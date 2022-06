Matrimonio igualitario: 1703 parejas se han casado desde 2016

Hay registro de 341.502 matrimonios civiles entre 2016 y 2021 en Colombia, según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro. De estos, 1.703 corresponden a matrimonios entre personas del mismo sexo. La mayoría de estas uniones -una de cada tres- ocurrieron en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.



Nicolás* y Gabriel* se casaron en Medellín en 2019. Ese año, según la información de Supernotariado consultada por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, es el de mayor número de matrimonios, con 360 uniones.



“Casarnos es una decisión valiente en muchos sentidos, porque también es un pequeño acto de revolución. Es decirle al mundo ‘aquí estamos, tenemos los mismos derechos y creemos en esto que estamos construyendo’”, dice Nicolás.



La pareja, de 25 y 28 años, se conoció por medio de una aplicación de citas. Empezaron a conversar de forma virtual y, en la primera cita, ambos se mostraron tímidos. Llegaron con cierta prevención a su primera reunión presencial, sobre todo Gabriel, por los potenciales riesgos de acordar un encuentro presencial con alguien por internet.

Desde el 2016, las parejas homosexuales en Colombia tienen derecho a contraer matrimonio. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

De esa reunión, Nicolás se llevó la impresión de que no había tanto interés de la otra parte. Gabriel, por su parte, aclara que ese día estaba enfermo y prevenido. En la segunda cita, ya sin síntomas de gripa, el encuentro fue más ‘fluido’, según Gabriel. Días después, él le manifestó a su actual esposo el interés que tenía en consolidar una relación seria.



Meses más tarde, y cuando ya habían tenido conversaciones al respecto, Nicolás le propuso matrimonio a Gabriel. “Con él logré entender esas cosas que tienen que ver con desligarse del prejuicio y de la negatividad de las relaciones homosexuales. Haber encontrado a Gabriel me permitió entender el amor desde otra perspectiva, que espero seguir compartiendo el resto de nuestras vidas.”, afirma Nicolás.



El joven explica que crecer como un hombre homosexual lo configuró para ‘estar prevenido frente a la propia emotividad’. Y explica: “cada vez que te enamoras o sientes algo por alguien, instintivamente se relaciona con algo negativo y es como si estuvieras haciendo algo mal. Para una persona heterosexual, hablar de que está enamorado con su grupo más cercano es supernatural y es celebrado, pero cuando uno dice que está enamorado de un hombre siendo hombre, ya no implica simplemente que está enamorado. Implica salir del clóset, implica pensar qué van a decir y qué van a pensar”.



La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-577 de 2011, reconoció que las parejas homosexuales constituyen familia y estableció junio de 2013 como fecha límite para que el Congreso expidiera legislación al respecto. De no suceder, desde ese mes las parejas podrían formalizar y solemnizar sus uniones ante jueces civiles y notarios. Así fue como pasó. A partir de ese momento, y hasta el 2016, la formalización de estas relaciones se hizo bajo la figura de “unión solemne” y no de “matrimonio civil”.

Estar enamorado de un hombre siendo hombre, implica salir del clóset, implica pensar qué van a decir y qué van a pensar. Nicolás*

Tres años después, el alto tribunal, por medio de la sentencia SU 214 de 2016, determinó que las uniones entre parejas del mismo sexo se denominarían también como matrimonio.



En su momento, la Corte Constitucional falló a favor de seis tutelas de parejas del mismo sexo y resolvió que su vínculo no puede tener un nombre diferente al del matrimonio civil, pues darle otra categoría “desconoce los derechos fundamentales de los gais a la igualdad, la libertad y a no ser discriminados”, según la sentencia. Con esta decisión, las más de 450 uniones solemnes que se celebraron desde 2013 se reconocieron como matrimonio.

Matrimonios gais en Colombia, en cifras

Hay un total de 1.703 parejas del mismo sexo que oficializó su relación mediante el matrimonio civil entre abril de 2016 y diciembre de 2021. Por su parte, se registran apenas 22 divorcios en el mismo periodo. Podría decirse que apenas el 1,3 % de estos matrimonios se ha disuelto.



La gran mayoría de matrimonios gais -78 %- ha ocurrido en Bogotá y en las capitales de los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda. De acuerdo con la base de datos de Supernotariado analizada por la Unidad de Datos, a la fecha no se registran este tipo de uniones en notarías de 11 departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, Sucre, Vaupés y Vichada.

Los divorcios, mientras tanto, han ocurrido en Antioquia (7), Valle del Cauca (4), Bogotá (4), Cundinamarca (2), Caldas (2), Santander (1), Risaralda (1) y Quindío (1).



Al revisar por año, el de más matrimonios es 2019, con 360 uniones; le sigue la de 2021, con 359. El año con menos matrimonios entre personas del mismo sexo fue 2016, cuando la Corte le dio el aval definitivo, con 138. En cuanto a divorcios, 2021 se lleva el primer lugar por cantidad. El año pasado ocurrieron 10.

El proceso para casarse

Beldys Hernández, abogada y vocera de la organización Colombia Diversa, explica que los requisitos para que una pareja del mismo sexo se case son los mismos que para una pareja heterosexual.



Estos incluyen ser colombiano o extranjero con residencia de más de seis meses en el país, presentar una solicitud de matrimonio ante una notaría o juzgado civil municipal, mostrar copia auténtica del registro civil de nacimiento de ambas personas con vigencia no mayor a tres meses, entre otros requisitos. (Consulte acá el listado completo)



En el caso de Nicolás y Gabriel, el proceso fue sencillo. En la ceremonia estuvieron presentes apenas cuatro personas: los nuevos cónyuges y sus respectivas mejores amigas. “Dimos con una juez maravillosa, porque nos recibió calurosa. En ningún momento sentimos que ella nos iba a casar solo porque le tocaba”, dice Nicolás. Del proceso destacaron un único punto que les llamó la atención y es que en el documento que debían diligenciar aparecía “la cónyuge y el cónyuge”. Según les explicaron, esto se debió a que los documentos están estandarizados.

Una de las primeras parejas del mismo sexo cuando celebraban la ceremonia civil de matrimonio. Foto: Cortesía Carlos García Granados

Colombia Diversa le explicó a EL TIEMPO que, en realidad, la Registraduría Nacional creó unos nuevos formatos con la opción de “el/la cónyuge y el/la cónyuge”. Sin embargo, habría versiones encontradas sobre por qué, en ciertos casos, el documento sigue apareciendo como lo vieron de Nicolás y Gabriel. Una de las explicaciones es que se exigía usar los nuevos formatos solo cuando se hubiesen terminado los anteriores.



Hay parejas que, al contrario de Nicolás y Gabriel, se han enfrentado a obstáculos en el proceso de formalizar su unión mediante el matrimonio civil. En octubre de 2020, por ejemplo, se conoció el caso de un juez en Cartagena que se negó a celebrar una boda civil entre dos mujeres.

Solo 1,3% De parejas LGBTI se separaron



El funcionario se negó a casar a las dos mujeres asegurando que las uniones del mismo sexo van en contra de su moral como cristiano. Así, negó la solicitud de matrimonio en primera instancia y en recurso de reposición.Ante la decisión, al juez le fueron instauradas denuncias penales en la Fiscalía General de la Nación por prevaricato y discriminación agravados.



¿Las autoridades se pueden negar a casar a una pareja homosexual?

Supernotariado explica que, como el servicio público notarial es un ‘servicio rogado’, los notarios no podrán negarse a prestarlos sino en los casos expresamente previstos en la ley. Este punto es desarrollado por el artículo 3 del Decreto 2148 de 1983, que indica lo siguiente: “El notario no autorizará el instrumento cuando llegue a la conclusión de que el acto que contiene sería nulo por incapacidad absoluta de alguno de los otorgantes o por estar clara y expresamente prohibido en la ley. De los demás vicios que afecten el acto objeto del contrato advertirá a los comparecientes y si éstos insistieren lo autorizará, dejando constancia de ello en el instrumento.”



La entidad agrega: “Conforme a lo expuesto, los notarios no podrán negarse bajo ninguna circunstancia a casar una pareja del mismo sexo, y bajo dicha línea no podrán argumentar objeción de conciencia para abstenerse de hacerlo”.



Al respecto también se refiere la sentencia de unificación SU 108 de 2917, que indica que “la objeción de conciencia encuentra límites en los derechos de los demás y en la existencia de deberes jurídicos vinculados a aspectos como los requerimientos del orden público, la tranquilidad, la salubridad o la seguridad colectivas". Y agrega: "Los Jueces de la República, Notarios Públicos y Registradores del Estado Civil, al momento de adoptar sus respectivos actos judiciales, notariales o registrales, deben asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, acordándoles a todos igual trato”.

A la fecha, tras validar información en la Superintendencia Delegada para el Notariado, la entidad identifica que actualmente existen cuatro procesos disciplinarios activos frente a la presunta negación del servicio público notarial a parejas del mismo sexo. De ellos, uno corresponde a la solicitud de matrimonio civil.



Hernández, de Colombia Diversa, le explica a EL TIEMPO que, en ocasiones, algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las parejas tiene que ver con la exigencia de documentos que no contempla la Ley. En muchos casos, estas personas deciden cambiar de Notaría en vez de presentar quejas y adelantar trámites, puesto que el matrimonio es una decisión para celebrar y los trámites pueden tornarse desgastantes.



Ante la pregunta de si Supernotariado tiene estrategias para evitar que funcionarios se nieguen a casar parejas del mismo sexo, la entidad informa lo siguiente: “la Superintendencia de Notariado y Registro ha emitido circulares e instrucciones administrativas relacionadas con la correcta prestación del servicio notarial a la población LGBT.

La objeción de conciencia no es argumento para negarse a casar una pareja LGBTI Foto: 123rf

Adicionalmente, en el año 2021 se realizaron capacitaciones en las que se indicaba a los usuarios LGBT del servicio público notarial, los trámites que se podrían adelantar ante un notario. Así mismo, se suscribió con las fundaciones GAAT y Caribe Afirmativo un pacto en contra de la discriminación de la población LGBT y se instruyó al notariado colombiano sobre las practicas adecuadas en la atención de dicha población, buscando eliminar posibles barreras de acceso al servicio notarial”.



Los retos después del matrimonio

Nicolás y Gabriel se muestran de acuerdo con que el proceso de casarse fue agradable y se sienten felices por haberlo hecho, pero también dicen que hay problemas que pueden llegar después en entornos laborales y familiares, por ejemplo.



Al respecto del primero, Nicolás explica que, por ejemplo, al buscar un empleo algunos matrimonios gais podrían optar por no informar que están casados debido a que en algunos casos eso podría dificultar el proceso. Colombia Diversa confirma que ha recibido inquietudes de parejas relacionadas con este aspecto.

La pareja también comenta que conocen a personas a quienes sus jefes les han pedido que mantengan ‘oculta su homosexualidad’ frente a los compañeros de trabajo. En este punto de las dificultades ante la sociedad, Nicolás no solamente hace referencia a las personas homosexuales, sino, en general, a miembros de la comunidad LGBTI.



En la misma línea, la vocera de Colombia Diversa dice que no basta con la incorporación jurídica del hecho de que hay familias conformadas por parejas del mismo sexo, sino que también debe hacerse socialmente.



Sobre el asunto, Gabriel reflexiona que “el trabajo importante ahora es de la cultura y de la sociedad”. Para él, cada persona puede aportar a entender que las relaciones en general son formas bonitas y normales del amor y de construir familia.



Y Nicolás agrega: “Tomarnos de la mano, poder casarnos, poder tener una familia y poder pensar en un futuro son actos de revolución que las generaciones anteriores no tenían. También es un poco responsabilidad de nuestra generación aprender a transformar el mundo desde los pequeños actos”.



*Nombres cambiados por petición de las fuentes.



YALENI SOLANO Y RAFAEL QUINTERO

UNIDAD DE DATOS

EL TIEMPO

