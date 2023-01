El 2023 será un año importante en materia de elección y observación electoral; solo en octubre serán elegidos alrededor de 20.137 representantes regionales. Precisamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó su nueva página web en la que dispuso una sección de datos abiertos en el que reveló que estos comicios territoriales son los más cargados de delitos electorales.



De acuerdo con la entidad, desde 2010 hasta 2021 se denunciaron 12.505 delitos electorales en comicios territoriales y nacionales. De ellos, 65 % se registraron en años en los que ocurrieron elecciones locales, es decir, 8.155 casos. Los años en los que ocurrieron elecciones de nivel nacional (presidencia y legislativo) tienen el segundo lugar de denuncias con un 25,7 %.



Aunque 2016 estuvo marcado por una lucha política entre el ‘Sí’ y el ‘No’ del plebiscito por la paz, este año no contó con un alto número de denuncias por delitos electorales. S

in embargo, sí es el período de tiempo en el que más denuncias se presentaron si se toma en cuenta solo los años en los que no hubo alguna votación nacional o territorial. La Registraduría reveló que solo en el año de esta votación se presentaron 264 delitos electorales, 42 más que en 2017 (222) y 33 más que en 2020 (114) y 2021 (117) unidos.



Los delitos electorales están estipulados en el Código Penal Colombiano y en el 2018 pasaron de ser once a dieciséis. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), se trata de actos cometidos con el fin de tener una influencia directa sobre la transparencia electoral. Es importante diferenciar los delitos de las irregularidades electorales, en el caso de los primeros existe la posibilidad de prisión y multa dependiendo de la gravedad. Según la misma misión, el segundo lleva sanciones desde multas hasta destituciones, suspensiones o inhabilidades.

Durante los once años recopilados, el delito electoral más cometido fue el fraude en la inscripción de cédulas ,con 2.754 casos. Este acto se da cuando se convence a una persona de inscribir su documento de identidad en un lugar diferente al de su residencia o nacimiento para tener ventajas en alguna elección popular.



El delito, que puede dar penas de entre cuatro y nueve años de prisión, fue cometido principalmente en los años 2011 (1.028) y 2015 (885). Aunque 2019 registró un número de casos más bajo en comparación con las demás votaciones locales, se mantuvo por encima del resto de años con 323 hechos.



El segundo delito más cometido fue corrupción de sufragante con 2.587 infracciones, en él se da o recibe alguna promesa o beneficio con el fin de condicionar un voto por determinado candidato, partido o corriente política. El tercer lugar lo ocupó el ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula con 1.149 denuncias, tal como su nombre lo dice, se refiere al acto de desaparecer o retener la cédula de alguien con el fin que no pueda ejercer su derecho al voto.

Durante las elecciones de Autoridades Locales de 2019 ocurrieron más de 5.200 faltas disciplinarias Foto: iStock

De los dieciséis delitos electorales, el voto fraudulento es el único que se denunció más en épocas de elecciones nacionales (presidencia y congreso) que en comicios regionales.



Según la Fiscalía General de la Nación, el 13 de marzo de 2022, fecha de las elecciones legislativas, se recibieron 41 denuncias por actos que ponían en riesgo los comicios. Estos hechos estuvieron relacionados con suplantación y uno de ellos por presuntas amenazas. Además, se registraron 131 reportes de posibles delitos electorales en lo corrido del día.



El 29 de mayo, fecha de la primera vuelta presidencial, la misma entidad estatal comunicó el recibimiento de doce amenazas por voto fraudulento y suplantaciones. Junto con esto, hubo 105 reportes de posibles delitos electorales, principalmente por corrupción al sufragante (22) y por voto fraudulento (22).

Las irregularidades también hacen presencia

La Misión de Observación Electoral (MOE), a través de su iniciativa ‘Pilas con el voto’, reflejó que durante las elecciones de autoridades locales de 2019 ocurrieron más de 5.200 faltas disciplinarias. La mayoría de ellas (28,6 %) fueron irregularidades en el voto libre, le siguieron las irregularidades en publicidad y medios de comunicación (19,2 %) y en tercer lugar se ubicaron las irregularidades en función pública.



Estos actos se cometieron principalmente en Bogotá, donde hubo 515 denuncias. Le siguieron Medellín (130), Pereira (83), Barranquilla (77), Cartagena de Indias (74) y Barrancabermeja (61). Si se habla de departamentos, Antioquia tuvo la mayor cantidad de delitos electorales con 744 hechos y Cundinamarca el segundo puesto con 519.



Los comicios presidenciales y legislativos no se quedan atrás cuando se habla de irregularidades. Solo en 2022 se registraron 3.750 reportes, según la MOE. La mayor cantidad de ellos (2.045) se realizaron en marzo, mes en el que se dieron las elecciones para Congreso y consultas internas.



Estas irregularidades estuvieron relacionadas, principalmente, con las autoridades electorales (40,9 %) y con problemas sobre el voto libre (25,9 %). Bogotá, de nuevo, se sobrepuso en términos de estos actos y contó con 312 denuncias, le siguieron Antioquia con 264 y Santander con 141.



ANDRÉS PINEDA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

