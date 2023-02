Además de su equipo de ministros, todo Presidente de la República tiene un ‘primer anillo’ de confianza. Un equipo que, como se dice en la jerga política, ‘le habla al oído’. Por lo general, son personas que han estado acompañándolo durante gran parte de su carrera y que se han convertido en voces fundamentales a la hora de tomar decisiones.



En el caso del presidente Gustavo Petro, hay un equipo de asesores y altos funcionarios que combina políticos de alta trayectoria política, con empresarios y profesionales que ya lo han acompañado en el pasado, particularmente en la Alcaldía de Bogotá.

Ejemplo de esto último son Augusto Rodríguez Ballesteros, quien conoce a Petro desde los tiempos de la militancia en el M-19 y ahora es el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



También Saul Kattan Cohen, economista que acompañó al actual Primer Mandatario durante su alcaldía como presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Kattan es, en este momento, el presidente de la junta directiva de la estatal petrolera Ecopetrol.



De ese grupo también hace parte Ricardo Bonilla, ex secretario de Hacienda de la alcaldía de Petro, actual presidente de Fidenter y quien según información de medios fue parte fundamental en la construcción de la Reforma Tributaria presentada por el actual Gobierno.



Y entre los nombres de dirigentes tradicionales sobresalen dos: Mauricio Lizcano, ex congresista de origen liberal y actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); y Luis Fernando Velasco, también de raices liberales y quien es el Alto Consejero para las regiones.



Pero no son los únicos nombres que le hablan directamente al Primer Mandatario. También está Laura Sarabia, la actual jefa de Gabinete de la Casa de Nariño. Con 28 años de edad, graduada de ciencias políticas y experta en márketing político y relaciones internacionales, es actualmente una de las voces más jóvenes, cercanas e influyentes que tiene Petro en su anillo más cercano.



También aparecen en el grupo Danilo Rueda, defensor de derechos humanos y actual Alto Comisionado para la Paz; Gloria Cuartas, exsenadora y reconocida dirigente de izquierda, encargada de asesorar a Petro en la implementación del Acuerdo de La Habana; Vladimir Fernández, secretario Jurídico y Germán Gómez Polo, jefe de prensa de la campaña Petro Presidente y actual consejero presidencial para la Información y Prensa.



Todos estos nombres, como lo dicta la ley, cumplieron con la publicación de sus declaraciones de renta, bienes y conflictos de interés. ¿Qué declararon, qué bienes tienen y cuál es su patrimonio? Esto es lo que encontró la Unidad de Datos de EL TIEMPO.

El 'anillo cercano de Petro, uno a uno

Laura Camila Sarabia, jefa de Gabinete

Laura Sarabia, jefa de gabinete de la Casa de Nariño Foto: Presidencia de la República

Según su declaración de renta del año gravable 2018, que es la que aparece en el Aplicativo por la Integridad Pública, la actual jefa de Gabinete de la Presidencia reporta un patrimonio bruto de $2.000 pesos, deudas por $8’912.000 pesos y un patrimonio líquido de $0 pesos.



En su declaración de bienes y conflictos de interés, Sarabia reportó ingresos por $96’000.000 de pesos, derivados de salarios y otros ingresos laborales. No aparece en el documento registro de bienes muebles e inmuebles.



Tampoco registra posibles conflictos de interés que, según la normatividad de Función Pública, se pueden derivar de “actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho, establecimientos que posee, litigios o controversias ante autoridades administrativas o jurisdiccionales".Vea aquí la declaración

Mauricio Lizcano, director del Dapre

Mauricio Lizcano, director del Dapre. Foto: Presidencia

El ex congresista reportó en su declaración de renta un patrimonio líquido de $1.444 millones de pesos, resultantes de un total de $1.868 millones de pesos de patrimonio bruto, menos $424 millones de pesos en deudas. Igualmente, tras deducciones y saldo a favor, pago $0 pesos de impuesto a la renta.



En cuanto a bienes, el director del Dapre registra un inmueble en Medellín por valor de $ 432’406.864 de pesos, un vehículo avaluado en $ 206’000.000 de pesos y dos bienes muebles, identificados como CxC (Cuentas Por Cobrar), por un valor de $ 144’000.000 de pesos.



También reporta dos inversiones en el país. Una, en acciones por valor de $800’000.000 de pesos y otra identificada como ‘Membresía’, por $190’000.000 de pesos.



Lizcano señala ser accionista único de la sociedad + Motos + Repuestos SAS, dedicada al comercio de motocicletas y autopartes. Asegura no tener posibles conflictos de interés.



Vea aquí la declaración

Danilo Rueda, alto comisionado para la paz



Danilo Rueda, comisionado de Paz. Foto: EFE

El experto en derechos humanos registra en su declaración de renta de 2021 un patrimonio bruto de $690 millones de pesos y deudas por $53 millones de pesos, lo que le dejó un patrimonio líquido de $636 millones de pesos. Con deducciones, el pago de impuesto a su cargo fue de $0 pesos.



Rueda declaró tener posesión, en porcentajes que van del 50 % hasta el 9%, de 14 bienes inmuebles. La mayoría de ellos (8) ubicados en la ciudad de Neiva (Huila). Los restantes están distribuídos así: tres en Bogotá, uno en Cúcuta, uno en Tello (Huila) y otro en Fusagasugá (Cundinamarca).



El de mayor valor está ubicado en la capital de la República y aparece reportado por 115 millones de pesos. En total, en bienes inmuebles, el Comisionado de Paz registra un total de $618.298 millones de pesos. El reporte también consigna bienes muebles por un total de $ 11 millones de pesos.



El alto funcionario no reporta posibles conflictos de interés en el formato publicado en el aplicativo de Función Pública.



Vea aquí la declaración

Luis Fernando Velasco, alto consejero para las regiones

Luis Fernando Velascom, consejero para las regiones Foto: Ana María García / Archivo EL TIEMPO

El dirigente liberal caucano y ex congresista registró para el año gravable 2021 un patrimonio bruto de $4.030 millones de pesos y deudas por $312 millones de pesos, lo que le dejó un patrimonio líquido de $3.718 millones de pesos. Tras el ejercicio, Velasco pagó $0 pesos de impuesto a la renta.



Entre sus bienes, registró siete inmuebles distribuídos entre Cauca, Valle y Bogotá. El de mayor valor está en Bogotá y está avaluado en $840 millones de pesos. En total, en propiedades reportó 2.814 millones de pesos.



Velasco reporta, además, registra una actividad económica como accionista en Sociedad San Francisco y participación en el Club Campestre Popayán.



También consignó en su información personal el siguiente posible conflicto de interés: “Toda vez que ejerzo la actividad privada de construcción y venta de vivienda, locales comerciales y oficinas, existe un potencial conflicto de interés en aquellas materias relacionadas con esta actividad y cuyo tramite administrativo desde el ejecutivo signifique un beneficio particular a mi favor”.



Vea aquí la declaración

Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP

Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, Foto: UNP

El patrimonio líquiido de Rodríguez Ballesteros, en el ejercicio de 2021, fue de $253 millones de pesos, producto de un patrimonio bruto de $285 millones de pesos, menos $32 millones de pesos en deudas. con deducciones, su pago de impuesto a la renta fue de $0.

​

Entre sus bienes, registra dos predios: uno en Acacías (Meta) por valor de $60 millones de pesos, y otro en Bogotá, por valor de $178 millones de pesos. También reportó un vehículo avaluado en $18 millones de pesos.



No registra otro tipo de actividad económica y asegura no tener conflictos actuales de intereses.

Vea aquí la declaración

Vladimir Fernández Andrade, secretario jurídico

Vladimir Fernández, secretario jurídico de Presidencia. Foto: Presidencia de la República

El patrimonio líquido de Fernández Andrade, en 2021, fue de $1.141 millones de pesos, luego de deducirle deudas por $1.138 millones de pesos a un patrimonio bruto declarado de $ 2.279 millones de pesos. El saldo de impuesto por pagar fue de $390.000 pesos.



La declaración de bienes y conflictos de interés del actual Secretario Jurídico muestra un inmueble en Santa Marta, avaluado en $663 millones de pesos y muebles por un total de $210 millones de pesos. no reportó tener otro tipo de actividad económica ni tampoco posibles conflictos de interés.

Vea aquí la declaración

Gloria Cuartas, asesora para implementación del Proceso de Paz

Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la implementación del acuerdo de paz. Foto: Cortesía

La ex alcaldesa de Apartadó y excongresista tiene un patrimonio bruto de $272 millones de pesos y deudas por 2 millones de pesos, lo que le dejó en 2021 un patrimonio líquido de $270 millones de pesos. pagó $0 pesos de impuesto a la renta.



En cuanto a los bienes reportados, declaró dos inmuebles en Sabaneta (Antioquia). Uno por valor de $400 millones de pesos y otro por $200 millones de pesos. No reportó ninguna otra actividad económica, ni posibles conflictos de interés.Vea aquí la declaración

Ricardo Bonilla, presidente de Findeter

Ricardo Bonilla, presidente de Findeter Foto: Ana María García. Archivo EL TIEMPO

El patrimonio líquido de Ricardo Bonilla, según consta en los documentos presentados, es de $559 millones de pesos, resultantes de un patrimonio bruto de $595 millones de pesos, menos deudas por $36 millones de pesos. El impuesto a cargo fue de $0, tras las deducciones contempladas por la Dian.



En su declaración de bienes y conflictos, el actual presidente de Findeter da cuenta de bienes muebles por valor de $12.4 millones de pesos. Además, consigna entre posibles situaciones generadoras de conflicto de interés el trabajo de su hijo, Leonardo Bonilla Mejía, quien es investigador del Banco de la República.



Vea aquí la declaración

Saúl Kattan, presidente de la junta directiva de Ecopetrol

Consejero de Transformación Digital de Gustavo Petro Foto: Cortesía Presidencia

Este economista entró al gobierno Petro como asesor en el tema de la transformación digital. Sin embargo, en octubre del año pasado asumió el cargo dejado en la estatal petrolera por Carlos Gustavo Cano.



En su declaración de conflicto de intereses, presentada el 20 de octubre, aparecen ingresos por $0 pesos y bienes raíces por valor de $5 millones de pesos. No aparece publicada su declaración de renta tras consultar la plataforma este lunes 20 de febrero.Vea aquí la declaración

Germán Gómez Polo, consejero para la Información y Prensa

Germán Gómez Polo, asesor de información y prensa de la Presidencia. Foto: Archivo particular

Para el año 2021, Gómez Polo declaró un patrimonio bruto de $40,6 millones de pesos y deudas por $1,5 millones de pesos, para un patrimonio líquido de $39 millones de pesos. El saldo a pagar por impuesto fue de $0 pesos.



El consejero de prensa también presentó su declaración de conflicto de intereses. En ella, registra bienes muebles en la ciudad de Cartagena por valor de $25 millones de pesos. Gómez Polo no declaró otro tipo de actividad económica ni tampoco posibles conflictos de interés.



Vea aquí la declaración



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

@thefugazi

Otros temas de la Unidad de Datos