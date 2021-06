Más allá del K-pop: el fenómeno cultural de Corea del Sur, en cifras

Una encuesta realizada en 2019 por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur arrojó que el 76,7% de los extranjeros tienen una imagen positiva de ese país. Además, de acuerdo con Visit Korea, a finales del siglo pasado menos de 5 millones de personas visitaban el país al año. Sin embargo, en 2019, el número de visitas llegó a 17,5 millones, la cifra más alta de su historia.



Estos datos son una clara muestra del efecto que ha tenido Hallyu, que significa 'ola coreana', en el crecimiento del país en términos económicos y de construcción de una imagen ante el mundo. Los números también ponen en evidencia cómo el gobierno surcoreano supo aprovechar el interés que surgió a finales del siglo pasado en la cultura nacional.

Luego de una guerra que en 1953 dividió el territorio coreano en dos, Corea del Sur estuvo gobernado por dictaduras hasta finales de la década de los 80. Por ello, y en primera instancia, el crecimiento de las industrias culturales “estuvo ligado directamente al establecimiento de la democracia y apertura a mercados internacionales, lo que ocurrió recién en la década del 90”, dice la investigadora Paula Fernández, licenciada en Estudios Orientales con especialización en Asia del Este de la Universidad del Salvador (Argentina).



En esos años, el país empezó un proceso de desarrollo de infraestructura que resultó vital para la forma en que se concebirían y promocionarían las industrias culturales a futuro, dice la experta. Sin embargo, el punto de inflexión fue la creación de la Ley de Promoción de las Industrias Culturales del año 1999.

El poder del Hallyu

El término 'Hallyu', que junta las palabras 'Corea' y 'ola' en coreano, surgió en China a finales de los años 90 debido a la creciente popularidad de celebridades y producciones coreanas en ese país.



Según explica Paula Iadevito, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y estudiosa de asuntos asiáticos, precisamente en 1999 “se inicia el fenómeno Hallyu, la ola cultural coreana que conquista velozmente los mercados internacionales y se expande por diversas partes del mundo: China, Japón, Medio Oriente, Estados Unidos, parte de Europa, y América Latina”.



Las principales industrias de la ola coreana son las telenovelas, el cine y la música pop (K-pop), dice Iadevito. Como parte de la versión 'Hallyu 2.0', se han sumado los videojuegos, la gastronomía, los productos cosméticos y, más recientemente, el turismo. La siguiente gráfica muestra cómo ha evolucionado el número de visitantes al país desde 1975 hasta 2020, además del crecimiento del número de visitantes según el país de origen.

Desde su inicio, la ola coreana ha traído múltiples beneficios para el país. “Las industrias culturales coreanas no solo generan ingresos al tiempo que difunden la cultura del país: también pueden funcionar como herramientas de diplomacia”, dice Fernández.



Iadevito concuerda con lo anterior. La investigadora cuenta que Hallyu provocó un cambio radical en la diplomacia cultural concebida como herramienta productiva para fomentar el intercambio de valores, ideas, creencias, tradiciones. Esto, al mismo tiempo, “refuerza la presencia política, económica, cultural, social y educativa de Corea”, dice.



Y agrega que mediante la difusión cultural, “la motivación de Corea no solo ha estado orientada al rédito económico sino a la edificación de una imagen positiva de nación”. En efecto, los datos demuestran que sus estrategias han funcionado.



Según una encuesta virtual aplicada por el Ministerio de Cultura en 2019, el 76,7% de las personas extranjeras tienen una imagen positiva de dicho país. Por su parte, en el interior del país, el 65.8% de los coreanos tienen una percepción positiva del mismo.

“La ola coreana no fue una creación gubernamental”, explica Fernández. En realidad, el gobierno supo aprovechar el interés que surgió en su cultura y creó condiciones propicias para que dicha industria siguiera creciendo. Algunas de estas medidas, tal y como explica la investigadora, fueron el desarrollo de la infraestructura nacional, la baja de impuestos a ciertos sectores y el permiso de ingreso de inversiones del sector privado.



Otra muestra de dichas estrategias es la creación de organismos que promocionan y exportan los productos resultantes. Actualmente, de acuerdo con Iadevito, se contabilizan 32 Centros Culturales Coreanos, en 27 países. Tres de ellos se encuentran en países de América Latina (México, Brasil y Argentina).



Además, existen iniciativas como ‘Talk Talk Korea’, un concurso para extranjeros y nacionales sobre contenido relacionado con Corea del Sur (idioma, música, diseño gráfico, entre otros) que se hace desde 2014. La versión del año pasado, según el ministro de Cultura, Park Yang-woo, “atrajo un récord de 42.110 entradas de 170 países”. Además, pasó de tener 7.000 participantes no coreanos en 2014 a 40.000 en 2020.



El ‘Talk Talk Korea’ de 2021, que una vez más se desarrollará de manera virtual, empezó el pasado 25 de mayo e irá hasta el 15 de julio.



Las consecuencias de la promoción y aprovechamiento de Hallyu son evidentes: el estudio de 2019 del Ministerio de Cultura encontró que la cultura pop es el principal impulsor de la imagen positiva de la que goza su país en el mundo. “La encuesta demostró que Hallyu es la palabra clave que representa Corea”, concluye la entidad en la presentación de los resultados.

El K-pop: la principal manifestación de Hallyu

Aunque Hallyu abarca distintos aspectos de la cultura coreana, existe el consenso sobre que el K-pop, o pop coreano, es el movimiento más fuerte de dicha ola en la actualidad. Por ejemplo, el 12,5% de los encuestados por el Ministerio de Cultura mostró que el término 'K-pop' viene a la mente primero cuando se piensa en Corea.



Ya desde principios de la década de los 2000 el K-pop venía ganando popularidad junto con las telenovelas y el cine, pero en el 2012 despegó su reconocimiento internacional gracias a una canción: ‘Gangnam Style’, que llegó a todos los rincones del mundo y le abrió el camino a otros exponentes.



A partir del boom de ‘Gangman Style’, el K-pop “continuó expandiéndose y adaptándose a nuevos dispositivos y plataformas, siempre buscó actualizarse, e incorporó las estadísticas de Big Data y de los estudios de mercado”, explica Iadevito.



La investigadora resalta que la tecnología y las redes sociales han desempeñado un rol central en el proceso de penetración del K-Pop, en especial en los mercados fuera de Asia. Iadevito agrega que las productoras musicales surcoreanas encontraron en internet, mediante Youtube, un canal global privilegiado para la distribución de contenidos de las bandas y artistas del pop surcoreano. Los datos de esa plataforma lo confirman.



BTS y Blackpink, dos de las agrupaciones más populares de K-pop, ocupan 8 puestos del top 10 de videos con mayor número de reproducciones en 24 horas en Youtube. El récord, con 108.2 millones de reproducciones en un día, lo tiene la canción 'Butter' de BTS, que se estrenó el pasado 21 de mayo y ya completa tres semanas en el puesto 1 de la lista 'Hot 100' de Billboard.

The #Hot100 top 10 (chart dated June 19, 2021) — billboard charts (@billboardcharts) June 14, 2021

Los siete integrantes de BTS, por estos días, celebraron ocho años desde su debut como agrupación. Hacen parte de HYBE, empresa que hasta este año llevó el nombre de Big Hit Entertainment.



Al preguntarle a Paula Fernández sobre las razones de que esta sea la agrupación más popular del K-pop, ella dice que, “además de la cuidada estética, coreografía y música que ya venían siendo una marca registrada en el K-pop, BTS representa la consolidación de uno de los aspectos más importantes del género: el activismo digital de los fans.”



BTS Colombia, el club de fans nacional de la agrupación, cuenta que las acciones que llevan a cabo para posicionar en lo más alto de las plataformas musicales a BTS son parte de un reconocimiento que hacen como seguidores “para mostrarles que todos sus esfuerzos valieron completamente la pena” y que están orgullosos de ellos, afirman. Esto también permite que más personas escuchen al grupo y que sea nominado a importantes premios en la industria.



Las redes sociales son primordiales para ello. El club de fans cuenta que a través de ellas difunden con anterioridad las actividades propuestas que benefician a BTS. Una de las últimas hazañas del fandom fue batir récords de reproducciones en Youtube, Spotify, Shazam, Apple Music, entre otros, con Butter'.

Según el Informe Mundial de Música elaborado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), en 2020, el mercado de Corea Sur ocupó el sexto puesto entre los mercados musicales más grandes del mundo. En primer lugar está Estados Unidos, seguido de Japón, Reino Unido, Alemania y Francia.



Además, el K-pop llevó a Corea del Sur a un crecimiento del 44,8% con respecto al año anterior. Por lo que fue el mercado musical principal de más rápido crecimiento en 2020, de acuerdo con la IFPI.



“De los artistas del K-Pop se dice que son completos: disponen de habilidades para el canto, destrezas para el baile, y gran capacidad para articular e integrar géneros musicales tales como el Rhythm & Blues, el funk, el reggae, el rap, el reguetón, la electrónica europea e, incluso, el metal”, explica Iadevito.



La experta agrega que, para su preparación antes de debutar, los idols -como se les llama a los solistas o miembros de grupos de K-pop- asisten a agencias que se encargan del casting, el armado y la formación de grupos de jóvenes en una dinámica disciplinada de entrenamiento diario en todas las áreas.



"En dicho país los artistas son tan impresionantes como lo son los deportistas, puesto que el mercado del entretenimiento logra que otros países y culturas se interesen por su país", dice BTS Colombia. Agregan que una carrera artística en Corea es tan seria como cualquier otra; además, que los idols se caracterizan por ser íntegros y por tener como prioridad a sus fanáticos.

¿Por qué es tan llamativa la cultura coreana?

Hallyu Colombia es una organización que nació hace casi 11 años con el objetivo de unir a los fans del K-pop y de las telenovelas corenanas presentes en Colombia. Actualmente, su perfil de Instagram cuenta con más de 10 mil seguidores. El grupo difunde información sobre Corea, lidera eventos relacionados con Hallyu e, incluso, lleva a cabo actividades sociales relacionadas con el cuidado del medio ambiente.}



Un vocero de dicha organización cuenta que los aspectos más llamativos del entretenimiento coreano son la cantidad de contenidos disponibles y sus producciones detalladas. Y agrega que cuando se llega a las telenovelas, al cine o la música, cada vez se tiene un deseo mayor de profundizar en otros aspectos de la cultura. Considera que lo que hace tan atractivo al entretenimiento coreano es “la versatilidad y que siempre están en constante movimiento”.



Vista del Paseo Canal de Songdo, Corea del Sur. Foto: Kohn Pedersen Fox.

Cuando empezó la expansión de la ola coreana a comienzos de este siglo en Asia, los países de dicho continente percibían que los valores transmitidos por las telenovelas de la época eran afines a sus culturas, dice Fernández.



La investigadora también explica que otro atractivo fue que los K-dramas, como también se conocen dichas producciones, comenzaron a mostrar otro aspecto de Corea del Sur que nada tenía que ver con la imagen que muchos tenían de ella, asociada a la guerra con el Norte, la pobreza o los gobiernos autoritarios.



"En la televisión se veían ciudades modernas, pujantes, dinámicas y personajes con una estética particular que seguían las últimas tendencias de la moda", afirma Fernández. Esas características cautivaron a la gente.



Al preguntarle si considera que el K-pop ha sido más importante que el cine o las telenovelas para atraer el interés en Corea del Sur, el vocero de Hallyu Colombia responde que aunque reconoce el trabajo bien establecido del movimiento musical, no se lo atribuye completamente. Y agrega: “creería que es un trabajo conjunto. Uno impulsa al otro”.



Esta creencia es confirmada por Fernández, quien explica que la política gubernamental ha sido también diversificar contenidos e incentivar otros sectores como parte de una marca “K” (por Korea). “Estos sectores, como la gastronomía, la moda y la música, se interrelacionan activamente en las telenovelas. Un actor puede ser a su vez miembro de un grupo de K-Pop, y vestirse con lo último en tendencias mientras come platos típicos coreanos en pantalla. Por lo que se potencian entre todos”, concluye.



