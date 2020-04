El aislamiento cambió lo que buscamos, sentimos y compramos

En Mercado Libre, una de las plataformas de ventas por internet más grandes de Latinoamérica, los productos más vendidos en febrero fueron celulares, impresoras y accesorios tecnológicos. Pero en marzo, cuando se conoció la llegada de la covid-19 al país, los tapabocas, alcoholes en gel y termómetros fueron los elementos más comprados.



Desde un poco antes de que comenzara la cuarentena obligatoria en el país (18 de marzo), ha cambiado la forma en que viven, se relacionan, aprenden y trabajan los colombianos. Además, sus intereses, preocupaciones y conversaciones se han visto afectadas por el coronavirus.

De acuerdo con Diana Sarmiento, psicóloga clínica y psicoterapeuta, es normal estar ansiosos, preocupados e inquietos debido a la cuarentena, puesto que los humanos no son seres que manejen bien la incertidumbre.



El internet, aunque ya lleva tiempo haciendo parte de la vida cotidiana de las personas, durante los últimos días se ha convertido en una forma de continuar con la vida desde el aislamiento.



El buscador Google, el más grande y usado del mundo, también permite ver cómo se han comportado los colombianos durante estos días de aislamiento.

Las compras por internet están creciendo

Varios colombianos han optado por acudir a medios virtuales para mantenerse abastecidos sin salir a la calle, según un informe reciente de Google al que tuvo acceso la Unidad de Datos de EL TIEMPO. Como lo muestra la gráfica de Google Trends, las búsquedas relacionadas con domicilios han incrementado durante las últimas semanas:

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), informó, además, que solo en Bogotá los servicios de domicilios y mensajerías han crecido hasta en un 28 % si se le compara con semanas anteriores de marzo.



“Hoy en día tenemos una operación casi tres veces más grande que la que teníamos hace un mes”, afirma Matías Laks, gerente general de Rappi para Colombia. Esta empresa ha visto un incremento de por lo menos el doble de pedidos, sobre todo en compras de supermercados y farmacias.



Asimismo, por la contingencia, los supermercados hoy generan casi tres veces más órdenes de lo que generaban hace unas semanas, de acuerdo con cifras de la compañía.



En caso de que la demanda continúe en aumento en las próximas semanas, Rappi asegura que cuenta con la capacidad de personal y de tecnología para dar abasto. Además, dice que ha tomado las medidas necesarias para prevenir el contagio y ofrecer un servicio de calidad.



Por otro lado, y debido a que otras personas prefieren ir por su cuenta a realizar las compras, o que desean saber si sus plataformas online permiten domicilios, en las búsquedas de Google también ha crecido el interés por los supermercados y por almacenes como D1 y Justo y Bueno:

Mercado Libre, plataforma de intercambio comercial en línea que cubre gran parte de América Latina, también está viendo cómo cambian las prioridades de consumo gracias al rigor de la cuarentena.



En el último mes, como ya se dijo, la venta de tapabocas creció en un 4.857 %; de alcoholes en gel, en un 123.352 % y de termómetros, en un 400 % por lo que se convirtieron en los productos más vendidos actualmente mediante la plataforma. Pero además, el 31 de marzo, dichos elementos estuvieron entre los 10 más buscados en la categoría de ‘Salud y Equipamiento Médico’ en la página web:

Gel antibacterial Bogotá

Té

Quemador de grasa

Tapabocas con filtros

Tapabocas en tela antifluidos

Vitamina E

Lipoblue

Termómetro digital infrarrojo recargable

Fonendoscopio

Vitamina C inyectable

En cuanto al manejo financiero de las personas también se evidencia un cambio. En las tiendas de aplicaciones de Android y de iOS (Apple), ha aumentado la descarga de apps de bancos como Davivienda, Bancolombia, BBVA y Banco de Bogotá.

A entretenerse y ejercitarse en casa

Luego de la orden de quedarse en casa y evitar las aglomeraciones en todo el mundo, a principios de febrero empezaron a descender las búsquedas en Google sobre actividades de vida nocturna, turismo y viajes. En contraste, aumentó el interés por el entretenimiento en casa.



Para el caso de Colombia, en Google (tanto en Youtube como en el buscador) se han popularizado las búsquedas sobre juegos de mesa, videojuegos, rutinas de ejercicio en casa y plataformas de streaming:

Este interés, obviamente, también se ha visto en la búsqueda de plataformas de streaming, como Netflix:

De acuerdo con Jaime Ramírez, gerente de Mercado Libre Colombia, en su plataforma se registra un aumento de búsquedas y venta de equipamiento para hacer ejercicio en casa (mancuernas, aparatos para hacer abdominales en casa y tapetes de yoga). “También estamos vendiendo muchos juegos de mesa. Hay un pico interesante en rompecabezas”, agrega Ramírez.



Un caso curioso se ha evidenciado con la creciente popularidad del juego gratuito ‘Parchisi STAR Online’, de Gameberry Labs. Además de que ha aumentado la cantidad de búsquedas de dicho juego, en redes sociales se habla mucho acerca del mismo.

Actualmente, la aplicación, escrita comúnmente como ‘parchis’ puesto que así se le dice en México al popular juego de parqués, ocupa el primer lugar de descargas de juegos gratuitos en Play Store (Android).



Otra forma de entretención que han encontrado las personas son las redes sociales. Su uso ha incrementado entre 20 % y 30 %, según David Posada, experto en marketing digital y líder digital de GroupM en Latinoamérica.



En Facebook, Twitter e Instagram, por ejemplo, se han vuelto populares las ‘cadenas’ y los retos. Además, en Play Store (Android) y App Store (iOS), una de las aplicaciones más descargadas es Tiktok, que goza de gran popularidad en Estados Unidos desde el año pasado.



Distintas personalidades nacionales e internacionales también se han unido a las dinámicas de redes sociales para promover el aislamiento voluntario e intentar combatir el aburrimiento.



Muchos artistas están utilizando las herramientas de transmisión en vivo de las redes sociales para compartir su música o sus libros e, incluso, para enseñar a tocar guitarra, como en el caso de Brian May, guitarrista de la banda Queen.

Las relaciones interpersonales y la salud mental

Debido al distanciamiento obligatorio, la videollamada es uno de los mecanismos más utilizados por las personas para comunicarse. Familias, amigos, empresas, grupos sociales e instituciones educativas recurren a diversas aplicaciones para tener reuniones desde la distancia.



En Google Trends es evidente cómo ha incrementado la búsqueda y el uso de páginas web y aplicaciones que permiten encuentros virtuales:

En Google Play y App Store, Zoom Cloud Meetings aparece como una de las aplicaciones más descargadas actualmente. Otras aplicaciones populares que permiten videollamadas son Meets y Skype.



Diana Sarmiento, quien atiende consultas a través de herramientas tecnológicas debido a la cuarentena, aclara que la comunicación virtual no suple la comunicación presencial. “Sin embargo, una comunicación mediante videollamadas es mucho mejor que una comunicación solo telefónica o por chat”.



De acuerdo con la psicóloga, las llamadas en video permiten ver una gestualidad que ayuda a contextualizar lo que ocurre en la comunicación y, por tanto, el mensaje puede llegar de manera más clara.



En el caso de las cárceles de Colombia, según el Inpec, las videollamadas también están siendo utilizadas para que los presos puedan comunicarse con sus familias. Esto debido a que el Gobierno colombiano suspendió las visitas presenciales a los centros penitenciarios desde el 13 de marzo para prevenir el contagio.



A pesar de la existencia y aprovechamiento de los recursos tecnológicos para sobrellevar la situación, la cuarentena y el coronavirus también pueden crear diferentes problemas para la salud mental. Esto depende del tiempo que dure el aislamiento.



“A mayor tiempo de aislamiento, más problemática psicológicas pueden darse”, afirma Sarmiento. Algunas de esas consecuencias psicológicas están asociadas con incertidumbre, ansiedad, insomnio, problemas de control de los impulsos (ser más agresivo o no controlar cuánto se come), depresión e, incluso, estrés postraumático.



Sin embargo, la psicóloga recuerda que la cuarentena no tiene únicamente efectos negativos para las personas, puesto que considera que las crisis también son oportunidades para ser una mejor persona y para reflexionar.



“Antes era muy importante tener un Ferrari, ir de vacaciones a Miami o comprar ciertos zapatos. Ahora podemos darnos cuenta de que es más importante reír, tener salud y ser generoso… y recibir eso”, explica Sarmiento.



Estas dos caras del aislamiento, la negativa y la positiva, se han evidenciado en los temas de conversación de las personas en redes sociales:



Por un lado, David Posada informa que, de acuerdo con las herramientas de medición usadas por GroupM, las personas manifiestan preocupación sobre la cuarentena, el aburrimiento y la crisis económica. También comentan sobre la situación actual del mundo. Por otro lado, en redes como WhatsApp y Twitter se resalta la ayuda entre las personas y las buenas acciones de distintas marcas para contribuir.

En busca de información confiable

Debido a la preocupación mundial por el virus y por sus consecuencias, el consumo de noticias ha incrementado en un 40 % aproximadamente, de acuerdo con la información recopilada por Posada.



En la última semana también incrementó el consumo de televisión en Colombia. La cantidad de personas que vio televisión abierta aumentó en un 50 %, de acuerdo con Posada. En el caso de la televisión paga, el incremento fue del 25 %.



No obstante el creciente interés por mantenerse bien informado, la información falsa sigue teniendo una gran presencia y difusión mediante distintos canales.



ColombiaCheck es un medio digital que se dedica a comprobar la veracidad de la información que circula principalmente en redes sociales. Pablo Medina, editor de esta plataforma, informa que la cantidad de personas que visitaron la página web, dirigidos desde el buscador de Google, aumentó 10 veces en comparación con las visitas de hace dos semanas.



Eso también se debe a que se ha incrementado la cantidad de información falsa que está circulando. Según Medina, WhatsApp es el medio por donde se comparte más información falsa; le sigue Facebook.



De acuerdo con la medición de ColombiaCheck, el mayor volumen de mentiras hace unas semanas estaba relacionado con supuestas curas y remedios para el coronavirus. Hasta el momento, no existe ninguna cura para tratar el virus covid-19.

En estos días de aislamiento, las noticias falsas que más circulan son sobre las medidas para contener el contagio del coronavirus. Por ejemplo, circulan mentiras acerca de entregas de subsidios.



Para combatir la desinformación que llega a través de textos, audios y videos, Medina recomienda prestar atención a cuáles son las fuentes de información citadas y, sobre todo, comprobar en las páginas oficiales de medios de comunicación y entidades del Estado.

"Si a uno le llega una información con fuentes no claras, con datos no muy específicos y, además, genera una emoción muy fuerte, es muy probable que alguien esté intentando aprovecharse. Uno debería dudar de esa información”, afirma Medina.



Finalmente, en todo el mundo, la palabra “coronavirus” es la que más se busca diariamente en Google. Se estima que su popularidad se normalice solo a final de año.

YALENI SOLANO ALARCÓN

Unidad de Datos EL TIEMPO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

​@Yalenisolano