Elecciones 2023: ¿cómo les fue y quiénes financiaron las 10 campañas con más dinero?

Las campañas de Dilian Francisca Toro, gobernadora electa del Valle del Cauca, y Eduardo Verano de la Rosa, nuevo mandatario de Atlántico, fueron las dos que contaron con la mayor cantidad de dinero entre los más de 100.000 candidatos que participaron en las elecciones del pasado 29 de octubre.



Lea también: Elecciones en Colombia: nueve de cada 10 candidatos no han reportado gastos de campaña



Así lo revela la base de datos consolidada por la organización Transparencia por Colombia y actualizada hasta la fecha por la Unidad de Datos de EL TIEMPO. En ella se incluyen los reportes que por ley deben hacer al portal Cuentas Claras todos los aspirantes que compitieron en esos comicios.

Llama la atención, además, que del grupo de las 10 candidaturas con más recursos, las seis que resultaron ganadoras son similares en cuanto mezclan un importante flujo de dinero, candidatos que ya habían estado en el cargo por el que competían o en otros de elección popular y el apoyo de partidos y grupos políticos tradicionales con fuerte injerencia en sus regiones.

El top cinco con más dinero

Dilian Francisca Toro, quien logra su segunda gobernación del Valle, obtuvo el triunfo, apalancada en una coalición que incluía a los partidos de ‘la U’ y Liberal, sectores de Cambio Radical y algunas voces de partidos de izquierda como Mais y la ASI.



Pero además contó con recursos por 3.​​364 millones de pesos, provenientes en su mayoría de créditos con entidades financieras y recursos de su propio bolsillo. Llama la atención que entre sus financiadores externos, con 500 millones de pesos, está Guillermo Suárez Plaza, exalcalde de Palmira y exfuncionario en la primera administración de Toro.



Lo invitamos a leer: Los retos del gobierno Petro para tener un diálogo con gobernadores y alcaldes electos



En el segundo lugar con más recursos aparece otro mandatario que repite cargo. Se trata de Eduardo Verano de la Rosa, nuevo gobernador de Atlántico.



Verano, quien se presentó con el respaldo del Partido Liberal, es un político tradicional de la Costa que repetirá el cargo luego de haber estado dos veces en él: del 2008 al 2011 y del 2016 a 2019. Su campaña contó con 2.651 millones de pesos, de los cuales la gran mayoría provinieron de recursos propios, de sus primos, hermanos e incluso de su esposa.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador electo de Cundinamarca. Foto: Cortesía prensa Jorge Rey

El tercer lugar en ingresos es para Jorge Emilio Rey Angel, quien una vez más gobernará Cundinamarca luego de haberlo hecho entre 2016 y 2019.



Este empresario llegó al poder con el aval del partido Colombia Renaciente (de origen afro), pero recibió apoyo no solo político, sino económico, de varios partidos tradicionales del país. De hecho, de los 2.662 millones de pesos de los que dispuso para su campaña,1.122 millones salieron directamente de las arcas de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y del mismo movimiento que lo avaló.



El cuarto candidato con más recursos fue el electo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, quien llegará al poder respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido, el Centro Democrático.



Este político, que ya había sido alcalde de Rionegro y es primo del congresista uribista Esteban Cardona, reportó ante el CNE recursos por 2.241 millones de pesos, provenientes en su mayoría de créditos bancarios, aportes de particulares y recursos propios. Entre sus financiadores principales estuvieron la constructora Grupo Argos, el partido Centro Democrático y Ana María Mejía Mejía, exfuncionaria de Rendón en Rionegro.



Lea aquí: Así se votó en Medellín y Antioquia para Alcaldía y Gobernación



El quinto candidato con más recursos fue Carlos Fernando Galán. El nuevo alcalde de Bogotá venció a sus contrincantes bajo la bandera del Nuevo Liberalismo. Sin embargo, durante la campaña recibió el apoyo de partidos como el Verde y el Liberal, entre otros.



Galán, quien intentaba por tercera vez lograr el cargo, reunió para su campaña 2.240 millones de pesos, provenientes en un alto porcentaje de empresas reconocidas y firmas constructoras, como Seguros Bolívar, Cusezar, M2 Ingeniería y Construcción, Riopaila Castilla, Riopaila Agrícola, Carvajal, Bavaria, Davivienda, entre otras.

Los que invirtieron, pero perdieron

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar, excandidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Bogotá. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo.

El resto del top 10 muestra una realidad totalmente inversa a la de los primeros cinco. Si bien se trató de campañas que dispusieron de amplias sumas de dinero, solo una logró su cometido.



De hecho, de las que perdieron, dos se identificaron como independientes (Juan Daniel Oviedo y Albert Corredor), otra era de un político tradicional (Luis Pérez) y la otra era abiertamente cercana al gobierno de Gustavo Petro (Gustavo Bolívar).



Lo invitamos a consultar: Bolívar dice que derrota del Pacto 'sí fue un plebiscito' sobre el gobierno Petro



De hecho, Bolívar fue el sexto candidato con más recursos en el país, pero apenas logró el tercer puesto de la contienda por la capital de la República. El aspirante del Pacto Histórico, movimiento actualmente en el poder, logró reunir 2.214 millones de pesos, la gran mayoría provenientes de créditos con la entidad financiera cooperativa Confiar.



Entre los particulares, uno de los principales financiadores es Luis Evelio Martínez Torres, exmiembro directivo de Challenger y quien el 10 de octubre del año pasado fue designado miembro directivo del Fondo Colombia en Paz, entidad destinada a administrar los recursos derivados del acuerdo firmado con las Farc.

A Bolívar le sigue en recursos Luis Pérez. El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia se presentó a los comicios con el apoyo de movimientos como Cambio Radical y la Alianza Social Independiente, pero fue derrotado por Rendón por más de 10 puntos porcentuales.



Pérez reportó en su campaña ingresos por 1.884 millones de pesos, de los cuales más de 1.100 millones provinieron de donantes y aportantes particulares. Sus mayores patrocinadores fueron tanto la firma MN Impresos SAS como sus dos representantes legales: Margarita Niño y Melissa Balcázar Niño. Esta empresa, entre 2020 y 2021, firmó contratos por más de 160 millones de pesos con las alcaldías de Itagüí, Envigado y la cárcel La Paz, en Antioquia.



Lea también: Registraduría dice que no hay irregularidades en el formulario E-14 de las elecciones



El octavo candidato con más dinero en las arcas de su campaña fue Juan Daniel Oviedo, quien aspiró a la alcaldía de Bogotá por el movimiento independiente Con toda por Bogotá. El exdirector del Dane, quien nunca había estado en una elección, quedó en segundo lugar de votación e invirtió, según la base de datos de Transparencia, 1.648 millones de pesos.



Pero quizá el caso que más llama la atención es el de Albert Yordano Corredor, candidato independiente a la alcaldía de Medellín y quien luego del preconteo, logró apenas el 2,8 % del total de votos. Poco valió que su campaña contara con recursos por 1.475 millones de pesos.



Además, no tendrá derecho a financiación estatal de su campaña vía reposición de votos, pues el umbral para acceder a ese derecho es del 4 %.



Lea aquí: Los candidatos que no recibirán plata por reposición de votos



Y finalmente, en el décimo lugar de las campañas con más recursos aparece la de Alejandro Eder, quien será en nuevo alcalde de Cali a partir de enero de 2024. Eder, reconocido empresario del sector azucarero, ganó las elecciones, apoyado por movimientos como el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical y el Partido Conservador, entre otros.



Su campaña recaudó 1.448 millones de pesos, de los cuales la gran mayoría provienen de ingenios y empresas azucareras como Manuelita, de propiedad de su familia, Riopaila, Rivercol, Castilla y Agropecuaria Pichucho, además de la firma de dulces y golosinas Colombina. También hay aportes de firmas como Tecnoquímicas, Delima y las constructoras Grupo Argos y Jaramillo Mora Construcciones.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor de la Unidad de Datos EL TIEMPO

En redes: @TheFugazi

Otros temas de la Unidad de Datos