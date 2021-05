El municipio a 5 horas de Bogotá que no tiene ni un caso de covid-19

Estar en la montaña y ser una de las pocas poblaciones de clima frío del Meta son dos de los principales motivos de orgullo y de identificación que tienen los habitantes de San Juanito, un municipio ubicado a 5 horas por carretera de Bogotá.



Ahora pueden sumar otro motivo para 'sacar pecho': según los últimos datos sobre afectación por covid-19 en los municipios de Colombia, divulgados por el Ministerio de Salud, San Juanito es uno de los ocho municipios ‘No covid’ de Colombia. Es decir que desde el inicio de la pandemia, con corte al 10 de mayo de 2021, no han tenido ni un solo contagio.

El caso llama la atención porque, de los ocho, es el único que no está alejado de centros urbanos o poblados. Se ubica apenas a cuatro horas en carro de la capital departamental, Villavicencio, y es vecino de dos municipios de Cundinamarca (Fómeque y Gachalá) y de Restrepo, zona reconocida como destino ecoturísticos.



De los municipios “No covid”, tres de ellos están ubicados en Amazonas, otros tres en Guainía y uno en Vaupés; el otro es San Juanito, en Meta. Los ocho municipios tienen menos de dos mil habitantes. De hecho, seis de ellos tienen menos de mil cada uno, según las proyecciones de población del Dane.

En su estudio, que tuvo en cuenta los datos de todo el mes de abril y parte de mayo, el Ministerio de Salud clasifica a los municipios según su afectación, que puede ser baja, moderada, alta o no covid. Para ello, tiene en cuenta criterios como haber presentado casos confirmados en las semanas de estudio, la tasa de casos por cada mil habitantes en las últimas cuatro semanas validadas, la positividad de las pruebas aplicadas para detectar el virus y el incremento de los casos y las muertes. Para cada criterio se tiene un umbral.



Si el municipio presentó casos pero sus resultados están por debajo del umbral establecido en uno de los criterios ya mencionados, tiene afectación baja. En cambio, si tiene un solo criterio en “Mayor umbral”, su afectación moderada. Si es más de uno, su afectación será clasificada como alta.



Según los resultados del Ministerio, el 42,6% de los 1.022 municipios del país se encuentra con afectación alta. El 37,3% tienen afectación moderada y el 19,4%, afectación baja. Los ocho municipios “No covid” representan el 0,7% del total del país y entre ellos se encuentra San Juanito.



Ese es el único municipio de los 29 del Meta donde no hay presencia del virus. Los datos del Ministerio de Salud muestran que en ese departamento, el 24,1% de los municipios están con afectación alta del virus; el 41,4% con afectación moderada y el 31%, afectación baja.

La entidad también clasifica los municipios según el incremento porcentual de casos y muertes por covid-19. Así, se puede saber si los municipios tienen casos y decesos en ascenso o en descenso.



Así las cosas, según los datos del Ministerio de Salud, la gran mayoría de los municipios en Meta van en descenso en cuanto a casos y muertes por covid-19. Allí, de los 29 municipios, solo Villavicencio ha mostrado aumento en el número de muertes al comparar las semanas de estudio; además, Puerto Lleras mostró crecimiento en casos confirmados. Sin embargo, este último municipio tiene una afectación baja del virus.

“Medidas, pocas vías y buena suerte”

San Juanito está ubicado en la parte central del Parque Nacional Natural Chingaza y tiene 1.243 habitantes, según el Dane. Sus habitantes viven de la agricultura, particularmente de los cultivos de fríjol y mazorca.



Rodeado de montañas, lagunas y cascadas, es un destino ecoturístico poco conocido en el país, de clima frío y más cercano al ambiente de la región Andina que a lo llanero, según explica Rafael Mora, líder de la organización comunitaria ‘Llaneros en Ruana’, que promueve el ecoturístico de la región.

Para Mora, la fortuna de no tener casos de covid obedece a varios factores, pero especialmente a dos: las dificultades de acceso, lo que mantiene a la población con poca afluencia de visitantes, y “muy buena suerte”.



“Acá las vías son destapadas y en invierno muchas veces están cerradas, entonces eso dificulta un poco la llegada de las personas. Pero yo también creo que tenemos una enorme fortuna, porque no le miento: acá nadie usaba tapabocas hasta hace un mes, cuando socializaron que somos un municipio no covid. Las fiestas y reuniones nunca se han ido, la gente siguió su vida normal. Yo creo que también ayuda que el aire acá es muy puro”, afirma.



Este municipio tiene un único hospital de primer nivel. El Centro de Atención San Juanito tiene una capacidad de apenas tres camas y brinda atención básica. Cualquier caso más grave debe ser remitido a Villavicencio, que queda a un poco más de cinco horas de viaje.



En ese centro de salud trabaja como enfermero Miguel Díaz, quien además es administrador de una de las droguerías del pueblo. Para él, que el covid no haya llegado obedece a que, en un comienzo, los mismos pobladores decidieron tomar medidas restrictivas. “La misma comunidad cerró vías y no permitió el acceso de visitantes. Eso fue hasta agosto del año pasado. Ahora ya hay más conciencia sobre las medidas y los protocolos que tenemos que seguir”.

El municipio se destaca por sus actividades de ecoturismo. Foto: Cortesía Rafael Mora/Instagram: @Llaneros de Ruana

En eso coincide el alcalde de San Juanito, Néstor Díaz. “Acá hemos sido conservadores en las medidas. Billares y cantinas abren hasta las 8 [pm] y las discotecas hasta las 10 [pm]”, dice el funcionario. Díaz agrega que hasta el momento se han hecho 70 pruebas PCR en la población y todas han resultado negativas. También revela que desde el pasado 3 de marzo se comenzó el plan de vacunación usando el biológico Sinovac.



“En total se han aplicado 268 dosis, cumpliendo con la inmunización de toda la población de 80 años del municipio. En la actualidad el centro de atención cuenta con 29 dosis, las cuales no han sido aplicadas, ya que estamos en la espera de la autorización (resolución) por parte de la Secretaría de Salud”, señala el alcalde y agrega que en los próximos días se empezará con la población de entre 60 y 79 años.

El panorama en el resto del país

Las cifras sobre muertes, casos confirmados y ocupación de UCI es preocupante en el país. A nivel nacional solo están disponibles el 15,8 por ciento de las 12.973 camas de UCI habilitadas, a la par que en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena este recurso prácticamente se encuentra a tope.



En cuanto a afectación, 28 de las 32 capitales del país están clasificados en afectación alta. Apenas cuatro capitales (San Andrés, Inírida, San José del Guaviare y Sincelejo) tienen afectación moderada.



Al mirar ese mismo aspecto por departamento, la situación depende de cómo van sus municipios. En este gráfico puede ver el porcentaje de municipios de cada departamento que tiene alta, moderada o baja afectación:

Ahora bien, al revisar los resultados sobre casos confirmados únicamente, resalta que en Bogotá y Tunja hubo ascenso en el número de casos confirmados según los cálculos y criterios de la entidad. Las otras 30 capitales presentaron descenso.



El panorama de muertes, sin embargo, es menos alentador. En más de la mitad de las capitales, 18 ciudades principales, las muertes crecieron. En las 14 restantes, descendieron. Estas últimas son Leticia, Arauca, Barranquilla, Florencia, Popayán, Montería, Inírida, San José del Guaviare, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Mitú y Puerto Carreño.



En todo el país, según el informe del Ministerio, 150 municipios (13,4% del total de 1.122 municipios) presentaron crecimiento en las muertes por covid durante el tiempo de estudio y 964, descenso. En cuanto a casos confirmados, 189 fueron clasificados como municipios en crecimiento (16,8%) y 925, como municipios en descenso.



Colombia ha afrontado tres picos, cada vez más complejos, desde el comienzo de la pandemia. Y de todos, San Juanito ha salido, no solo bien librado, sino invicto.



Las cifras muestran que desde marzo del 2020 el virus no los ha tocado. Y no es porque sus habitantes estén completamente ‘aislados del mundo’. Al contrario, en el último mes los visitaron al menos 80 turistas, entre nacionales y extranjeros. Pareciera como si el llamado ‘paraíso natural del Meta’ estuviera blindado, como dice Rafael Mora, “por el aire puro y una fortuna inexplicable”.





