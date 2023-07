Aunque cada 20 de julio se mueven en los pasillos del Congreso todo tipo de maniobras, estrategias y corrillos políticos, si todo sale como está presupuestado, Iván Name Vásquez, de la Alianza Verde, sería el nuevo presidente del Senado y Andrés Calle, del Partido Liberal, presidiría la Cámara de Representantes.



Lea aquí: 'Hay mucha mezquindad en la bancada verde': Miranda sobre presidencia del Senado



Dada la importancia de estos cargos para lo que viene en el período legislativo que comienza, la Unidad de Datos de EL TIEMPO revisó las declaraciones públicas de bienes y conflictos de interés, no solo de ellos dos, sino de los otros cinco aspirantes y encontró que tienen allegados con contratos, cargos estatales e investigaciones judiciales por corrupción. Conozca estos hallazgos.

Los contratos familiares de Iván Name

Iván Name, a quien a comienzos de año le fue anulada su elección como Segundo Vicepresidente por temas de procedimiento, llegaría al poder en el Senado con seis familiares que le podrían generar conflictos de interés por tener cargos públicos y contratos con el Estado, tal como él mismo lo declaró ante Función Pública.



En su declaración, el senador Name listó como cercanos con posibles conflictos de interés a su hija Maria Clara Name Ramírez, actual concejala de Bogotá también por el Partido Verde y a su yerno, David Alberto Lersundy, piloto comercial de la aerolínea comercial Avianca.



Lo invitamos a consultar: ¿Quiénes son los que pujan en la Alianza Verde para reemplazar a Roy Barreras?



Pero además, el congresista listó a otros familiares con cargos y contratos estatales. El principal de ellos es su hermano, Jose David Name, quien es su colega en el Senado, pero por el Partido de la U. Aparecen también su hermano Darío Name Vázquez, quien es diplomático y hasta hace poco tuvo un cargo en la embajada de Colombia en Cuba y su hermana Janeth Name Vásquez, relacionista pública y quien, según el senador, es “funcionaria pública”.



Igualmente, el congresista mencionó a su sobrino Leonidas Name Gómez, militante del Pacto Histórico y quien es actual asesor de la dirección del Departamento Administrativo de Prosperidad Social. Name Gómez, además, ha tenido al menos 11 contratos con diferentes entidades del distrito de Bogotá y el Estado. El más reciente fue con la Comisión Nacional del Servicio Civil por $31 millones de pesos y el más jugoso por $106 millones de pesos, entre 2019 y 2020, con el Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria.

Facebook Twitter Linkedin

Aparte de la declaración de Iván Name Foto: EL TIEMPO

Dos sobrinas también aparecen en puestos públicos. Una es Shery Fakih Name, quien el pasado 26 de junio fue nombrada jefa de la oficina consular en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y Maria Patricia Ardila Name, comunicadora social que trabaja como contratista en la secretaría general de la Cámara de Representantes.

Andrés Calle, con padre investigado

Al igual que sucede con Name, el representante a la Cámara por el Partido Liberal Andrés Calle Aguas serÍ el nuevo presidente de esa corporación a menos que haya un sacudón político de último minuto en la primera sesión plenaria.



Oriundo del municipio de Montelíbano (Córdoba), Calle Aguas es un abogado y politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana que llegó al Congreso en 2018. Pero además, es socio de Calle Aguas SAS, empresa que según el Registro Único Empresarial (Rues) se dedica al alquiler de maquinaria y transporte de carga y de pasajeros.



Y el representante legal de ese empresa, tal como aparece en el Rues, es su padre, Gabriel Alberto Calle Demoya, a quien el congresista listó como sujeto de un posible conflicto de interés, pues actualmente se desempeña como “concejal del municipio de Montelíbano”.



Pero ese no es el único tema que preocupa. A Calle Demoya, reconocido como un poderosos empresario y patriarca político de Montelíbano, la Fiscalía le imputó cargos en abril de 2019 por los delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público”, cuando se desempeñó como alcalde de ese municipio entre los años 2012 y 2016.



Según el comunicado emitido en ese entonces por el ente acusador, Calle Demoya y otros tres alcaldes habrían cometido irregularidades en contrataciones por $ 59 mil millones de pesos de “51 convenios que contemplaban obras de relevancia para la población como redes de acueducto, malla vial y plaza de mercado y que fueron adjudicados de forma directa, es decir ‘a dedo.” El caso todavía avanza en la Fiscalía.

Angélica Lozano

En la baraja que juega este festivo 20 de julio aparecen otros cinco aspirantes a ocupar las presidencias de Senado y Camara durante el periódo legislativo que comenzará a partir del 20 de julio.



En Senado, una de las más sonadas es Angélica Lozano, la cónyuge de la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



En su declaración también menciona como potencial conflicto de intereses los negocios de su hermano, Óscar Julián Lozano, quien es el representante legal de Kyros Muebles y Diseños, empresa que según reporta el portal de contratación Secop ha tenido un total de 17 contratos estatales entre los años 2017 y 2019, por un valor de 1.412 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos de los Contratos de la empresa deñlhermano de Angélica Lozano Foto: EL TIEMPO

Éstos contratos incluyen entidades del orden nacional com Inpec, el Ministerio de Vivienda, las Fuerzas Militares y el Invima; instituciones de Bogotá como el IDU y la Secretaría de Desarrollo Económico así como de Cundinamarca, como la Alcaldía de La Calera.



El otro candidato a la presidencia del Senado es Inti Asprilla, quien es congresista desde el año 2014. Abogado especializado en derecho económico, es hijo del fallecido Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro.



Lo invitamos a consultar: 'Lo ideal es una coalición que garantice el tránsito de las reformas': Inti Asprilla



El hermano del actual senador, Alan Guillermo Asprilla Reyes, se desempeña como secretario general del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cargo en el que se posesionó el 10 de noviembre de 2022. Antes, tenía un contrato por $54 millones de pesos con esa misma cartera “para apoyar a la dirección del sistema habitacional en la formulacion y analisis de la politica pública de vivienda urbana”, entre otras funciones.



Otro candidato, que podría convertirse en la 'sorpresa' de la jornada, es Ariel Ávila. Debutante en el Congreso de la República, este politólogo reconocido por haber sido analista y estudioso del conflicto armado, los grupos ilegales y sus nexos con dirigentes políticos, podría llegar al cargo porque cercanos al presidente Petro lo ven como un puente entre los partidos tradicionales y los sectores progresistas.



En su declaración, Avila manifestó no tener ningún tipo de conflicto de interés propio ni de sus familiares.

Lo que declararon los otros aspirantes a Cámara

Los otros dos candidatos a presidir la Cámara de Representantes son del Partido Liberal: Julián Peinado y Carlos Ardila. El primero, abogado con especialización en Derecho Administrativo, llegó en 2018 al Congreso por el Departamento de Antioquia. Y según su declaración de bienes y rentas, no reportó tener conflictos de interés personales ni familiares.



Lea aquí: Ariel Ávila: ¿la carta tapada para la presidencia del Congreso?



Por su parte, Carlos Ardila, representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, llegó también en 2018 a esa corporación y, al igual que Peinado, es abogado con especialización en Derecho Administrativo.



Ardila, en su declaración de conflictos de interés, mencionó a su esposa, Maria Julieth Espinosa Cabrera, quien es docente en una entidad educativa oficial y a su padre, Emiro Carlos Ardila Gómez, quien ejerce la actividad de ganadería. Ninguno de los dos aparece con cargos o contratos estatales, de acuerdo a las bases de datos oficiales consultadas por este medio.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor de la Unidad de Datos

@TheFugazi