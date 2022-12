Juan de la Mar se enteró de que era VIH positivo en mayo de 2017. El estigma y la discriminación le hicieron pensar que ese sería su último año de vida y que lo único que le esperaba era la muerte. Hoy, cinco años después, recibe tratamiento y hace parte de las más de 38,4 millones de personas que, según Onusida, conviven con el virus y demuestran que el VIH no es una condena fatal.



Según la misma organización,para 2021, Colombia era el segundo país con más casos de VIH en América Latina, con cerca de 170 mil; el primero era Brasil, que registró casi 900 mil casos para la fecha de corte.

De todas maneras, los datos varían de acuerdo con la entidad que las registre, pues las cifras de Cuenta de Alto Costo, organismo técnico no gubernamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, a las que tuvo acceso la Unidad de Datos de EL TIEMPO, registran que hasta enero de 2021 había 134.902 personas viviendo con VIH en el país.



La prevalencia del virus en Colombia, es decir el acumulado de casos hasta enero de 2021, aumentó 9,2 % con respecto a enero de 2020. Esta cifra creció 40,9 % desde enero de 2018, cuando se tenía registrio de un total de 95.745 personas con VIH. Según Cuenta de Alto Costo, entre febrero de 2020 y enero de 2021, el virus fue diagnosticado en 9.210 personas, 26,4 % menos que entre febrero de 2019 y enero de 2020.



Según las cifras, el contagio en hombres es mayor a nivel nacional. De acuerdo con Onusida, hasta enero de 2021 en el país había alrededor de 140 mil hombres con el virus, que corresponde al 77,4 % del total. y A 32 mil mujeres (22,6 %). Las personas intersexuales representaron el 0,05 % de quienes lo portaban, de acuerdo con Cuenta de Alto Costo.

Cuando se habla de ‘población clave’ se refiere a quienes tienen mayor posibilidad de adquirir el virus. Desde el inicio de la pandemia en 1981, el VIH y el Sida fueron asociados con la población gay y trans. Sin embargo, las cifras de este organismo demostraron que más de la mitad de las personas que vivían con el virus en Colombia hasta el momento de la medición expresaron no pertenecer a ningún grupo clave.



Por su parte, los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) representaron el 42,3 % de casos; 3,31 % eran consumidores de sustancias psicoactivas por vía diferente a la inyectada; 0,65 % estaban privadas de la libertad y menos del 1% habitaba la calle, ejercía el trabajo sexual o se reconocía como personas trans.



De la Mar, que se reconoce como ‘Arthivista’ (una combinación entre artista, activista y VIH+), explica que las personas con VIH se enfrentan constantemente al estigma de la sociedad: “El primero de diciembre se hacen campañas, pero quienes vivimos con el virus lo hacemos 365 días al año y nos pasan muchas cosas: nos despiden, nos piden exámenes preocupacionales y nos niegan el acceso a PrEP y PEP”, afirma.



Otras personas que se enfrentan a una doble discriminación son aquellas que migran de otros países y viven con el virus. De acuerdo con la organización Aids for Aids Colombia, en el país han sido apoyados cerca de 3.000 migrantes venezolanos ilegales con VIH. Según su director, Jaime Valencia, “vienen de un país con un colapso en el sistema de salud, donde no hay pruebas de VIH, acceso a condones o a medios de prevención y tampoco tienen acceso a educación. Se vuelven doblemente vulnerables.

Indetectable = Intransmisible

El Virus de Inmunodeficiencia Adquirida ataca al sistema inmunitario y disminuye los glóbulos blancos encargados de proteger al cuerpo contra la infección (linfocitos CD4). Por ello, es comúnmente confundido con el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), que no se transmite, sino que se desarrolla cuando el sistema inmunitario se encuentra tan dañado que fácilmente adquiere enfermedades oportunistas.



Precisamente, la campaña “I=I”, liderada por activistas y por la Onusida, tiene como objetivo educar a la población sobre la importancia de diagnosticar el virus antes de llegar a la fase del Sida, ya que con el tratamiento antirretroviral es posible disminuir la carga viral del VIH en el torrente sanguíneo. Así, es posible mantenerlo indetectable y, por lo tanto, intransmisible. Según expresó el director de Aids for Aids a EL TIEMPO: “Es mejor tener una relación con una persona que expresa que tiene VIH y que es indetectable, que tenerla con alguien que no conoce su propio estado serológico”.

En el país había alrededor de 140 mil hombres con el virus, que corresponde al 77,4 % del total. y A 32 mil mujeres (22,6 %) Foto: EFE

En el caso de Colombia, Cuenta de Alto Costo reveló que el 72,68 % de personas con VIH tenían indetectable su carga viral de ARN VIH hasta el momento de la medición de 2021. Por su parte, de las personas atendidas por el sistema de salud (127.747), el 95,28 % estaba en tratamiento antirretroviral; es decir, 0,58% más que el período

anterior.



unidad de salud



A pesar de esto, las cifras de la entidad también revelaron que las personas en habitación de calle tenían la menor cobertura de terapia antirretroviral y, por tanto, eran más propensas a llegar al estadio de Sida, junto con personas dedicadas al trabajo sexual. Por el contrario, la mayor parte de casos con carga viral indetectable (intransmisible) eran de quienes estaban privadas de la libertad y los hombres que tenían sexo con otros hombres.

¿Dónde está el VIH en Colombia?

El sector central del país concentra la mayor parte de casos. De hecho, las regiones en las que la prevalencia del VIH es más alta también son las que albergan mayor cantidad de población. Bogotá fue la ciudad con más casos hasta la última medición (enero de 2021), con un total de 30.309 casos (22,5 %); le siguió Antioquia, con 23.326 (17,3 %), y en tercer lugar estuvo Valle del Cauca, con 17.051 (12,6 %).



Bogotá tuvo un aumento de casos prevalentes del 8,87 % entre febrero de 2020 y enero de 2021, con respecto a esos mismos meses del año anterior. También, los datos reflejaron que esta cifra de crecimiento fue de 25,6 % con respecto al período comprendido entre febrero de 2017 y enero de 2018.



Cuando se trata de cobertura de tratamiento antirretroviral, San Andrés, Caquetá y Guaviare presentaronn los mayores índices; mientras que Guainía, Vaupés y Amazona, los más bajos. Sin embargo, estas regiones tenían en común que contaban con la menor cantidad de casos de VIH en el país.

El VIH no es una sentencia de muerte

De acuerdo con Juan de la Mar, parte del estigma que rodea el VIH es la falta de referentes que hablen del virus de una forma diferente que no implique la culpa o la muerte: “Es necesario hablarlo como una enfermedad crónica, como un diagnóstico, como una posibilidad de vida”.



De hecho, la posibilidad de morir por el virus se disminuye gracias a avances científicos como el tratamiento antirretroviral (TAR), el cual toman las personas con VIH para mantener su carga viral baja; PEP, medicamento que se toma dentro de las 72 horas siguientes de la posible exposición al virus; y, PrEP, el medicamento creado para prevenir la infección por VIH cuando se está en riesgo de contraerlo.

"La discriminación, la estigmatización y la criminalización de las poblaciones claves están costando vidas".

De acuerdo con Onusida, desde el inicio de la pandemia del VIH hasta 2021, murieron 650 mil personas por enfermedades relacionadas con el SIDA a nivel global; es decir, 1,7 % del total de casos. Entre febrero de 2020 y enero de 2021, Cuenta de Alto Costo registró 2.112 muertes de personas con diagnóstico de VIH. De ellas, 30,68 % estuvieron relacionadas con Sida; 30,4 %, por otra enfermedad no definitoria de Sida; y, 30,4 %, por una causa externa. Del restante de casos no se conoció la razón de fallecimiento.



En general, la posibilidad de muerte por VIH en Colombia, de acuerdo con el informe del organismo gubernamental, fue de entre 13 y 15 muertes por cada 1.000 personas. Según Onusida, “la discriminación, la estigmatización y la criminalización de las poblaciones claves están costando vidas”.

Las barreras de la lucha contra el VIH/Sida

Una de los principales problemas relacionados con el VIH es la falta de detección temprana en los casos incidentes (nuevos), ya que esto imposibilita que las personas, primero, no transmitan el virus y, segundo, empiecen el tratamiento antirretroviral para mantenerse indetectables. Según Cuenta de Alto Costo, la región de la Amazonía y la Orinoquía tenía los índices más bajos de detección temprana.



También, el informe de la entidad encontró que otra barrera es la calidad de la atención médica. Entre febrero de 2020 y enero de 2021, el 5,24 % de personas con VIH recibieron una inadecuada atención médica; no obstante, este valor disminuyó 3,41 % con respecto al periodo anterior. Al respecto, Jaime Valencia, director de Aids for Aids, afirmó que “en el VIH es muy importante la retención del beneficiario, ya que sin esto se dificulta el seguimiento”.



Además, Valencia recalcó que el diagnóstico del VIH se ha convertido en un diagnóstico social: “Al tener VIH está la necesidad de ocultarlo. El estigma y la discriminación hacia el VIH continúa, no desaparece”.



Finalmente, Onusida recomienda que, para avanzar en la lucha contra el VIH/Sida, es urgente eliminar las desigualdades por medio de la ampliación acelerada de la profilaxis preexposición (PrEP) y la acción inmediata para cerrar las brechas de acceso a los servicios de reducción de daños.



ANDRÉS PINEDA Y YALENI SOLANO

UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO