indias Orientales Neerlandesas’ y era una colonia de Países Bajos. Se enfrentó el domingo 5 de junio a Hungría, que lo goleó por 6-0. Fue su único juego.



Mejor suerte corrió Cuba. El país, todavía conocido como República de Cuba y bajo el mando de Fulgencio Batista, jugó su primer partido frente a Rumania el mismo 5 de junio y lo empató 3-3. Esto le valió para clasificarse a cuartos de final, etapa en la que recibió un golpe de realidad al ser goleado 8-0 por Suecia. Desde entonces, no se ha sabido de ellos en la fiesta más grande del fútbol en el mundo. Esa que, dentro de muy poco, pondrá a sus espectadores a comulgar en torno a un balón.



