El antropólogo y realizador audiovisual Sjoerd van Grootheest, actual pareja de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y quien firmó un acuerdo por valor de $128 millones de pesos con el Consorcio Fondo Colombia en Paz, para el manejo de la estrategia de comunicaciones de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, no es el único caso de familiares de jefes de cartera con cargos o contratos en el sector público.



La Unidad de Datos de EL TIEMPO pudo constatar que, con Velez, son cinco los miembros actuales del gobierno de presidente Gustavo Petro en esta situación. Conozca quiénes son.

El caso más sonado actualmente es el van Grootheest quien, de acuerdo a lo publicado en la plataforma de contratación Secop, del gobierno Nacional, tendrá la tarea de “gestionar los canales oficiales de comunicación de la Dirección y hacer seguimiento a las comunicaciones transmitidas a través de los canales oficiales de comunicación de la Dirección”.

Imagen de la minuta dell contrato de la pareja de la ministra Irene Vélez Foto: EL TIEMPO

Pero no solo eso. El contrato también deja claro que tendrá labores administrativas y de contratación, pues claramente el documento señala que van Grootheest deberá “supervisar y/o apoyar la supervisión de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.

Familiares con altos cargos

Pero además de la MInistra de Minas, sobresale el caso de dos ministros actuales que tienen a familiares en altos cargos de dependencias estatales.



Uno de los más sonados es el del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuya esposa, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, es la directora de la Superintendencia de Salud, entidad encargada de “inspeccionar, vigilar y controlar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.



Gómez Consuegra llegó al cargo el 16 de septiembre de 2022, siete meses antes de que su esposo asumiera la cartera de Salud, en abril de este año. Y precisamente para esos días ambos actualizaron sus declaraciones públicas de bienes y rentas, para señalar que esta relación conyugal podría generarles un eventual conflicto de interés.



Gomez Consuegra en el documento describió, textualmente, que hay posibilidad de que “decisiones, actuaciones o intervenciones que en cumplimiento de mis funciones como Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud generen conflicto de interés con las funciones o competencias del Ministro de Salud y Protección Social”.

Declaración de conflicto de interés de Beatriz Gómez Consuegra Foto: EL TIEMPO

Por su parte, Jaramillo reseñó en el apartado correspondiente su relación conyugal y estableció como causal de posible conflicto de interés el cargo de su pareja: “Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud”.



Caso similar es el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuya esposa, Claudia Liliana Cortés López, es la actual directora de la Unidad de Planificación Agropecuaria, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura cuya función es la de “planificar e implementar un modelo de ordenamiento territorial agropecuario”, según aparece en su página oficial de internet.



Cortés López, administradora de empresas con magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, llegó a esa entidad el pasado 13 de junio, cuando ya Bonilla llevaba dos meses en cabeza del Ministerio de Hacienda.



De hecho, si bien el Ministro la reseña en su declaración de bienes como cónyuge, no la ha incluído, hasta el cierre de esta edición, en un posible conflicto de interés. Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre el tema en medios de comunicación.



“Llevo con mi esposa más de 20 años y es especialista en temas agrarios. Yo no la estoy nombrando, fue la ministra de Agricultura, que la conoce de tiempo atrás, quien le propone estar allí”; señaló en su momento a la emisora La W.



En contraste su esposa, Claudia Cortés López, todavía no ha hecho pública su declaración de bienes, rentas y posibles conflictos de interés.

Familiares de ministros con contrato

Pero además de estos cargos EL TIEMPO rastreó los contratos de algunos de los familiares de ministros del despacho del gobierno del presidente Petro y halló el caso de Alvaro Eduardo Restrepo Ramírez, hijo de la ministra de Transporte, Gloria Inés Ramírez, quien actualmente tiene un contrato por $ 70 millones de pesos con el Ministerio de Cultura. (Vea el contrato aquí)



Según aparece en el portal Secop el objeto de este contrato, que se firmó el 17 de enero de este año e irá hasta el 8 de octubre, tiene como objeto “prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos, del Ministerio de Cultura, así como el manejo de agenda y proyectos de la Ministra de Cultura”.



De hecho, la Ministra de Trabajo, el 8 de abril de 2022, había incluído a Álvaro Restrepo y a su hermano Diego Alejandro Restrepo Ramírez, como familiares susceptibles a generar posibles conflictos de interés, no solo por los contratos del primero, sino proque el segundo, de acuerdo a información del Sigep, trabajó como profesional en la Jurisdicción Especial para la Paz desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 9 de abril del 2023.



También tiene un contrato por 90 millones de pesos, con la Defensoría del Pueblo, Víctor Olmedo Martínez, esposo de la actual ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.



El contrato fue firmado antes de que Vergara llegara al cargo, el 7 de febrero y tiene vigencia hasta el 6 de noviembre. Y según aparece en el Secop, su objeto es "Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para acompañar la implementación y el seguimiento de los proyectos de Cooperación Internacional y Convenios o Contratos Interadministrativos", en los que participe la defensora de elegada de los grupos étnicos. (Vea el contrato aquí)



