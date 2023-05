La designación del curtido político Roy Barreras como embajador del Reino Unido confirma la tendencia del actual gobierno del presidente Gustavo Petro de nombrar personas cercanas a su círculo en las más apetecidas representaciones diplomáticas del país ante el mundo.



Pero no solo eso. La revisión de la base de datos de las 65 embajadas en el mundo que aparecen listadas en la Cancillería muestra que, en este momento, son mayoría los jefes de misión diplomática que no cuentan con carrera diplomática. De hecho, varios de ellos han sido cuestionados ante la opinión pública por su falta de experiencia en materia de relaciones exteriores.

La Unidad de Datos de EL TIEMPO encontró que 28 de los 53 embajadores que ya ejercen su cargo oficialmente no tienen carrera diplomática, lo que equivale al 54 % del total, frente a 24 que sí la acreditan.

Pero, además de eso, hay 13 representaciones diplomáticas del país en el exterior que aún no tienen embajador posesionado. Entre ellas se cuentan algunas de alta importancia como Francia, Suecia, Perú, Japón y Dinamarca.



De las que aún no tienen jefe de representación, hay cinco que ya tienen embajador designado, pero no se ha posesionado por falta de trámites o a la espera del beneplácito del país que los acogerá.

Las más apetecidas, en manos de políticos y cercanos

Roy Barreras, designado embajador en Londres Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Algunas de las embajadas claves para el país, o que tendrán un papel importante en temas comerciales o de paz, ya están en manos de alfiles políticos o personas del círculo de confianza del presidente Petro.



El más reciente de esos nombramientos es, como ya se dijo, el de Roy Barreras, quien hasta hace poco era uno de los principales aliados del Gobierno en el Congreso, además de haber sido mano derecha en la campaña política que llevó al Pacto Humano la Presidencia.



El caso de Barreras es similar al de Armando Benedetti, excongresista, hombre clave en el proceso que llevó a Petro a la Presidencia y actual embajador en Venezuela.



En el caso de personas de confianza y cercanos al Primer Mandatario, sobresale el de Jorge Enrique Rojas, actual embajador en Bélgica y quien durante la alcaldía del hoy Presidente fue secretario privado, secretario de Gobierno y secretario de Integración Social.

Otra embajada que está en manos de un conocido de Petro es la de República Dominicana, en la que se encuentra Darío Villamizar Herrera, escritor y exmilitante del M-19.



También se puede citar el caso de Camilo Romero, que fue precandidato presidencial del Pacto Histórico y quien actuamente es jefe diplomático en Argentina.



También desató polémicas el nombramiento del embajador en México, Moisés Ninco Daza, miembro de las juventudes petristas y recientemente cuestionado por su falta de preparación y experiencia para asumir un cargo de esa responsabilidad.



Asimismo, hay casos de embajadores cercanos a los partidos tradicionales. Uno de ellos es Juan Manuel Corzo, dirigente político del Partido Conservador y quien es actualmente la ficha de ese partido en la embajada de Paraguay.

Juan Manuel Corzo, embajador en Paraguay Foto: Archivo / EL TIEMPO

Corzo fue designado en medio de críticas por parte del Pacto Histórico y antes de que ocurriera la ruptura del partido azul con la coalición de gobierno, en medio de los choques por la reforma de la salud, entre otras.



La representación diplomática de Colombia en Brasil también está en manos de un dirigente político tradicional, pero del Partido Liberal.



Se trata de Guillermo Rivera, quien fue congresista y ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos.



Del partido Liberal llama también la atención la permanencia de Ana Milena Muñoz de Gaviria, esposa del expresidente y jefe de ese partido, César Gaviria, como embajadora en Egipto. La ex primera dama fue nombrada por Iván Duque en el año 2019.



Para el caso de la embajada en Cuba, país clave para la ‘Paz total’, el Jefe de Estado se inclinó por un curtido negociador en temas de conflicto: José Noé Ríos, quien ha sido un hombre clave en las conversaciones actuales con el Eln y quien fue alto consejero de paz en el gobierno de Ernesto Samper.



También han sido designados por el Presidente en representaciones diplomáticas personas cercanas a sectores culturales y sociales del país. Uno de estos casos es el de Sergio Cabrera, reconocido director de cine y actual embajador en China.



Casos similares son los la embajadora en Suráfrica, Maria del Rosario Mina Rojas, defensora de los derechos de las comunidades afrodescendientes y la líder indígena Elizabeth García Carrillo, de la comunidad Arahuaca, quien es la actual representante dipolomática del país en Bolivia.

Los designados, la mayoría sin carrera

El general Óscar Atehortúa fue director general de la Policía Nacional. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Cinco de las 12 embajadas que actualmente no cuentan con un embajador posesionado ya tienen un nombre designado por el Gobierno. Y de los candidatos tan solo uno tiene carrera diplomática: Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, designado para la embajada de India.



Los restantes no hacen parte de la carrera diplomática. Son el general (r) Óscar Atehortúa, ex director de la Policía Nacional y quien sería embajador en Australia; Luis Miguel Merlano, empresario y designado en Emiratos Árabes; Pedro León Cortés, defensor de los derechos de las comunidades afro que estará en Kenia y Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno de Iván Duque, quien estaría en Líbano.



