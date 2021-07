En mora, más de $ 310 mil millones por multas de tránsito en Bogotá

Entre 2010 y 2020, se impusieron más de 6.6 millones de multas de tránsito en Bogotá, según información reportada por el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) con corte al 16 de julio de 2021. De ellas, un poco menos de la mitad (48,5%) aparecen clasificadas como pagadas.



Además, infractores en la capital deben más de 310 mil millones de pesos por la falta de pago de multas impuestas en el mismo período. EL TIEMPO le cuenta estos y más datos sobre infracciones de tránsito en el Distrito.

En Bogotá, desde 2010 hasta 2020 se han impuesto 6.613.618 multas a personas que cometieron alguna infracción de tránsito contemplada en el Código Nacional de Tránsito, según datos del Simit actualizados el 16 de julio de este año.



Asimismo, 387.233 infractores deben más de 310 mil millones de pesos en total ($310.296.665.309) por no haber pagado los comparendos de tránsito que se les impusieron. El año de mayor deuda, y por ende con más infractores morosos, es el 2019. De ese año, faltan por pagar cerca de 65 mil millones de pesos correspondientes a 104.339 infractores.



Según el artículo 160 del Código Nacional de Tránsito, “el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, se destinará a la ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, en aspectos tales como planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de transporte público de pasajeros, transporte no motorizado, y gestión del sistema de recaudo de las multas, salvo en lo que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios”.



La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) anunció que se invertirían 612 mil millones de pesos para la conservación de 1.370 kilómetros de la malla vial en Bogotá durante los cuatro años de mandato de la alcaldesa Claudia López. Para dimensionar mejor el monto que se debe desde 2010 por no pago de multas de tránsito, se podría decir que los 310 mil millones en deuda representan un poco más de la mitad de esa inversión destinada para el cuatrenio.



Al respecto del dinero que aún no se recauda de pago de multas en Bogotá, la Federación Colombiana de Municipios (FDC), que administra el Simit, afirma que el Distrito Capital actúa distinto a los demás organismos de tránsito del país “debido a su renuencia incomprensible e ilegal a cumplir con la obligación de suministrar la información en tiempo oportuno al Simit y garantizar el recaudo de todas las multas a través del Sistema”.



La entidad afirma que, en Bogotá, los trámites para el pago de una infracción cometida en la jurisdicción de la ciudad son excesivos y dispendiosos para los ciudadanos que residen fuera de la capital y del departamento de Cundinamarca. De no contar con el Simit, deben “dirigirse hasta las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, o alguno de los puntos dispuestos por el Distrito, para que le liquiden el valor de la multa y posterior a ello verificar, cuáles bancos tiene dispuesto el Distrito para realizar el pago”, dice la FDC.



Y agrega que aun cuando el ciudadano ya ha pagado, “el reporte del mismo, por parte del organismo de Tránsito al Simit, no se da de manera inmediata, lo que ha generado un sinnúmero de tutelas para que se actualice la información del pago realizado por el infractor”.



Desde 2010, 1 de cada 4 comparendos de tránsito se impusieron por estacionar un vehículo en sitios prohibidos en Bogotá. Foto: Cortesía: Secretaría Distrital de Movilidad

Del total de 6.6 millones de multas registradas en el Simit entre 2010 y 2020 en Bogotá, 3.208.700 se encuentran clasificadas como “pagadas”. Eso representa el 48,5%; o sea, menos de la mitad de todos los comparendos. Por el pago de comparendos de tránsito en los 11 años en la ciudad, se han recaudado más de 1 billón de pesos ($1.051.630.269.670).



Al revisar el estado de los comparendos de tránsito impuestos entre 2010 y 2020 en la capital, resalta que alrededor de 2 de cada 5 (el 42,4% del total) están clasificados como “Resolución”, lo que quiere decir que la autoridad de tránsito emitió acto administrativo sancionatorio. En otras palabras, 2,8 millones de multas desde el 2010 no fueron pagadas a tiempo.



La Federación Colombiana de Municipios recuerda que “al pagar oportunamente, se evita que a la multa se le sumen el valor de los intereses de mora, lo que en muchos casos incrementan de manera ostensible el valor a pagar”.



Por otro lado, hay 318.584 multas clasificadas como “pendiente”, lo que representa el 4,8% del total de comparendos impuestos. Además, hay 133.960 con “curso aplicado” (2,0%); 139.466, “pendientes de curso” (2,1%) y 9.630, “pendientes de fallo” (0,1%). Según explica el Simit, esta última clasificación contempla a los presuntos infractores que apelaron la infracción y aún no se han declarado absueltos o sancionados.



Hasta ahora, con un total de 739.189 multas, 2018 es el año en que más comparendos se impusieron en la capital del país desde 2010. En contraste, el año con menos multas fue el 2015, con un total de 423.086.



Durante el primer año de la pandemia, en el país se impusieron un poco más de 541 mil comparendos. Por ello, el 2020 se convirtió en el tercer año con menos comparendos desde 2010.

Las infracciones que más cometen se cometen en Bogotá

Desde 2010, 1 de cada 4 comparendos de tránsito se impusieron por estacionar un vehículo en sitios prohibidos en la jurisdicción de la capital. O sea, del total de 6.613.618 multas de los últimos 11 años, 1.894.562 correspondieron a dicha infracción (28,6%).



Las otras infracciones más frecuentes en estos años han sido transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (7,6% del total de multas) y conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código de Tránsito (7,6%).



Les sigue no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido (6,5%) y no acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por agentes de tránsito (4,5%).

A pesar de la existencia de descuentos de las multas del 50% y 25% por pronto pago de las mismas, los datos del Simit parecerían demostrar que pocas personas en Bogotá acceden a ellos. Para el caso de los descuentos del 50%, apenas 60.595 infractores habrían accedido a ellos entre 2010 y 2020, lo que representa menos del 1% del total de multas impuestas. En cuanto a los descuentos del 25%, apenas 5.242 personas accedieron a ellos.



“El ciudadano que acepta la comisión de la infracción, y realiza el curso sobre normas de tránsito, puede acceder a varios beneficios como descuentos del cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa si paga dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de comparendo”, recuerda el Simit. Además, puede tendrá un descuento del 25% sobre el valor de la multa si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo.

¿Cómo saber si tiene multas pendientes?

Para conocer si usted tiene algún comparendo, acuerdo de pago, embargo o prescripción, puede consultar en la página de la Secretaría de Movilidad de Bogotá digitando su número de cédula o la placa de su vehículo: https://consultas.transitobogota.gov.co:8010/publico/index3.php



Asimismo, puede conocer dicha información visitando la página de la FMC dedicada al Simit: https://fcm.org.co/simit/#/home-public. Nuevamente solo será necesario su número de identificación o la placa del vehículo.



El abogado Juan Alberto Torres, magíster en Derecho Procesal y docente de la Universidad Libre, en conversación con el Consultorio Jurídico de El Tiempo, recuerda que un comparendo o una fotomulta es una notificación para que quien haya cometido presuntamente una infracción se presente ante las autoridades de tránsito.



Si no se paga un comparendo de tránsito, las entidades competentes pueden hacer un cobro coactivo. La falta de pago puede conllevar al embargo de los bienes al deudor, como el carro, las cuentas bancarias o, incluso, el salario.



Finalmente, Torres aconseja tener debidamente actualizadas la dirección física y de correo electrónico en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), que son los medios por los que se notifican los comparendos o fotomultas.



UNIDAD DE DATOS

EL TIEMPO

