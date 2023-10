Elecciones 2023: los candidatos que no recibirán plata por reposición de votos

Doce de los 14 candidatos a la Alcaldía de Medellín no tendrán derecho al dinero que entrega el estado para financiación de sus campañas a través de la reposición por votos válidos. La misma situación la vivirán seis campañas en Bogotá y el mismo numero en Cali por no haber alcanzado el umbral mínimo de votos válidos para acceder a ese beneficio.



De acuerdo con la ley 1475 de 2011, para las elecciones de gobernadores y alcaldes tendrán derecho a dinero por reposición de votos las campañas cuyo candidato haya obtenido el 4 % o más del total de los votos válidos depositados en los comicios.

Para este año, de acuerdo a lo reglamentado en enero de 2023 por el Consejo Nacional Electoral, el monto que recibirá cada campaña será, para las alcaldías, de 2.766 pesos por cada voto válido que haya recibido el candidato y de 4.590 pesos para el caso de las gobernaciones.



Es importante recordar que el valor que entrega el estado no puede superar lo que se haya reportado como gastos de campaña.



Las cuentas en Bogotá

En Bogotá tres candidatos superaron el umbral: Carlos Fernando Galán (49 % de los votos), Juan Daniel Oviedo (20 %) y Gustavo Bolívar (18 %). Ellos tres tendrán derecho al dinero por reposición de votos. En el caso del electo alcalde de Bogotá, lograría inicialmente un total de 3.248 millones de pesos por reposición de votos.



Este monto supera ampliamente los gastos que ha registrado hasta la fecha la campaña del candidato: 1.174 millones de pesos. Es decir, que Galán, solo por reposición, lograría cubrir todos sus gastos de campaña.



Juan Daniel Oviedo, el segundo en votación, tendría derecho hasta a 1.698 millones de pesos, que cubrirían el 93 % de sus gastos de campaña, que fueron hasta el día de hoy de 1.810 millones de pesos.

Galán, el alcalde electo de Bogotá, lograría hasta el momento un total de 3.248 millones de pesos por reposición de votos.

Bolívar, por su parte, lograría gracias a su votación 1.581 millones de pesos, que le alcanzarían para cubrir la totalidad de sus gastos de campaña, que fueron, según su reporte a Cuentas Claras, de 1.522 millones de pesos.



Los otros candidatos, Rodrigo Lara, Diego Molano, Jorge Robledo, Jorge Luis Vargas, Nicolás Ramos y Rafael Quintero, no llegaron ni siquiera al 3% del total de votación, por lo que no tendrán derecho al dinero estatal.



De ellos, el que más gastó fue Vargas, quien invirtió en su campaña 563 millones de pesos. Robledo, por su parte gastó 262 millones de pesos y Molano, 240 millones. Lara, Ramos y Quintero reportaron hasta el momento inversiones menores a 100 millones.

Los 12 sin reposición de Medellín

Albert Corredor no logró el umbral para recibir reposición de votos

Es más complicado el panorama en Medellín. Allí, solo dos de los 14 candidatos lograron superar el umbral: Federico Gutierrez, que obtuvo el 71% de los votos y Juan Carlos Upegui, con el 10%.



De acuerdo con eso, el nuevo alcalde de Medellín lograría un monto por reposición de 1.907 millones de pesos, valor que supera los $ 969 millones que ha reportado en gastos. En el caso de Upegui, recibiría 263 millones de pesos, dinero que cubriría apenas el 40 % de los 629 millones que ha gastado según su actual reporte.



El resto de candidatos no alcanzaron a llegar ni al 3% de los votos. De ellos, el más ‘enculebrado’ sería Albert Yordando Corredor, quien ha reportado gastos de campaña por $ 1.427 millones de pesos, pero no tendrá derecho a reposición en dinero tras lograr apenas el 2,8% de la votación.



Los otros candidatos que no accederán a reposición de votos son: Maria Paulina Aguinaga, Gilberto Tobón, Rodolfo Correa, Luis Bernardo Velez, Deyci Bermúdez, Juan Camilo Restrepo, Juan David Valderrama, Liliana Rendón, Carlos Ballesteros, Felipe Vélez y Jaime Alberto Mejía.

En Cali, seis no llegaron al umbral

Miyerlandi Torres.

En el caso de Cali, los cuatro candidatos que lideraron la votación tendrán derecho a reposición de votos y seis no lograron alcanzar el umbral. En el caso del ganador, Alejandro Eder, quien obtuvo el 40% de los votos, tendría derecho a 872 millones de pesos, valor que alcanzaría a cubrir el 70 % de los 1.237 millones de pesos que hasta el momento ha reportado.



Roberto Ortiz, por su parte, con su votación lograría un monto por reposición de votos de 609 millones de pesos, lo que le alcanzaría para cubrir el 71% de los 854 millones que hasta el momento ha registrado.



Danis Antonio Rentería, del Pacto Histórico, también alcanzó el umbral y recibiría 239 millones de pesos. Este candidato, hasta la fecha, no ha reportado sus cuentas ante el Consejo Nacional Electoral.



Y la última aspirante que lograría reposición es Miyerlandi Torres, quien arañó el 4,4% del total de votos y recibiría 95 millones de pesos que cubrirán apenas el 34 % de los $ 274 millones de pesos que gastó en su campaña hasta la fecha.



Los seis candidatos en contienda que no tendrán derecho a reposición son Edilson Huérfano, Deninson Mendoza, Diana Carolina Rojas, Heriberto Escobar González, Wilfredo Pardo y Wilson Ruiz.



Llama la atención que hasta el momento ninguno de esos seis candidatos ha presentado reportes de gastos ante el Consejo Nacional Electoral, por lo no se tiene claridad ni sobre sus financiadores ni sobre cuánto dinero invirtieron en campaña.

Barranquilla: solo dos con el umbral

En la capital del Atlántico solo el ganador, Fuad Char, con el 73% de los sufragios y Antonio Bohórquez, con el 9.3%, alcanzarán dinero estatal por reposición de votos.



En el caso del nuevo alcalde de esa ciudad, el monto estaría por los 1.149 millones de pesos, cifra superior a los 606 millones de pesos que ha reportado como gastos de campaña.



Bohórquez, el segundo lugar en votos, tendría derecho a dinero de reposición de votos por 146 millones de pesos, cifra que también rebasa los 126 millones que ha registrado ante el Consejo Nacional Electoral.



Los otros cuatro aspirantes, Hassan Fares, Luis Enrique Guzmán, Harry Silva y Ronald Valdés no tendrán derecho a reposición, pues ninguno alcanzó el umbral necesario del 4 % del total de votos válidos.



De esos candidatos tan solo uno ha cumplido con el deber de presentar sus reportes de ingresos y gastos: Harry Silva, quien deberá cubrir, sin ayuda de dinero estatal, por los 62 millones de pesos que gastó durante sus campaña.



