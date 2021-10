En datos: alentador descenso de muertes por covid-19 en Bogotá

A Bogotá, la pandemia por covid-19 la ha golpeado con dureza. Desde marzo del año pasado, hasta este 29 de octubre, uno de cada cinco fallecimientos por coronavirus en el país se produjo en la capital. Sin embargo, los datos oficiales revelados en las últimas semanas, parecen dar una luz de optimismo sobre este doloroso indicador.Lea también: Cuarto pico de la pandemia de covid se daría en noviembre, según Minsalud

Según las cifras del Ministerio de Salud, analizadas por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, a partir de finales del pasado mes de junio, las muertes en la capital muestran un pronunciado y evidente descenso. Tanto así que, el pasado 27 de octubre, la alcaldesa Claudia López celebró en sus redes que por primera vez en 556 días "tenemos cero muertes por COVID19 en nuestra ciudad".



Y aunque todavía es muy prematuro decir que la tendencia se mantendrá, sí está claro que hay razones para alegrarse: en lo corrido de octubre, con corte al 27 han muerto 52 personas por la enfermedad. Una cifra por debajo de las cien muertes mensuales no se veía desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia y se dispararon los datos de fallecimientos en la capital.Le puede interesar: La callada labor de los creadores de la vacuna de covid-19 para animales

Es más, según los datos de MinSalud, en septiembre ya hubo dos días sin muertes: el 25 y el 28 de ese mes no murió ninguna persona. Hay que tener en cuenta que los reportes diarios oficiales no dan cuenta exclusivamente de muertes ocurridas en esa jornada, sino en días anteriores. La información en la base de datos se actualiza continuamente.

Sin embargo, el 27 de octubre, el día reseñado por la alcaldesa, fue en el que no se reportaron muertes ni de ese ni de días pasados. Las cifras muestran que la baja en decesos es la más pronunciada en más de año y medio desde el comienzo de la pandemia

La primera muerte por COVID19 en Bogotá se reportó el 20 de Abril de 2020. Hoy, 556 días después, tenemos por primera vez cero muertes por COVID19 en nuestra ciudad.

Qué enorme esfuerzo colectivo hicimos para llegar a este feliz día. Sin duda #BogotaEstaMejorando

Un doloroso recorrido de año y medio

Bogotá es la zona del país donde más muertes por covid-19 concentra. En la capital han fallecido 27.661 personas a causa de esa enfermedad desde marzo de 2020. En todo el país, los decesos ascienden a 127.195.

Según los datos de la Secretaría Distrital de Salud, Kennedy es la localidad que más muertes ha aportado, con 13,4 % de todos los decesos de la ciudad. Le siguen Suba (13,2 %), Engativá (11,8 %), Bosa (7,5 %) y Ciudad Bolívar (6,5 %). Esas cinco localidades, del total de 20, reúnen un poco más de la mitad de todas las muertes en Bogotá (52,4 %).



Ese triste camino comenzó el 25 de marzo de 2020. Fue ese día, y no el 20 de abril, como lo ha sostenido la alcaldesa López en su trino, cuando se produjo el primer fallecimiento en Bogotá, de acuerdo con las cifras oficiales.



A partir de ahí ha tenido sus altos y bajos, alcanzando su máximo pico el 15 de junio de este año, con un total de 197 fallecidos durante esa jornada. De cerca le siguen el 14 y 11 del mismo mes, que sumaron 194 y 187 muertes respectivamente. En ese mes el país también alcanzó la dolorosa cifra de 100 mil muertes por covid-19 en todo su territorio.



De hecho, junio de 2021 fue el mes con más muertes de toda la pandemia, pues se confirmaron 4.808 en sus treinta días; es decir, el 17,4% del total de fallecimientos en más de un año y medio en Bogotá. Luego le siguen mayo de 2021 (3.420 muertes) y enero de 2021 (2.838 muertes).



Para ese entonces ya avanzaba en Bogotá el Plan Nacional de Vacunación aunque muy lentamente. Al analizar los datos disponibles de vacunación, se puede ver que a partir de ese mes de junio se produce un evidente aumento en el número de dosis aplicadas cada día. Al 27 de octubre, según MinSalud, en Bogotá se habían puesto 8,4 millones de dosis.



De hecho, el avance en el plan de vacunación ha permitido que desde el próximo primero de noviembre se empiece con la primera fase de la reapertura de Bogotá al 100%.

así va la curva de vacunación en Bogotá Foto: Minsalud

En el país también hay descenso, aunque menor

Las cifras muestran que, en todas las capitales, la tendencia de muertes por coronavirus va en descenso, aunque algunas no al nivel de Bogotá. Eso sí, las autoridades han sido enfáticas en que no se debe bajar la guardia con el autocuidado y se debe acelerar el Plan Nacional de Vacunación.



En lo corrido de octubre, hasta el 27, Medellín sumó 116 muertes; por su parte, Cali sumó 58 y Bogotá, 52. En septiembre, las muertes acumuladas de Medellín (131) también fueron superiores a las de Bogotá (108). Ese mes, Cali sumó 107 muertes.



Bogotá, Medellín (8.846) y Cali (7.422), que son las ciudades con más habitantes del país, son las que más muertes acumulan desde el inicio de la pandemia. En el ‘top 10’ de los municipios con más decesos, Soledad (Atlántico) es la única ciudad no capital que aparece en el listado, ocupando el séptimo lugar.

En contraste, las capitales con menos muertes son Mitú (16), en Vaupés; Puerto Inírida (26), en Guainía y Puerto Carreño (37), en Vichada.



Desde el punto de vista de los departamentos, los decesos en Bogotá (21,75 %), Antioquia (12,82 %), Valle del Cauca (10,25 %) y Atlántico (7,52 %) representan más de la mitad de todas las muertes en 20 meses.



En el país, con corte al 27 de octubre, se han aplicado 46.698.321 dosis de vacunas contra covid-19. De ellas, cerca de 25,5 millones corresponden a primeras dosis, mientras que 16,9 son de segunda dosis. También se han aplicado 4 millones de monodosis (es decir, de vacunas que requieren una sola dosis) y 193 mil dosis de refuerzo. Así las cosas, en Colombia ya hay 21.005.191 personas con sus esquemas completos.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO