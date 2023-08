En menos de dos semanas, entre el 6 y el 17 de julio de este año, dos de las organizaciones indígenas más grandes del país, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Comité Regional Indígena del Cauca (Cric) lograron contratos con el Gobierno Nacional que, juntos, suman más de 28 mil millones de pesos, según datos consultados en el Portal Anticorrupción (Paco) del Gobierno Nacional.



Lea además: La Guajira: habrá contratación directa y que se ‘saltará’ la Ley de Garantías

En el caso de la Onic, se trata de un acuerdo por 25 mil millones de pesos firmado el pasado 6 de julio con la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y cuyo objeto es “fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los Pueblos y Organizaciones Indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación, MPC, por medio de actividades y procesos de fortalecimiento tanto para los delegados como para las diferentes organizaciones de base en pro de un adecuado proceso de diálogo de Gobierno a Gobierno”. (Vea aquí el contrato)

Facebook Twitter Linkedin

el contrato firmado por el Mininterior con la Onic. Foto: EL TIEMPO

El convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y fue hecho bajo la modalidad de contratación directa, será pagado en tres contados de 10 mil millones al iniciar el contrato, otros 10 mil millones durante su avance y 5 mil millones al finalizar.



Lo invitamos a consultar: Los 10 contratos firmados en plena Ley de Garantías y que podrían chocar con esa norma



El acuerdo compromete a la Onic a capacitar y asesorar en formulación de proyectos a líderes indígenas de la Mesa Permanente de Concertación, entidad encargada de discutir las iniciativas y obras que pueda afectar a las comunidades indígenas del país en medio del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno. Las reuniones, proyectos y acuerdos que se hagan deberán quedar documentadas en informes, un magazín impreso y un documental audiovisual.



El otro contrato firmado el mes pasado, el 17 de julio, fue hecho por el Cric con el Ministerio de las TIC por valor de 2.700 millones de pesos. Su objeto es “facilitar espacios de participación ciudadana y la creación de contenidos multiformato para la inclusión social digital”. (Consulte este acuerdo aquí)

El acuerdo, al igual que con la Onic, se hizo por la modalidad de contratación directa y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Se pagará en tres desembolsos. Uno en agosto por 1.125 millones de pesos, otro en octubre por el mismo valor y uno en diciembre por 250 millones de pesos.



Lea además: Conozca al ganador del contrato para las elecciones, el más grande de este año



Entre esos resultados, la Cric deberá hacer una serie llamada “Autonomías Territoriales”, realizada por comunicadores indigenas, donde se cuente la experiencia de cuidado de su territorio.



Este contrato se suma a otro que la misma Cric firmó poco días antes, el 14 de julio, por 936 millones de pesos con el Ministerio de Cultura. La finalidad de este acuerdo es el desarrollo de un “proceso de investigación, producción, promoción y difusión de los saberes culturales y artísticos de los pueblos indígenas del Cauca a partir de herramientas comunicativas multiformato”.

Otros contratos firmados durante el año



Facebook Twitter Linkedin

El Gobierno ha contratado el apoyo de comunidades indígenas para capacitaciones contra minas antipersonal Foto: Juan Pablo Rueda

Estos, sin embargo, no son los únicos contratos que se han firmado entre entidades estatales y diferentes organizaciones, asociaciones y comunidades indígenas de Colombia. Varios de ellos este año han sido celebrados con la Presidencia de la República.



Y uno de los más grandes, por 900 millones de pesos, fue suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Confederación Indígena Tayrona. Su finalidad es “apoyar a la Consejería Presidencial para la Juventud, en la formulación del capítulo indígena de la Política Pública Nacional de Juventud”.



Lo invitamos a consultar: Los 10 contratos firmados en plena Ley de Garantías y que podrían chocar con esa norma



El convenio fue celebrado el pasado 14 de junio y, al igual que los demás, se hizo por contratación directa. Tiene vigencia, también, hasta el 31 de diciembre. Pero además de ese acuerdo, hay por lo menos otros seis firmados por el Dapre que tienen que ver con el mismo objetivo: apoyo en la política contra las minas antipersonal en el país.



Vea además: Nuevo cobro en la factura de energía, entre los puntos clave en decretos para Guajira



En total los seis acuerdos, todos por contratación directa, suman 1.030 millones de pesos y tienen exactamente el mismo objeto, de acuerdo a lo que se puede consultar en el portal Secop: “Prestar los servicios para transmitir capacidad conceptual y técnica en pedagogía para la Acción contra Minas Antipersonal, con énfasis en Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal y caracterización de víctimas por MAP-MUSE con enfoque diferencial y de género.



Cada contrato abarca a las comunidades indígenas del país que están representadas en las organizaciones que los suscribieron.

Facebook Twitter Linkedin

Contrato para prevenció de minas antipersona. Foto: EL TIEMPO

Estos convenios consisten en formaciones virtuales de capacitadores sobre los riesgos por la presencia de Minas Antipersonal (MAP) y Munición sin Explotar (Muse). Y estas personas, a su vez, deben replicar su formación en los resguardos y territorios indígenas donde haga presencia la asociación contratista.



El de de mayores recursos en ese tema es el suscrito por la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá - Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, de Nariño, por 300 millones de pesos. Se firmó el 12 de abril y terminará el 12 de noviembre, para una vigencia de siete meses. (Consúltelo aquí)



De los otros cinco, cuatro tienen un valor de 150 millones de pesos y cubren asociaciones indígenas de Tumaco, Arauca y Antioquia. Y otro por 130 millones de pesos cubre la región del Medio Baudó, en el departamento de Chocó.



Lea aquí: Los siete ministros y funcionarios con familiares contratistas y en cargos del Estado



Otra asociación que firmó un contrato con el Gobierno durante el mes de julio fue la de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (Ascatidar).



En este caso, lo hizo con el Ministerio de Educación por un valor de 148 millones de pesos y tiene por objeto el desarrollo e implementación de un “proyecto educativo comunitario del pueblo indígena Betoy, para garantizar unas trayectorias educativas pertinentes y de calidad que reconozcan la interculturalidad y las particularidades de la comunidad focalizada”. Este acuerdo tiene vigencia hasta el 11 noviembre de este año.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi

Otros temas de la Unidad de Datos