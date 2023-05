En una década, los casos de extorsión denunciados en Colombia han tenido un aumento de 194 %, al pasar de 7.036 en 2012 a 20.721 en 2022, revelan cifras de la Fiscalía General de la Nación analizadas por la Unidad de Datos de EL TIEMPO. Y lo más preocupante es que se ha reportado un aumento constante en las cifras de este delito desde el 2010 hasta 2022.



La extorsión, en el Código Penal Colombiano, está definida como el acto de constreñir a otro a “hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero”.

La ley colombiana da para los responsables una pena de prisión de entre 192 a 288 meses (de 16 a 24 años) y una multa de entre 800 a 1.800 salarios mínimos legales vigentes (que equivalen hasta a $2.088 millones de pesos). Pero los castigos no han logrado disuadir a los criminales.

Este viernes, la Policía Nacional anunció la captura de alias ‘Sebitas’, un sujeto que, según las autoridades, les cobraba entre 7 mil y 10 mil pesos a los habitantes de los barrios el barrio El Pinar, entre Medellín y Bello, para dejar que accedieran a agua potable.



El de ‘Sebitas’, encargado de recoger el dinero y anotar a quienes lo entregaban en talonarios que le fueron decomisados, se suma a los casi siete mil casos de extorsión que ya se han reportado en 2023.



Solo entre enero y abril, la Fiscalía reportó un total de 6.696 noticias criminales abiertas por extorsión. De ellas, 6.154, es decir el 81 % del total, tienen elementos que podrían demostrar que, en efecto, se produjo el delito.



Pese a eso, el 96% de las denuncias está todavía en la etapa de indagación, el 2,7 % ya pasó a etapa de juicio y solo el 0,08 % terminó con una condena para un culpable.



Es decir que de cada 20 noticias criminales por extorsión, 19 están aún impunes. Y capturas como la de ‘Sebitas’ son más bien escasas: se han producido en apenas el 4 % de los casos, es decir en menos de uno de cada 20 reportados ante la Fiscalía.

Impunidad, la tendencia histórica

Presuntos extorsionistas de una mujer en Simití Foto: Tomada de video

En un video dado a conocer este viernes, una mujer identificada como Rocío Fuentes, propietaria de una droguería en el municipio de Simití, en el departamento de Bolivar, se enfrentó y logró grabar con su celular a dos sujetos que la estarían extorsionando.

📹 Video | Una mujer grabó a sus extorsionistas. La comerciante se negó a pagar y momentos después fue asesinada.



Los hechos ocurrieron en el municipio de #Simití, #SurdeBolívar



Más detalles: https://t.co/4W560e6C4c@mindefensa @PoliciaColombia pic.twitter.com/jKM7uuM17K — Vanguardia (@vanguardiacom) May 26, 2023 ​​

“¿Cuándo se ha visto esto? que uno trabaja para darle a la gente que llega a pedirle a uno, a dónde se ha visto eso?”, increpa la mujer a uno de ellos, que sale del local y se sube a la moto de su cómplice. Poco después, los sujetos regresan y asesinan a la comerciante.



El caso ya está en manos de las autoridades y se esperan avances en las investigación porque, según reportó la Policía de Bolívar, ya están desde hace varias semanas tras la pista de esta banda de delincuentes.



Sin embargo, estadisticamente, el panorama no es alentador y la impunidad es una constante en estos casos.



Los datos abiertos de la Fiscalía señalan que desde enero de 2010 hasta el 30 de abril de 2023, se han abierto 139.188 noticias criminales por extorsión en todo el país. De ese total, en 113. 502 casos, equivalentes al 81 %, hay o hubo indicios de que en efecto se produjo un hecho delictivo.



Sin embargo, hasta la fecha, no hay avances significativos de las investigaciones en el 84 % de esos procesos y tan solo el 12 %, es decir una de cada 10, llegó a etapa de juicio o a ejecución de penas.

El mapa por regiones

Las bandas criminales que azotan varios barrios de Bogotá y que han obligado a que muchos comerciantes abandonen sus negocios y viviendas, están entre las principales preocupaciones de las autoridades capitalinas.



Recientemente, EL TIEMPO reveló una serie de denuncias de ciudadanos que dicen estar siendo hostigados por grupos criminales que operan en barrios de las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Kennedy y Barrios Unidos, para que desalojen sus viviendas o, incluso, para cobrarles las llamadas vacunas por el funcionamiento de sus negocios.



“Esto viene pasando desde febrero de 2021. Llegaron unos tipos a mi casa, a un edificio que tengo en el barrio Santa Fe, y me dijeron que tenía que desocuparlo, que era una orden de ‘los Viejos’ o ‘los Boyacos’, y que solo tenía 25 horas para irme de ahí o que habría consecuencias”, relató uno de los habitantes del sector a este medio.

Esto ha ocasionado un aumento en el desplazamiento intraurbano en la ciudad.



Según datos de la Personería de la ciudad, el Sistema de Información de Víctimas de Bogotá reportó la atención a 1.276 personas por este hecho victimizante entre enero de 2020 y el 30 de junio de 2022.



Bogotá es la ciudad que más noticias criminales registra por extorsión en el país, pero es una de las pocas en las que la cifra bajó entre los años 2021 y 2022.



En ese lapso, las denuncias por este delito pasaron de 2.700 a 2.400, lo que representó una disminución de 7%. Para 2023, se han reportado un total de 808 casos.



Sin embargo, la impunidad también es la constante. En la Capital se abrieron, entre 2010 y 2023, un total de 16.535 noticias criminales. De ese total, 14.634, es decir el 88 % sigue o se quedó en etapa de indagación y tan solo el 10 % llegó a etapas de juicio o ejecución de penas.

Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio, son las otras cuatro ciudades con mayor número de casos desde 2010 hasta abril 30 de 2023, según revelan las cifras de la Fiscalía.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi

