En Colombia, a la fecha, hay 542 cámaras de fotodetección en distintas vías nacionales. Los dispositivos, también conocidos como 'cámaras salvavidas' o 'cámaras de fotomultas', están ubicados en 16 departamentos del país, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



Bogotá es la zona del país que acumula mayor número de cámaras de fotodetección, con 129 -lo que representa el 24 % del total de dispositivos en el país-. Es decir, cerca de 1 de cada 4 cámaras autorizadas está en la capital. La segunda región con más cámaras es Antioquia, con 103 (19 %). En tercer lugar está Valle del Cauca, con 70 (13 %).



Al revisar por ciudades, las que más cámaras tienen, luego de Bogotá, son Medellín (82), Cali (42), Barranquilla (38) y Barrancabermeja (37).



Las cámaras salvavidas, también conocidas como cámaras de fotodetección, "son dispositivos electrónicos que capturan evidencias que pueden ser utilizadas como prueba de ocurrencia de presuntas infracciones de tránsito”, explica la ANSV.



La entidad aclara que las cámaras no imponen multas o comparendos. En cambio, las evidencias de presuntas infracciones de tránsito captadas por esos dispositivos son “utilizadas por las autoridades competentes para que evalúen la imposición o no de una multa”.

Mediante la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 718 de 2018 se reguló la instalación de los dispositivos de fotodetección. El propósito de las cámaras salvavidas "es prevenir comportamientos inapropiados por parte de los conductores”, dice la ANSV. Y agrega que dichos equipos solo se instalan en lugares de alto riesgo o de potencial conflicto, para invitar a modificar comportamientos temerarios en el tramo señalizado.

Bogotá es la zona del país que acumula mayor número de cámaras de fotodetección. Foto: Mauricio Moreno

Según estadísticas estimadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), en los lugares donde se han implementado cámaras, desde el 2018, ha disminuido de manera sostenida el número de fallecidos.



Ese año, las muertes en esas zonas sumaron 258. Al año siguiente, en 2019, la cifra llegó a 210 fallecidos; por su parte, el saldo de muertes para 2020 fue de 165. Esos dos últimos años han sido los de menor número de muertes al menos desde 2015, que es el año desde que están disponibles los datos.



La entidad recalca que es fundamental que las cámaras estén debidamente señalizadas para informar a los conductores que existe una condición de riesgo especial. Los dispositivos, en su mayoría, se encuentran en entornos urbanos, dice la Agencia.

Los dos actores viales que más se han beneficiado por la ubicación de las cámaras son los peatones y los motociclistas, afirma la ANSV. Entre 2015 y 2020, 529 peatones murieron en zonas donde se han instalado los equipos de fotodetección. Sin embargo, mientras que entre 2015 y 2018 hubo entre 91 y 110 muertos cada año, la cifra de 2020 fue de 44. La de 2019 fue de 83.



El total de motociclistas fallecidos en el mismo periodo (2015 a 2020) fue de 453. Las cifras más bajas de muertes nuevamente corresponden a 2019 (67 muertes) y 2020 (57). En los años anteriores, el saldo estaba entre los 79 y 88 fallecidos.



De todas maneras, la Agencia reconoce que la variación en las cifras de accidentalidad del año 2020 tiene efectos asociados a las restricciones de la movilidad provocadas por la declaratoria de emergencia sanitaria relacionada con la pandemia de coronavirus.

