Los contratos de la unidad móvil de RTVC que pusieron a pelear a Nórida Rodríguez con Hollman Morris

Una invitación abierta a varias empresas que no resultó y que le dio paso a un proceso de contratación directa por más de 1.500 millones de pesos. Ese es el rastro contractual que se le puede seguir a la unidad móvil que hace poco estrenó el Sistema de Medios Públicos RTVC y que desató polémica entre la saliente gerente del medio, Nórida Rodríguez y el entrante, Hollman Morris.

La polémica se desató luego de que Morris, a través de un trino, publicara una imagen del vehículo en cuestión y recordara que tras "un camino tortuoso" que empezó en 2022, “por fin” se podía poner en funcionamiento “una pequeña unidad movil”.

Esta declaración desató la ira de Rodríguez, reconocida actriz colombiana, quien se molestó porque en su concepto Morris se adjudicó los créditos de una gestión suya, precisamente a pocos días de asumir la jefatura de RTVC.

“Aunque presenté mi carta de renuncia, no ha sido aceptada a la fecha, y aunque me encuentre en incapacidad médica, aún soy gerente y no te corresponde adjudicarte un hito de RTVC que pertenece a todo un equipo capitaneado por mí y el área jurídica, y administrativa, sin las cuales esto no hubiera sido posible”, escribió en ese momento la ex gerente a través de su redes sociales.

Luego acusó a Morris de intentar “entorpecer” su gestión, “descalificar sus actuaciones” y orquestar “campañas de desprestigio" y “ataques” en su contra por parte de los “alfiles” del periodista.

Todos los detalles del contrato

De acuerdo con lo que se puede consultar en el Secop, la firma del contrato de la unidad movil de RTVC se hizo, en efecto, durante la gestión de Nórida Rodríguez el 19 de diciembre del año 2023 por un valor total de 1.559 millones de pesos. Su duración inicial iba hasta el 3 de enero de este año, pero se prolongó al pasado 1 de marzo debido a demoras en la importación de algunos suministros.

Se trata de un contrato de suministros entregado de forma directa a la firma Prointel SAS, una empresa cuya actividad económica principal es la del “comercio al por mayor de equipos, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones”.

Esta compañía ya no es novata en la contratación estatal, pues entre el 2018 y el 2023 firmó por lo menos 24 contratos con diferentes entidades del orden nacional, municipal y departamental, que sumaron 5.065 millones de pesos.

El acuerdo para la unidad móvil incluye la adquisición, entrega, capacitación al personal de RTVC y las licencias de los software destinados a este vehículo especial para transmisiones y grabación de material audiovisual.

Todos los equipos fueron instalados en una “camioneta tipo VAN Ford E-350 SUPER DUTY Modelo 1999”, según se especifica en uno de los documentos del contrato, del que se extrajeron las fotos que se pueden ver a continuación.

Anterior Siguiente Así lucía la camioneta Ford antes de ser adaptada como móvil Foto:Secop Interior de la Unidad Móvil Foto:Secop Puesto del conductor de la móvil Foto:Secop La móvil ya lista Foto:@HollmanMorris

Además, el acuerdo incluyó tres módulos de capacitación por parte del contratista, cada uno de 12 horas, a ocho miembros del personal de RTVC para aprender sobre la operación de las cámaras, de los switchers y de los sistemas de sonido e intercom del vehículo.

contrato firmado estipula que se le entregaría al Prointel un 30 por ciento del valor “contra la entrega de las órdenes de compra de los equipos y elementos objeto de la contratación, junto con el cronograma del proyecto y su descripción detallada”. En cuanto a los pagos, el“contra la entrega de las órdenes de compra de los equipos y elementos objeto de la contratación, junto con el cronograma del proyecto y su descripción detallada”. Vea aquí el contrato.

Después se acordó pagar el 70 por ciento restante “contra la entrega de los equipos y elementos objeto de la contratación en las instalaciones de RTVC sede CAN, test y prueba de funcionamiento de los equipos”.

A la fecha, de acuerdo con la información en el portal de contratación Secop, ya fueron hechos los dos pagos.

Uno por valor de 467 millones de pesos el 3 de enero de este año y otro por 1.091 millones de pesos, el pasado 14 de marzo,

De acuerdo con el informe de terminación del acuerdo, Prointel cumplió “a entera satisfacción “ las obligaciones que tenía a cargo.

¿Qué pasó con el primer contrato?

En lo que tiene razón Morris es en la fecha del comienzo del proceso para la instalación de la unidad móvil. Desde el 2 de marzo del año 2022 se hizo el documento de estudios previos en el que se justificaba la necesidad de contar con una unidad móvil propia para la realización de productos audiovisuales.

“Se busca habilitar técnicamente una unidad de producción móvil básica, que permita satisfacer la necesidad de producción externa de los diferentes canales y marcas de RTVC, volviendo a RTVC más competitivo al mejorar los costos de producción de algunos de sus productos, generando presencia en las regiones y contribuyendo a la apropiación de los colombianos con la televisión pública nacional”, señala el documento.

abrió el 10 de noviembre un proceso de invitación abierta con el fin de hallar al proveedor. Al proceso llegaron cuatro empresas: Aproctech de Colombia, Istronyc Comunicaciones, Avicom Colombia y Prointel. Todas realizaron observaciones que fueron respondidas por RTVC. Para ello, seAl proceso llegaron cuatro empresas: Aproctech de Colombia, Istronyc Comunicaciones, Avicom Colombia y Prointel. Todas realizaron observaciones que fueron respondidas por RTVC. Vea aquí los detalles de ese contrato.

El 10 de noviembre se publica el nuevo contrato en el que aparece seleccionda la firma Priontel como responsable de instalar la nueva unidad móvil de RTVC.

Sin embargo, llegado el plazo final del 20 de noviembre, RTVC informó que “de acuerdo con el cronograma del proceso, se llevó a cabo el cierre y presentación de propuestas a través de la plataforma del SECOP II, para lo cual no se presentaron oferentes”, por lo que se procedió a declarar desierto el proceso.

Poco después, el Sistema de Medios notificó que de acuerdo a lo que consigna el manual de contratación de la entidad, se puede proceder a contratar directamente “en los casos en que no pueda ser adjudicado el contrato habiendo tramitado la invitación cerrada o invitación abierta cuando la necesidad sea inminente.”

Por esto, el 10 de noviembre se publica el nuevo contrato en el que aparece seleccionda la firma Priontel como responsable de poner a punto la unidad móvil de RTVC que, tal como lo señaló la ex directora en su trino de críticas a Morris, “comenzó a operar el Día de las Víctimas".

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

En redes: @TheFugazi