Heredero de uno de los clanes políticos más poderosos de la Costa Caribe, el senador Iván Name llegó al poder en el Senado con seis familiares que le podrían generar conflictos de interés por tener cargos públicos y contratos con el Estado.



Así lo pudo establecer la Unidad de Datos de EL TIEMPO tras revisar sus declaraciones de renta, bienes y conflictos de interés, publicada de forma abierta en el Aplicativo destinado para ese fin por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El nuevo presidente del Congreso, quien dirigirá el Legislativo en un año clave para las reformas sociales del Gobierno, es un barranquillero de 66 años. Ha sido diputado de Cundinamarca y concejal de Bogotá, así como segundo vicepresidente del Congreso en 2021.

Familia en el poder

En su declaración pública, el senador Name listó como principales conflictos de interés a su hija, Maria Clara Name Ramírez, actual concejala de Bogotá también por el Partido Verde y a su yerno, David Alberto Lersundy, piloto comercial de la aerolínea comercial Avianca.

Aparte de la declaración de Iván Name Foto: EL TIEMPO

Pero además, el congresista listó a otros familiares con cargos y contratos estatales. El principal de ellos es su hermano, Jose David Name, quien es su colega en el Senado, pero por el Partido de la U.



Aparecen también su hermano Darío Name Vázquez, quien es diplomático y hasta hace poco tuvo un cargo en la embajada de Colombia en Cuba y su hermana Janeth Name Vásquez, relacionista pública y quien, según el senador, es “funcionaria pública”.



Igualmente, el congresista listó a su sobrino Leonidas Name Gómez, militante del Pacto Histórico y quien es actual asesor del director del departamento administrativo de Prsosperidad Social. Name Gómez, además, ha tenido al menos 11 contratos con diferentes entidades del distrito de Bogotá y el Estado.



El más reciente fue con la Comisión Nacional del Servicio Civil por $31 millones de pesos y el más jugoso por $106 millones de pesos, entre 2019 y 2020, con el Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria.



Dos sobrinas también aparecen en puestos públicos. Una es Shery Fakih Name, quien el pasado 26 de junio fue nombrada jefa de la oficina consular en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y Maria Patricia Ardila Name, comunicadora social que trabaja como contratista en la secretaría general de la Cámara de Representantes.

¿Qué bienes y rentas ha declarado?

Facebook Twitter Linkedin

Declaración de renta de Iván Name Foto: EL TIEMPO

Name, además, declaró que para el año 2021 poseía un patrimonio líquido de $ 420’553.000 pesos, producto de restarle deudas por un valor de $2.618 de pesos a un patrimonio bruto de 3.039 millones de pesos.



Por deducciones, retenciones y otros aportes pagó $0 pesos de un impuesto a cargo de $66 millones de pesos. En cuanto a los bienes y rentas que posee, Name aseguró tener cuatro bienes inmuebles que, en total, suman $2.725 millones de pesos.



Se trata de un apartamento en Bogotá por valor de 687 millones de pesos, un lote en Sopó (Cundinamarca) avaluado en 165 millones de pesos, una casa en Barranquilla declarada por 300 millones de pesos y el de mayor valor, que es un lote ubicado en Villavicencia, capital de Meta, cuyo valor aparece reseñado por $1.600 millones de pesos.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

