Elecciones en Colombia: nueve de cada 10 candidatos no han reportado gastos de campaña

Tan solo 11.577 de los 128.132 candidatos que aspiran a los diferentes cargos de elección popular que están en juego el próximo domingo han cumplido con su obligación de cargar sus reportes de ingresos, gastos y financiación de campañas en el portal Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Así lo revela un informe divulgado por Transparencia por Colombia, una de las organizaciones encargadas de vigilar y poner en marcha el portal en el que, por ley, los candidatos deben cargar sus reportes.

Esos más de 11 mil candidatos equivalen a apenas un 9,04 % del total de quienes están inscritos para competir por alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y juntas administradoras locales el próximo 29 de octubre.



Es decir que, a tres días de las elecciones, nueve de cada diez candidatos no han dejado claridad sobre quiénes los financian ni en qué se están gastando el dinero. “Iremos a elecciones sin conocer cómo se financiaron el 91% de las campañas en el país”, afirmó Sandra Martínez, directora programática de las Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia.



Y si bien la ley les da hasta un mes después de los comicios para presentar los balances definitivos, la norma también es clara en que están obligados a cargar reportes semanales parciales. De no hacerlo en los plazos establecidos se exponen a multas y sanciones tanto los candidatos, como sus partidos políticos.

¿Cuánto y qué han reportado?

En el portal Cuentas Claras los candidatos deben cargar los ingresos y gastos de campaña. Foto: EL TIEMPO/CNE

En total, de acuerdo con el informe de Transparencia cuyos datos tienen corte al 23 de octubre, se han registrado por parte de las candidaturas un total de 20.684 registros de ingresos y 47.039 de gastos.



En total, hasta la fecha, los ingresos de todos los candidatos ascienden a 162.374 millones de pesos. Llama la atención, según lo registrado por la ONG, que el 57 % de todos ha usado recursos propios o de sus familiares y conyuges para financiar sus campañas.



En total, los gastos del bolsillo de los candidatos ascienden a 66.481 millones (71,9%) del total, y los de familiares suman 25.986 millones (28,1% del total).



En contraste, son casi inexistentes los candidatos que acuden a los anticipos de financiación estatal a los que tienen derecho para solventar sus gastos de campaña.



Para este 2023 tan solo dos aspirantes de los más de 100 mil inscritos decidieron utilizarlos. Se trata de Eldin Robert Viloria Doria, del Partido Ecologista Colombiano al concejo de Los Córdobas (Córdoba), que reportó 100 millones de pesos, y Paulo Cesar Gómez, de la Coalición El Cambio Avanza a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), cuya campaña registró 40 millones por ese concepto.

En cuanto a los gastos que han reportado hasta la fecha, las campañas han invertido un total de ​​102.967 millones de pesos, de los cuales casi la mitad (49,6 %) se han destinado a propaganda electoral.



El mayor porcentaje de ese rubro se lo lleva la publicidad en medios de comunicación, donde se han gastado 16.271 millones de pesos en total. En segundo lugar aparece la propaganda a través de vallas, que representa a la fecha 11.346 millones de pesos.



“Pese a las varias actividades de campaña que se han dado en los últimos días con ocasión de los cierres de campañas, el registro de gastos por este concepto solo representa el 8,47% de los gastos”, destaca Transparencia por Colombia y agrega que el reporte de gastos de las campañas ha sido “bajo” con respecto a balances de años anteriores.



Esto llevará a que, seguramente, en este último fin de semana se incrementen de forma sustancial los gastos y las inversiones de las campañas de cara a un último esfuerzo por ganar las elecciones.

En ese sentido, Sandra Martínez señaló que es preocupante la “opacidad” que muestran las campañas frente a sus fuentes de finanaciación y al destino que le dan al dinero con el que cuentan.



“Hay que hacer un llamado a la coherencia. No es suficiente el discurso promoviendo la transparencia en todos los candidatos si no se toman acciones reales. Y una de las más inmediatas en este momento es ser claros con los reportes de dinero en las campañas electorales”, afirmó.



E hizo además un llamado al CNE para que tome las medidas “frente al incumplimiento con el reporte en tiempo real al que están obligadas las campañas”. También invitó a los partidos políticos a que “de aquí al domingo verifiquen el nivel de responsabilidad y cumplimento que tienen sus candidatos y se pongan al día”.

Los balances por región

Son pocos los candidatos que han cumplido con su deber de presentar cuentas. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En su informe, Transparencia profundizó en los candidatos que han presentado o no informes en nueve departamentos con sus respectivas ciudades capitales: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.



Y entre los principales hallazgos encontró que las campañas a la gobernación de Córdoba son las que tienen un peor desempeño en cuanto a presentación de reportes de ingresos y gastos.



Allí, de las seis candidaturas tan solo una ha presentado reporte. Se trata de la de Erasmo Elías Zuleta Bechara, de Coalición Córdoba Primero, quien registra ingresos por $4.700 millones de pesos y gastos por ese mismo valor.



En contraste Risaralda, con reportes de cuatro de los cinco aspirantes y Antioquia, donde han consignado información nueve de los 11 en contienda, son los departamentos donde hay mejor comportamiento con esta obligación electoral. Sin embargo, no hay un solo departamento en el que todos los aspirantes hayan presentado sus reportes completos.



En cuanto a las alcaldías, de los 108 candidatos inscritos en las ciudades capitales analizadas por la ONG solo 58, que equivalen al 54 % del total, tienen reportes de

ingresos y gastos en Cuentas Claras. ” A la fecha, el 46 % de las candidaturas no están cumpliendo con la obligación de registro de ingresos y gastos en el aplicativo”, señala el informe.



Bogotá es la única de las capitales donde todos los candidatos en contienda han presentado balance de ingresos y gastos, mientras que Cali presenta uno de los promedios más bajos. Allí, tan solo cuatro de los 11 aspirantes ha presentado informes hasta la fecha.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

En redes: @TheFugazi

