Conozca por qué antes solo importaba contar a los hombres en el censo

Desde que Colombia se independizó, en 1819, se han hecho 18 censos en el país. El más reciente fue el de 2018, en el que la información no solo se recolectó de manera presencial, sino también utilizando el internet. Se sabe que la necesidad de conocer cuántos somos y cómo vivimos es inherente a la humanidad. Pero, ¿por qué se hacen los censos? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es la razón de ser de estos ejercicios en la actualidad?

“Un censo es una herramienta que le permite a los Estados conocer su población. Es una práctica administrativa y una herramienta de conocimiento que permite hacer una representación de la población en general”, afirma Victoria Estrada, doctora en Historia y autora del artículo ‘¿Cuántos somos? Una historia de los censos civiles y de la organización estadística en Colombia en la primera mitad del siglo XX’.



A su vez, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (ONU) explica que “un censo implica la enumeración completa de la población de un país, territorio o zona… Genera una gran cantidad de datos, incluida la cantidad personas, su distribución espacial, su estructura etaria y sexo, así como sus condiciones de vida y otras características socioeconómicas”.



“Esta información es crítica para la buena gobernanza, la formulación de políticas, la planificación del desarrollo, la reducción de los riesgos, la respuesta a las crisis, los programas de bienestar social y los análisis de mercado empresarial”, explica el Fondo.



Por ejemplo, el número de senadores, de representantes a la Cámara y de concejales, además del presupuesto de las regiones, se establece según la población. Y dicha población se conoce mediante los censos, que están a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) actualmente.

Teniendo en cuenta la importancia de los censos, la Unidad de Datos de EL TIEMPO está interesada en acercar a las personas a las cifras, datos y hallazgos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018. Por eso nace “Des-cifrando Colombia”, un formato con entregas quincenales en el que exploraremos asuntos relacionados con cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos en Colombia.



Cada artículo se publicará tras analizar, cruzar y visualizar los microdatos disponibles del censo a través de herramientas interactivas. Para comenzar, en esta ocasión nos adentraremos en la historia resumida de los censos en el país.



Le invitamos a explorar los documentos originales de los censos, de las leyes o de los decretos del pasado. Esto lo puede hacer dando clic sobre los textos subrayados con azul.



Del total de censos después de la independencia, seis ocurrieron en el siglo XIX y diez en el XX. En lo que va del siglo XX se han hecho dos censos: el de 2005 y el de 2018.

Los censos del siglo XIX (1800) en Colombia

El primer censo exitoso de Colombia desde su independencia tuvo lugar en 1825. De acuerdo con el Dane, “es el único que ha comprendido 4 países, en su momento departamentos: Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador”. En ese momento, el país se llamaba La Gran Colombia.



Mediante el Decreto del 27 de octubre de 1824, se ordenó el levantamiento oficial del Primer Censo Nacional de Población, según el Dane. Se realizó en 1825 y los resultados preliminares, presentados ese mismo año, arrojaron que había 1.229.259 personas. No obstante, dos años después, en 1827, se publicaron los resultados principales, que indicaron que había 2.379.888 habitantes, incluyendo el conteo de población esclava (103.882 personas).

En 1835, cuando se hizo el segundo censo, el país se llamaba “Nueva Granada” y estaba constituido por 20 provincias. Asimismo, su extensión se había reducido considerablemente. Aunque Panamá seguía haciendo parte del territorio, Ecuador y Venezuela ya eran independientes. La Nueva Granada todavía comprendía algunas zonas de lo que actualmente es Perú, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador y Brasil.



Los resultados de dicho censo fueron presentados en 1836. Estos arrojaron “un total de 1.741.036 habitantes desagregados por provincias y cantones, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley del 2 de Junio de 1834”, relata el Dane. Esa misma ordenó que los censos se hicieran cada ocho años.



El siguiente censo, entonces, tuvo lugar en 1843. De acuerdo con la recopilación de datos realizada por el Dane en el Bicentenario, la población total fue de 1.931.684 habitantes, de los cuales el 52% eran mujeres. Para esta ocasión, “se redujo el tiempo del levantamiento del censo (pasando de tres meses a uno, durante el mes de enero del respectivo año)... Por primera vez se incluyó en el censo de población a las personas residentes en los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) y a la población extranjera”, explica el Dane.

Mediante la Ley del 2 de junio de 1834 se ordenó levantar un nuevo censo. Además, determinó que estos se levantarías cada ocho años desde 1835. Foto: Biblioteca del DANE. En ese entonces, el presidente encargado de sancionar dicha ley fue Francisco de Paula Santander. Foto: Fuente: Biblioteca del DANE.

En 1851 ocurrió el cuarto censo del siglo XIX. Según el Dane, se censaron en todo el país un total de 2.243.730 habitantes y se hizo registro de 16.468 esclavos. Esto, a pesar de que ya se había abolido la esclavitud. De hecho, la Ley del 21 de mayo de 1851 decretó lo siguiente: “desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos”.



Después, durante el Censo de Población de 1864, el país se llamaba Estados Unidos de Colombia. Estaba conformado por nueve estados federales: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima.



“Teniendo en cuenta el acentuado federalismo en el país, varios estados hicieron sus propios censos. Los estimativos arrojaron una cifra total de 2.662.812 habitantes”, relata el Dane. El departamento estadístico también indica que, debido a que el censo se realizó en años distintos, “hubo cifras estimadas para los estados de Bolívar, Boyacá y Magdalena”.

En el censo de 1864 se retomaron las cifras de los censos anteriores y se estimó el aumento de la población para cada estado. Foto: Biblioteca del DANE.

Mediante la Ley del 10 de abril de 1869 se mandó a levantar el último censo del siglo XIX. De acuerdo con la información del Dane, una de sus innovaciones fue presentar información sobre la condición social de la población por sexo. Además, se presentaron los datos de edad de las personas censadas en cinco grupos: de 1 a 7 años, de 7 a 21 años, de 21 a 50 años, de 50 a 70 años y de 70 a 100 años.



El censo de 1870 arrojó como resultado un total de 2.931.984 habitantes. De ese número, 2.106.380 eran personas solteras; 633.707, casadas y 146.616, viudas. Eso sí, en estos últimos indicadores no se incluye la información de “La Goajira”, ya que los datos no estaban completos. En ese momento, nadie se imaginaba que pasarían más de tres décadas antes de que se hiciera un nuevo censo.



El final del siglo XIX estuvo marcado por la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1886. “La Nación Colombiana se reconstituye en forma de República unitaria”, se lee en su primer artículo. Esto significó la finalización del federalismo y la instauración del centralismo, lo que también dio paso a la Guerra de los Mil Días y a la gran influencia que el conflicto tuvo en los censos siguientes.



Con la nueva Constitución también llegó el nombre que hasta ahora conserva el país: República de Colombia.

Los primeros censos del siglo XX

Luego de más de 30 años desde el último censo, en 1905 se llevó a cabo el primero del siglo XX. Sin embargo, sus resultados solo se publicaron doce años después, en el Diario Oficial número 16028 del 24 de Febrero de 1917. Según el Dane, el informe daba cuenta de 4.363.084 habitantes. Aunque en él no se presentó la sumatoria total, sino que se desagregó por departamentos y provincias.

Mediante el Diario Oficial número 16028 de febrero de 1917 se dieron a conocer los resultados del censo de 1905. Foto: Diario oficial 16028 del 24 de febrero de 1917 (Imprenta Nacional) Los resultados del censo se presentaron por departamento, provincia y municipios. En el Diario no se habló del total de habitantes en el país. Foto: Diario oficial 16028 del 24 de febrero de 1917 (Imprenta Nacional) El censo de 1905 fue el primero del siglo XX en Colombia. Pasaron 35 años, desde 1870, para que se volviera a levantar un censo en el país. Foto: Diario oficial 16028 del 24 de febrero de 1917 (Imprenta Nacional)

“En ese esfuerzo de recuperación después de la Guerra de los Mil Días se hizo un intento con el censo de 1905. Ese censo falló en términos de la calidad y la producción de los datos. Entonces no fue considerado efectivo”, explica la historiadora Victoria Estrada.



Para ese año, Panamá ya se había separado (1903) y el territorio tenía una extensión muy parecida a la de la actualidad, salvo por el sur del país, pues algunas partes de lo que hoy es Ecuador, Perú y Brasil aún pertenecían a Colombia.



En 1912 se realizó el octavo censo de población desde la independencia y el segundo del siglo XX. "En este se hizo, por primera vez, la distinción entre lo urbano y lo rural. Además, se implementó el levantamiento en un día preciso y único, modalidad aplicada en los censos franceses desde 1846”, asegura el Dane. Fue levantado el 5 de marzo. En total había 5.472.604 personas, incluyendo a los habitantes de Panamá, que ya se había separado.



“Colombia va a buscar sobre todo en los primeros censos, los de 1905 y 1912, establecer cuál es la representación masculina. Van a contar a toda la población, pero sobre todo en el escrutinio de 1912 lo que interesa es quiénes son los hombres, porque los hombres son los que votan”, afirma la historiadora Victoria Estrada. Además, era importante cuantificar la población apta para prestar servicio militar.



"El argumento en 1912 para no hacer el escrutinio detallado de la población femenina era que no había dinero", dice la experta. Y agrega que durante la primera mitad del siglo XX ese interés por cuantificar la población masculina también estuvo ligado a la necesidad de reducir el fraude en las listas electorales, pues se denunciaba que votaban más individuos que aquellos existentes en el censo.



El siguiente censo fue el de 1918. Según sus resultados, la población total en Colombia era de 5.855.077 habitantes. Debido a que fue la primera vez que se publicó la información por grupos quinquenales de edad, se conoció que el 40% de la población era menor de 15 años y el 3,5%, mayor de 65 años, según el Dane. Además, desde ese año ya no se contarían únicamente personas, sino también viviendas.



Después de 1928, las fronteras del sur del territorio colombiano no sufrieron más cambios. Desde ese año, la superficie continental tiene la extensión que conocemos actualmente, aunque internamente la distribución era bastante diferente a la de ahora. En total, había 17 departamentos, tres intendencias y siete comisarías.



Mediante la Ley 26 del 11 de agosto de 1928 se dictaron disposiciones para realizar el nuevo censo. La cifra reportada, dos años después, fue de 7.851.000 habitantes, según el Dane. El 31% de la población residía en zonas urbanas y el 69%, en zonas rurales. Para recolectar la información, se utilizaron boletines de vivienda, de familia y boletines individuales. Además, se registraron los colombianos en el exterior (9.868 personas) y los extranjeros que residían en Colombia (34.351 personas).



Diez años después, en 1938, sería la primera vez que se exigiría a los ciudadanos permanecer en sus casas para llevar a cabo el censo. Esta orden se dio por medio del Decreto 1063 de ese año. De acuerdo con el artículo 4, no acatar las disposiciones del decreto causaría una “multa hasta de cien pesos ($ 100) o arresto hasta de veinte días”.



Para ese año, había 8.701.816 habitantes. “Las mujeres siguieron siendo ligeramente mayores en cantidad de población (50,4%). También se destaca que el 70% de la población era campesina”, informa el Dane. La información recogida fue “registrada por los 60.000 agentes directos contratados y capacitados para esta tarea: los padrones”. Para la publicación de los resultados, se usaron mapas temáticos y gráficos a manera de infografías.De clic acá si quiere conocer el documento con los resultados del censo de 1938.

El censo de 1938 fue el quinto del siglo XX y el número 11 desde la independencia. Para presentar sus resultados, se acudió a mapas e infografías. Foto: Biblioteca del DANE.

Un país rural, que luego migró a las ciudades

En tres ocasiones consecutivas Colombia pudo seguir la recomendación de entes internacionales de hacer censos cada diez años (1918, 1928 y 1938). Es decir, el siguiente censo del siglo debió ocurrir en 1948. Ese fue el año en que asesinaron al candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que desató un clima político y social de violencia en el país.



Por esa misma época surgió la idea de hacer el primer Censo de las Américas. La iniciativa fue propuesta por el Instituto Interamericano de Estadística, fundado en 1940. Por tanto, según el Dane, a comienzos de 1949, se iniciaron los preparativos para su ejecución. Sin embargo, tal como lo relata Estrada en su texto, “con la difícil situación nacional, el censo programado para 1950 se aplazó para 1951”.



Con la propuesta del Instituto Interamericano de Estadística, no fue la primera vez que se quiso dar un carácter internacional a los censos. De hecho, el primer Congreso Internacional de Estadística se llevó a cabo casi 100 años antes, el 11 de septiembre de 1853, e incluyó representantes mayoritariamente de países europeos.



El XII Censo de Población y el I Censo de Vivienda en Colombia se realizaron en 1951. Dos años después, en 1953, se creó el Dane, que se encargaría de la entrega de los resultados. Estos fueron publicados en junio de 1954. En total, había 11.548.172 habitantes y el 61,3 % de la población residía en el área rural. Esa distribución empezaría a cambiar notablemente en poco tiempo.



Desde su creación, el Dane asumió la tarea de los censos en el país. Por eso, el siguiente, en 1964, fue el primero realizado por ese departamento. “Los resultados arrojaron que en Colombia había 17.484.508 habitantes”, afirma el Dane. Para este censo, “se siguieron las recomendaciones sugeridas en la V Reunión de la Comisión Internacional para el Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales. Hubo asesoría del Instituto Interamericano de Estadística, la OEA y las Naciones Unidas”.



En 1973 se llevó a cabo un nuevo censo. En esa ocasión, “se llegó a la cifra de 22.862.118 habitantes, sin incluir a la población en las Fuerzas Armadas del año 73”. Además, la población ya no era mayoritariamente rural, pues el 60% se asentaba en las cabeceras municipales.



El siguiente gif muestra cómo cambió la proporción de personas viviendo en la zona rural y en la zona urbana en 90 años:

Durante los últimos veinte años del siglo XX, se realizaron otros dos censos: el de 1985 y el de 1993. Para el de 1985, el Dane “oficializó una población de 30.062.200 habitantes. La población urbana ascendió al 65% y la distribución por sexo se mantuvo”. Es decir, seguía habiendo más mujeres que hombres.



En 1991 llegó la Constitución que actualmente rige al país y que reemplazó a la de 1886. Dos años después, en 1993, tuvo lugar el censo de población número 16 desde la independencia. Luego de los ajustes por no cobertura, se presentó la cifra de 37.633.637 habitantes. La población en las cabeceras municipales llegó a 25.849.387 habitantes, lo que representaba el 68,6% de la población, según el Dane.

Los censos más recientes

El primer censo del siglo actual fue el de 2005. Según el Dane, “fue diseñado siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la Ronda de los Censos Mundiales del año 2000”. Es probable que muchas personas aún tengan el sticker verde utilizado en el momento para indicar que una vivienda y sus residentes ya habían sido censados.

“Como resultados de este censo, se destaca la cifra (ajustada) de 42.888.592 habitantes con una omisión de cobertura del 3,71%, la más baja en comparación con los censos anteriores”, dice el Dane. En ese censo se utilizó por primera vez un dispositivo móvil de captura (DMC) para almacenar la información.



Trece años después, y por vez número 18 desde la independencia, tuvo lugar el Censo de Población y Vivienda (CNPV) de 2018. De acuerdo con el Dane, “el número de personas efectivamente censadas fue 44.164.417… La omisión censal fue del 8,5% y el total de población estimada para Colombia en el año 2018 es de 48.258.494”.



En ese censo es en el que profundizaremos en “Des-cifrando Colombia” en las siguientes entregas. Por lo pronto, les dejamos una gráfica que muestra cómo ha cambiado el número de habitantes desde el censo de 1825, realizado hace casi 200 años, hasta ahora:



DES-CIFRANDO COLOMBIA

UNIDAD DE DATOS

EL TIEMPO