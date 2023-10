El rastro de Cielo Gnecco en la candidatura de Elvia Sanjuan en el Cesar

En los reportes preliminares de ingresos y gastos ante el CNE de la campaña de la candidata Elvia Milena Sanjuan Dávila, quien según las encuestas es la favorita para ganar la Gobernación de Cesar, ya aparece claramente la mano del poderoso Clan Gnecco.



Lea además: Así fue como se le voló a la justicia la poderosa ‘Cacica’ Cielo Gnecco



La Unidad de Datos de EL TIEMPO pudo constatar que el único aportante particular que tiene hasta la fecha la candidata es William Alfonso Romero Ovalle, quien es reconocido en todo el departamento por ser uno de los hombres más cercanos a la cuestionada dirigente política y exprimera dama del Cesar Cielo Gnecco, hoy prófuga de la justicia.

Romero Ovalle es recordado porque en el año 2022 aspiró de forma polémica a una curul por la Circunscripción Especial Territorial de Paz en la Cámara de Representantes que reunía los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena con el apoyo del clan político de los Gnecco.



Según se dijo en su momento, Romero Ovalle aseguró haber sido secuestrado por grupos armados ilegales, lo que le permitió alegar su condición de víctima del conflicto y presentarse a los comicios donde, sin embargo, no tuvo éxito.



Lo invitamos a consultar: Con orden de captura vigente Cielo Gnecco se movió por Valledupar haciendo campaña



En el pasado Romero Ovalle no ha negado su cercanía con Cielo Gnecco, a quien ha llegado a considerar como "una madre", como lo prueba una publicación hecha en Instagram el 18 de agosto de 2018.



En ella se ve una foto de la cuestionada líder política acompañada por frases como "Ella es co mi madre, como mi hermana, ella i mejor amiga, la persona que siempre te escucha y que tiene una palabra lista para darte ánimos y subirte al cielo". (Sic.)

Ademas de eso, de acuerdo con una investigación publicada por la organización periodística Consejo de Redacción, Romero Ovalle es considerado en la región como una mano derecha de Cielo Gnneco y es "amigo personal del exgobernador del Cesar, Luis Alberto Mosalvo Gnecco (hijo de Cielo), quien enfrentó un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por un supuesto caso de corrupción al sufragante registrado en 2011. En primera instancia el alto tribunal lo condenó en julio de 2020, pero meses después revocó la decisión", señala la publicación de CdR.



En Instagram, el mismo día en el que EL TIEMPO reveló la orden de captura para Cielo Gnecco, Romero Ovalle publicó un mensaje simple en el que pareció lamentar la decisión de la justicia. Se trata de una imagen con dos manos en actitud de oración y la frase 'no todo se vale'.



Cielo Gnneco es buscada por las autoridades en medio de un proceso por derechos humanos y homicidio, luego de denuncias del exparamilitar Julio Manuel Argumedo García, alias Gabino.



No es la primera vez que aparece mencionada por miembros de las desmovilizadas AUC. Ya Salvatore Mancuso la había señalado de ser la promotora de la llegada del paramilitarismo al Cesar.

Facebook Twitter Linkedin

Captura de la publicación en Instagram del 10 de octubre. Foto: EL TIEMPO/Instagram

Apoyo en redes y con plata

Romero Ovalle, de acuerdo a los documentos registrados en el portal Cuentas Claras, del CNE, aparece reportado hasta la fecha con una contribución de 800 mil pesos a la campaña de Elvia Sanjuan.

Facebook Twitter Linkedin

Reporte donde aparece William Alfonso Romero Ovalle. Foto: EL TIEMPO/CNE

Se trata del único donante externo, pues el resto del dinero que ha registrado la candidata, que suma 100 millones 800 mil pesos, fue donado por el esposo de la candidata, Luis Abraham Fragozo Peñalosa.



Hay que recordar que los reportes que presentan las campañas son preliminares, pues todas tienen hasta un mes y medio después de las elecciones para presentar los estados financieros definitivos de la campaña.



Lo invitamos a leer: ¿Cuánta plata pueden gastar los candidatos en esta campaña electoral?



Además de aporte económico, Romero Ovalle también manifiesta a través de las redes sociales el apoyo a Elvia Sanjuan. En su cuenta de Instagram ha publicado en los últimos días publicidad de la candidata así coo videos de los mitines y eventos de campaña de la aspirante.



Sanjuan Dávila es avalada por la coalición 'El Cesar en marcha', de la que hacen parte 'La U', Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador.

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO