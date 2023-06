Este martes, en medio de largas filas y dificultades en varias ciudades del país, se venció el plazo para que alrededor de 5 millones de conductores renovaran su licencia de conducción. Sin embargo el Gobierno nacional, a través del viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, hizo un llamado a la ciudadanía a no desesperarse y, por el contrario, avanzar lo más pronto posible, en la realización de este trámite.



Lea además: Renovación licencia de conducción: largas filas por dejar el trámite para última hora



Eso sí, hizo una advertencia muy clara: quienes hayan dejado pasar la fecha, deben abstenerse de manejar su vehículo, pues ante un eventual control en las vías, se verán expuestos no solo a una multa superior a los 3 millones de pesos, sino a la inmovilización de sus vehículos.

En entrevista con EL TIEMPO, Enríquez hizo un llamado a los más de 3 millones de conductores que aún no han renovado su licencia en los tres casos puntales para los que aplicó el plazo: vencimiento entre el 1 y 31 de enero de 2022; si el documento no tiene fecha de vencimiento, sino que dice ‘indefinido’ o si el campo de vigencia aparece en blanco.



¿Qué aprendizajes dejó todo este proceso de renovación que pese al esfuerzo no tuvo acogida masiva entre los ciudadanos?



Nuestra tarea fue generar conciencia entre los ciudadanos. Entre octubre y noviembre hicimos toda clase de estrategias de comunicación para avanzar en este proceso, pero infortunadamente no tuvieron acogida y la gran mayoría dejó todo para última hora.



¿Cuántas personas quedaron pendientes?



Actualmente, tenemos 3 millones de conductores que quedaron pendientes de hacer el trámite de renovación de la licencia de conducción. De ese total, un 75 % corresponde a motociclistas, y el resto están entre conductores de vehículo particular y de transporte público.



Lo invitamos a consultar: Cómo identificar si debe renovar la licencia de conducción? Le contamos



¿Descartado un nuevo plazo?



Otra de las enseñanzas aprendidas en esto es que el ciudadano cree que el Gobierno siempre da nuevos plazos cuando toma este tipo de medidas. Esta vez eso no sucederá, porque esa fecha se puso por instrucción de la Corte Constitucional.



Pero eso no significa que el resto de la semana, y de aquí en adelante, no se puede hacer la renovación. Claro que se puede hacer. Pero es importante insistir a los ciudadanos que por favor se abstengan de manejar mientras no cumplan con este trámite, porque ante un eventual control en las vías, se expondrán a una multa y a la inmovilización de su vehículo.

Pero esta medida se toma también para defender la vida. Porque, solo por poner como referencia este reciente puente festivo, de todos los motociclistas accidentados en las vías durante el fin de semana, el 50 % no tenía licencia. Esa es una cifra que no nos podemos permitir.



¿A qué sanciones se expone quien no renueve su licencia de tránsito?



Hay que dejar algo muy claro: las multas no se van a imponer por no haber hecho el trámite de renovación antes del 20 de junio. No. La sanción sólo se impone si usted, como conductor, maneja pese a tener la licencia vencida.Pero esta es una infracción que ya está en el Código Nacional de Tránsito.



Lea aquí: ¿Cuánto cuesta en total renovar la licencia de conducción?



En pocas palabras, no haber hecho el trámite antes del 20 de junio no genera sanción. Pero si maneja sin hacerlo, se arriesga a ser sancionado en un eventual control policial en las vías. Por eso, el llamado es a no manejar mientras no renueve su licencia, porque se le puede imponer un comparendo de $308.000 pesos.



¿Algún día tendremos una licencia digital, como la cédula?



Nos ha pasado que en ocasiones, cuando el ciudadano olvida su licencia en casa y es requerido por las autoridades de tránsito, el agente con el número de la cédula puede ver toda la información de ese ciudadano en el sistema. Pero en este momento no hay una licencia digital como tal. Sí avanzamos con la Registraduría en la firma de un convenio para que a mediano plazo, como sucede con la cédula, se pueda tener la licencia en todos los dispositivos. Pero eso llevará algún tiempo.

"Seguimos en diálogos con los taxistas

¿En qué van las negociaciones con los taxistas del país, inconformes con el alto precio de la gasolina?



Hemos explorado, con los ministerios de Minas y Hacienda, la posibilidad de una tarifa diferencial en la gasolina. Pero es complicado porque no es fácil establecer un seguimiento y control a un precio especial.



Lea aquí: Licencia de conducción: ¿qué pasa si no hace la renovación antes del 20 de junio?



Por eso estamos viendo otras fórmulas, como por ejemplo poder establecer una fórmula de precios para que sea el gas la salida a la preocupación de los taxistas, dado el aumento de los vehículos híbridos. Esperemos que pronto tengamos noticias positivas



¿Habrá regulación de las aplicaciones de transporte en este gobierno?



Los temas de regulación son con el transporte formal del país. Por ahora no vamos a presentar un nuevo proyecto de ley para la regulación de esas aplicaciones. Consideramos que no es competencia nuestra y que debe ser el Congreso el de la iniciativa.



Sin embargo, hemos mantenido abiertas mesas de diálogo con los representantes de ese sector para escuchar sus preocupaciones en temas laborales y expresar las que tiene el presidente Gustavo Petro, entre ellas que los recursos que generan estas plataformas salgan del país sin tributar o sin revisar sus ganancias.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos de EL TIEMPO

@TheFugazi

Otros temas de la Unidad de Datos