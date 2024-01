¿ Por qué 'Nany' Pardo, de Procolombia, no ha hecho pública su declaración de renta?

Maria Antonia Pardo Jímenez, quien se hizo conocida como activista digital a favor del entonces candidato presidencial Gustavo Petro y que ha hecho parte de su gobierno prácticamente desde el comienzo en diferentes cargos, no ha hecho públicas sus declaraciones de renta, bienes y conflicto de interés.



Lea además: Los detalles del contrato que firmó el Gobierno para la Casa Colombia en Davos, Suiza



Por ley, todos los servidores oficiales deben públicar estos documentos. Y si bien en el caso de Procolombia sus empleados noson funcionarios estatales , y así lo manifestó Pardo al ser indagada frente al tema, muchos de los altos cargos de esta entidad sí han revelado sus declaraciones por un ejercicio de transparencia.

Pardo Jiménez es actualmente la Gerenta de Asuntos Internacionales y Gobierno de Procolombia, entidad promotora de la llamada ‘Casa Colombia’, una instalación arrendada por el Gobierno para promover la cultura del país durante el Foro Económico Mundial, que se celebra esta semana en Davos, (Suiza).



Esta casa, cuya adecuación tuvo un costo de más de de 4 mil millones de pesos, según una cotización revelada por la emisora Blu Radio, ha sido defendida de forma vehemente por Pardo, quien señaló no solo que es una oportunidad para dar a conocer al país en “la mejor vitrina del mundo”, sino que se trata de una práctica recurrente de muchos países en medio de este tipo de eventos multilaterales.

Sin reportes públicos de bienes ni conflictos de interés

Facebook Twitter Linkedin

Maria Antonia Pardo Foto: Twitter

La trayectora de Pardo Jiménez al lado del actual presidente de la República, Gustavo Petro, comenzó en su campaña política, donde se desempeñó como directora de comunicaciones por invitación directa, según ella misma ha señalado, de la hoy primera dama, Verónica Alcocer.



Luego de la campaña, Pardo, periodista y Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, fue nombrada en su primer cargo público en el actual gobierno, como asesora de comunicaciones en el Ministerio del Interior.



Lo invitamos a consultar: Presidente Petro habló con EL TIEMPO e hizo un balance sobre el foro económico en Davos



Y luego, en abril de 2023, fue nombrada en su actual puesto en Procolombia, desde donde tiene la tarea de promover la inversión y la imagen de Colombia en el exterior.



Llama la atención, sin embargo, que en ninguno de los dos cargos en los que ha estado desde el 2022 presentó su declaración de renta o de conflictos de interés, ni al ingresar ni al momento de retirarse.



Lea aquí: Presidente Gustavo Petro se reunió con Bill Gates en Davos: ¿de qué hablaron?



Así lo pudo constatar la Unidad de Datos de EL TIEMPO tras revisar el Aplicativo por la Integridad Pública, herramienta oficial destinada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin.



Cabe recordar que de acuerdo con la ley 2013 de 2019, para todos los servidores publicos “la publicación de esta información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo”.



Además, debe ser actualizada cada año, con el fin de garantizar, dice el texto, “los principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la participación y control social”.



Pero el caso de Procolombia, al igual que otras entidades como Fontur o Colombia Productiva, es diferente. Por ser una entidad con patrImonio mixto, es decir no solo úblico sino también privado, quienes tienen cargos allí no son estrictamente considerados como funcionarios, aunque si manejan recursos estatales.



Y eso precisamente aclaró Pardo al ser indagada sobre el tema por este medio. "En este momento no soy funcionaria. Los empleados de ProColombia no somos funcionarios", señaló.



Sin embargo, de acuerdo a fuentes consultadas al interior de esta entidad, muchos de los altos cargos de Procolobia sí hacen y han hecho la publicación de sus declaaciones como un ejercicio "de transparencia", tal como se puede confirmar al hacer una búsqueda sencilla en el Aplicativo para la Integridad Pública.

Facebook Twitter Linkedin

Procolombia en Aplicativo para la Integridad Pública Foto: EL TIEMPO

Además hasta la fecha tampoco aparece, al menos para consulta pública, el registro de la hoja de vida de Pardo Jiménez en el directorio oficial de funcionarios públicos Sigep.

Otros datos de Pardo Jiménez



En cuanto a su trayectoria en el sector privado, Pardo aparece como representante legal de la empresa ‘Inversiones PRR SAS’ que, de acuerdo con lo reportado por el Registro Único Empresarial y Social (Rues) se dedica al de expendio de comidas preparadas a la mesa y de bebidas alcohólicas para consumir dentro del establecimiento.



A esta firma aparece asociado ‘Ivy bar la terraza’, un bar y restaurante ubicado en el conocido sector de la Calle 84 en Barranquilla, una de las zonas de rumba y gastronomía más reconocidas de la capital de Atlántico.

En cuanto a su trayectoria en el sector privado, Pardo Jiménez aparece como representante legal de la empresa ‘Inversiones PRR SAS’ FACEBOOK

TWITTER



Pardo Jimenes también aparece en la base de datos Simit con dos comparendos no pagados en los años 2021 y 2022, ambos por conducir con exceso de velocidad, y que suman un total de 1’267.568 pesos.



El primero de ellos, que se impuso el 24 de mayo de 2021 en Santa Catalina, ya se encuentra en la fase de cobro coactivo y aparece en el reporte por un valor de 677.228 pesos.



El segundo, registrado en Barranquilla, tiene fecha de resolución del 13 de septiembre de 2022 y está por un valor total, con intereses de mora, de 540.340 pesos.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

En redes: @TheFugazi