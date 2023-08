La Presidencia de la República tiene una apropiación presupuestal, para este año, de dos billones 746 millones de pesos. De ese dinero, ya tiene comprometido, es decir en ejecución, un total de 305 mil millones de pesos, lo que corresponde al 11,11% del total, con corte a este miércoles.



Así lo revela el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda en el que se hace seguimiento, de forma abierta, al uso de los recursos públicos por parte de todas las entidades del Estado colombiano.

Estos datos cobraron especial relevancia esta semana luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera un llamado a todo su gabinete y equipo de colaboradores para mejorar, en un mes, los resultados en la ejecución presupuestal.



La advertencia, como lo informó EL TIEMPO, fue para ministros y viceministros. “Todas las direcciones de los ministerios quedan con matrícula condicional y si no mejoran ejecución no podrán continuar en el gobierno, lo mismo los viceministros”, expresó uno de los presentes en el consejo de ministros de este lunes.

Los datos del PTE, agrupados por sectores, muestran que Presidencia, sector que incluye su Departamento Administrativo y oficinas adjuntas, es el que menos ejecución muestran en conjunto.



Ejemplo de esto es la Unidad Nacional para Gestión de Riesgos y Desastres, donde apenas se ha ejecutado el 1,7% del total de apropiaciones para 2023. Lo que equivale a 12.830 millones de un total de 861 mil millones, según el PTE.



Igualmente, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas tiene apenas ejecutado el 6% del total del presupuesto para esta vigencia y el Dapre, encargado del funcionamiento de la Casa de Nariño, reporta a la fecha un 11,26%

Los otros sectores más 'colgados'

El Potal de Transparencia revela que hay otros cinco sectores, que agrupan dos departamentos administrativos y tres ministerios, cuyo porcentaje está por debajo o supera por muy poco el 20 % de ejecución: son Planeación (14,23%) , Deporte (21,46%), Agricultura (21,91) % información estadistica (Dane) 22 % y Ambiente y Desarrollo Sostenible (22,6%).



En el caso concreto del sector de Planeación, que incluye a Colombia Compra Eficiente, a la Superintendencia de Servicios Públicos y el propio Departamento Nacional de Planeación, es este último el que presenta el más el bajo porcentaje de ejecución con un 7,07 % de la asignación para este año, que es de un billón 451 mil millones de pesos.



En el sector Deportes, el 21,4 % de ejecución corresponde en su totalidad al ministerio del ramo, que apenas ha ejecutado 203 mil millones de los 946 mil millones que tiene a su disposición.

En el caso de Agricultura, la oficina con menor porcentaje es la Agencia de Desarrollo Rural, (ADR), con el 7,07 % de ejecución, seguida por la Agencia Nacional de Tierras, que ha usado el 16,6 % de su apropiación presupuestal.



El propio Ministerio de Agricultura, entre tanto, ha usado 449 mil millones de su prespuesto anual de un billón setecientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones, lo que corresponde al 25 % del total.



En el caso del sector de Medio Ambiente, la entidad con menos ejecución es el Fondo Nacional Ambiental con el 13% de su presupuesto. El propio Ministerio, por su parte, ha ejecutado el 28 % de los 404 mil millones que le fueron asignados este año.



Por el contrario, los sectores estatales con mejor ejecución, en lo que tiene que ver con la rama ejecutiva, son Salud y Protección Social, con el 61,8%, Educación (58,4 %), Relaciones Exteriores (56,5 %) y Minas y Energía, con 55,8 %. En esta gráfica podrá verlos más en detalle.

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos de EL TIEMPO

@TheFugazi

