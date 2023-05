Van siete meses de gobierno y el presidente Gustavo Petro ya cambió a más de la mitad de los ministros que comenzaron su gestión el siete de agosto. El más reciente remezón ocurrió el pasado 26 de abril, cuando el Jefe de Estado cambió a siete de sus más cercanos colaboradores en las carteras de Interior, Hacienda, TIC, Ciencia, Salud, Transporte y Agricultura.



Ya unas semanas antes había removido a las ministras de Deporte, Maria Isabel Urrutia; de Cultura, Patricia Ariza y de Educación, Alejandro Gaviria. Con esto, solo ocho de los colaboradores ‘originales’ de su equipo se mantienen en sus cargos.

Y pese a lo reciente de estos cambios, la Unidad de Datos de EL TIEMPO comprobó que todos los ministros, antiguos y recientes, cumplieron con la exigencia de ley de publicar sus declaraciones de renta, bienes y conflictos de interés.



En el Aplicativo para la Integridad, creado por el Departamento Administrativo de la Función Pública aparecen cargadas las carpetas con los documentos que exige la ley como requisito para posesionarse en un alto cargo: la declaración del impuesto de renta y la de bienes y posibles conflicto de interés.



El año pasado, EL TIEMPO publicó la declaración de renta del primer gabinete, que usted puede consultar aquí. Y hoy le contamos qué patrimonio, bienes y posibles conflictos tienen los nuevos ministros.



Además, consulte, actualizada, esta herramienta interactiva que le permitirá descargar y analizar, de primera mano, los documentos de todo el gabinete.

Los ‘nuevos’ del gabinete, uno a uno

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda Foto: Cristian Garativo. Presidencia de la República

El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reportó para el año 2022 un patrimonio líquido de $ 563’ 524. 000 pesos, tras descontar $ 7’ 382.000 pesos de deudas a un patrimonio bruto de $ 570’ 906. 000 pesos. En total, tras deducciones y saldo a favor pagó un total de $0 pesos como impuesto a cargo.



Como bienes, tan solo reportó un vehículo Renault Megane, avaluado en $ 11’460.000 pesos. Su mayor fuente de ingresos vino por concepto de salarios ($ 131’423.000). También registra ingresos por honorarios de $ 60’420.000.



Bonilla, quien antes del ministerio estaba en la dirección de Findeter, no reportó tener posibles conflictos de interés.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud

Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

El ex alcalde y ex gobernador presentó en su declaración un patrimonio líquido de $490’ 955.000 pesos, producto de descontar deudas por $ 339’484 000 pesos a su patrimonio bruto, reportado por $ 830’439.000 pesos. Tras descuentos, el nuevo Minsalud pagó un impuesto de $0 pesos.



Entre sus bienes, Jaramillo reportó un lote en Armero (Tolima) avaluado en $170’000.000 de pesos e ingresos y rentas, mayormente provenientes de salario, por valor de $308’899.000 pesos.



Aurora Vergara, ministra de Educación

El patrimonio líquido de Aurora Vergara, reportado para el año 2021, fue de $390’530.000 pesos, producto de un patrimonio bruto de $534’409.000 menos deudas por $143’879.000 pesos. El saldo a pagar por impuesto ese año fue de $0.

Su mundo ha sido la docencia y la investigación. La esfera pública no estaba en sus planes. Foto: Alejandro Gómez

La ministra de Educación hizo un reporte detallado de sus bienes, entre ellos una camioneta Duster por valor de $48’000.000; muebles y enseres por $4’500.000 pesos, una casa en Hacienda el Castillo (Jamundí) por valor de 342’134.000 pesos y otra vivienda en Istmina (Chocó) avaluada en $249’509.000 pesos.



Destacó posibles conflictos de interés en temas de registros calificados y acreditaciones de programas “por haber ejercido la docencia en los programas de sociología de la Universidad Icesi y haber participado en el diseño de los mismos".



También registró posibles conflictos en inspección y vigilancia “por actividades relacionadas contra personal administrativo que fueron mis pares o superiores en la universidad, o por verificación de procesos”.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior



Luis Fernando Velasco Foto: Alta Consejería para las Regiones

El dirigente liberal caucano y ex congresista registró para el año gravable 2021 un patrimonio bruto de $4.030’000.000 millones de pesos y deudas por $312 millones de pesos, lo que le dejó un patrimonio líquido de $3.718’000.000 pesos. Tras el ejercicio, Velasco pagó $0 pesos de impuesto a la renta.



Entre sus bienes, registró siete inmuebles distribuídos entre Cauca, Valle y Bogotá. El de mayor valor está en Bogotá y está avaluado en $840 millones de pesos. En total, en propiedades reportó 2.814 millones de pesos.



Velasco reporta, además, registra una actividad económica como accionista en Sociedad San Francisco y participación en el Club Campestre Popayán.



También consignó en su información personal el siguiente posible conflicto de interés: “Toda vez que ejerzo la actividad privada de construcción y venta de vivienda, locales comerciales y oficinas, existe un potencial conflicto de interés en aquellas materias relacionadas con esta actividad y cuyo tramite administrativo desde el ejecutivo signifique un beneficio particular a mi favor”.

Mauricio Lizcano, Ministro de la TIC

Mauricio Lizcano, nuevo ministro de las TIC. Foto: Cristian Garativo / Presidencia de la República

El ex director del Dapre reportó en su declaración de renta un patrimonio líquido de $1.444’000.000 millones de pesos, resultantes de un total de $1.868’000.000 millones de pesos de patrimonio bruto, menos $424’000.000 millones de pesos en deudas. Igualmente, tras deducciones y saldo a favor, pago $0 pesos de impuesto a la renta.



En cuanto a bienes, el director del Dapre registra un inmueble en Medellín por valor de $ 432’406.864 de pesos, un vehículo avaluado en $ 206’000.000 de pesos y dos bienes muebles, identificados como CxC (Cuentas Por Cobrar), por un valor de $ 144’000.000 de pesos.

También reporta dos inversiones en el país. Una, en acciones por valor de $800’000.000 de pesos y otra identificada como ‘Membresía’, por $190’000.000 de pesos.



Lizcano señala ser accionista único de la sociedad + Motos + Repuestos SAS, dedicada al comercio de motocicletas y autopartes. Asegura no tener posibles conflictos de interés.

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura

Jhénifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura Foto: Cristian Garavito. Presidencia

La abogada y especialista en temas de restitución de tierras registró ante la Dian un patrimonio líquido de $ 210’151.000 de pesos, tras restarle deudas por $ 264’710. 000 de pesos a un patrimonio bruto de $ 474’861.000. A diferencia de sus colegas,el ejercicio le arrojó un saldo por pagar de $ 3’881.000 pesos.



Mojica reportó que la totalidad de sus ingresos provinieron de honorarios por valor de $186’428.000 de pesos.



Además, aunque sin detallarlos, registró bienes muebles por $ 60’000.000 e inmuebles avaluados por $ 415’093.000 pesos. Señaló posibles conflictos de interés por “haber tomado decisiones en algunos temas en el desempeño de mis labores profesionales ejercidas con anterioridad”.

William Camargo, ministro de Transporte



William Camargo, nuevo ministro de Transporte. Foto: Cristian Garativo / Presidencia de la República

El nuevo ministro de Transporte consignó en su declaración de 2021 un patrimonio líquido total de $137'734.000 pesos, producto de un patrimonio bruto por valor de $313’214.000 pesos menos deudas por $175’480.000. El impuesto a cargo ese año fue de $ 0 pesos.



Sus ingresos reportados fueron de $ 254’347.109 pesos. De ese total, $191’850.676 de pesos fueron producto de su salario y $53’969.082 provenientes de honorarios.



Hace parte de la junta de Citti Sas, firma de soluciones tecnológicas y reportó un trabajo privado como desarrollador de apps. No reportó posibles conflictos de interés.

Jorge Zorro, ministro (e) de Cultura

Tras la salida de Patricia Ariza, Jorge Zorro fue encargado como jefe de esa cartera y, hasta la fecha, permanece en el cargo.

El ministro (e) de Culutra, Jorge Ignacio Zorro. Foto: Ministerio de Cultura

En su declaración de renta de 2021, este alto funcionario reportó $ 444’065.000 de patrimonio líquido derivado de un patrimonio bruto de $ 722’858.000 pesos menos deudas por $278’793.000. El saldo a pagar también fue de $ 0 pesos.



El total de ingresos que registró fue de $166’776.880 pesos, provenientes, la gran mayoría ($137’419.470) de salario. En su declaración, además, aparece un apartamento en Bogotá por valor de $331’423.475 pesos.



También, hace parte de la junta directiva de la Asociación Latinoamérica de Conservatorios y Escuelas de Música y de la Corporación Coral y Orquestal de Colombia. Aseguró que ni él ni sus familiares tienen potenciales conflictos de interés.

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte

Astrid Rodríguez. Foto: Ministerio del Deporte

La ministra Rodríguez, que reemplazó a Maria Isabel Urrutia, tiene a su haber un patrimonio líquido de $ 905’129.000 pesos, producto de un patrimonio bruto de $1.194’895.000 de pesos, menos deudas por $289’766.000 pesos. El impuesto a su cargo, en 2021, fue de $1’407.000 pesos.



En su declaración de ingresos registró un total de $222’941.509 pesos, cuatro apartamentos en Bogotá que suman un total de 1.230 millones de pesos, un carro avaluado en $66’000.000 de pesos y un bus por $115’000.000 de pesos.



Yesenia Olaya, ministra de Ciencia

La ministra de Ciencia fue la única del gbinente que no cargó el reporte de impuesto a la renta de la Dian, pero sí su declaración proactiva de bienes y conflictos de interés. En ella, reportó ingresos total por $ 70’348.584 pesos, provenientes de salarios ($ 40’333.208) y gastos de representación ($ 30’015.376).



En el mismo documento no reportó bienes ni otro tipo de actividad económica privada. igualmente, declaró que ni ella ni ningún familiar hasta cuarto grado genera posible conflicto de interés.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi

