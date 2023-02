Esta semana, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló la promulgación de un decreto que modifica la limitación para vincular a personas pensionadas en cargos públicos y que permitirá que mayores de 70 años (edad de retiro forzoso, por ley) sigan ejerciendo sus funciones en determinadas asignaciones estatales de alto nivel.



El decreto 1083 de 2015, que reglamenta el empleo y funciones del sector público, establece los 70 años como edad de retiro forzoso en la administración pública, salvo algunas excepciones.



Esas excepciones contemplan, según la norma, al “Presidente de la República; ministro o director de Departamento Administrativo; viceministro o secretario general de ministerio o departamento administrativo; presidente, gerente o director de entidades descentralizadas; miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera y secretarios privados de los despachos mencionados".



Con el nuevo decreto, identificado como el 222 de 2023, se agregaron dos cargos más: “elección popular" y "consejero o asesor”. Pero además, en un parágrafo, establece un nuevo listado de cargos a los que podrán acceder personas que ya estén pensionadas, siempre y cuando no sobrepasen la edad de retiro forzoso de 70 años.



Estos cargos son: “Director General o Subdirector de Unidad Administrativa Especial con o sin personería jurídica. Subdirector de Departamento Administrativo. Secretario de Despacho código 020, de las Gobernaciones y Alcaldías. Subdirector o Subgerente de Establecimientos Públicos. Secretario General de Establecimiento Público del Orden Nacional. Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos del orden nacional o territorial. Rector, Vicerrector General, Vicerrector Nacional, Vicerrector de Sede, Secretario General, Gerente Nacional, Directores Nacionales y Decanos de los entes universitarios autónomos.”



Este nuevo decreto ha despertado preguntas en la opinión pública sobre si se van a comenzar a contratar personas ya pensionadas en el Estado o si se abre la posibilidad a que una persona que se haya retirado tras alcanzar su pensión, pueda reclamar su regreso al cargo.



Al respecto, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, aclaró en declaraciones a EL TIEMPO los alcances y límites de esta nueva normativa que, en resumen y segun sus palabras, pretende “dejar claridad” sobre algunos aspectos que no estaban explícitos anteriormente.

"No es para contratistas"

“No crea una situación nueva. Ya había unas excepciones señaladas por el decreto 1083 de 2015, en el que se establecen los 70 años como edad de retiro forzoso. En ese mismo texto hay unas excepciones para cargos de alto nivel directivo y gerencial. Y consideramos que, en estos altos niveles de decisión administrativa, no se justifica que haya excepciones para unos cargos de alto nivel y para otros no”, explicó Manrique.



Agregó, además, que esto aplica a dos niveles de cargos gerenciales. El primero incluye al Presidente, ministros del despacho y secretarios, entre otros. “En este primer caso, el alcance del decreto tiene que ver con la discrecionalidad del Jefe de Estado de elegir a sus colaboradores”, explicó Manrique.



En ese sentido, los cargos que ya tenían esa excepción y los dos cargos que agrega el nuevo decreto (‘elección popular y ‘consejero o asesor’), no tendrán la edad de retiro forzosa de 70 años. De hecho, el Jefe de Estado podrá nombrar personas que sobrepasen esa edad en los cargos que considere.



“Esto tiene dos objetivos: frente a la elección popular, que personas con amplia experiencia en administración pública y reconocimiento en sus territorios aspiren a ser elegidos. Y para altos cargos, tener un contingente experimentado que se pueda complementar con renovación. Es dejar clara la discrecionalidad del Presidente en los nombramientos”, consideró el director de Función Pública.

El otro nivel administrativo tiene que ver con cargos de administración y gerenciales que pertenecen a lo que Manrique llamó “un segundo nivel”, en el que hay autoridades territoriales y regionales.



En estos casos, aclaró, no aplicará la excepción en la edad de retiro. Es decir que, al llegar a los 70 años, tendrán que dejar su cargo.



“Lo que se aclara en el parágrafo es que se pueden nombrar personas que tengan menos de 70 años y que sean pensionadas. Sin embargo, cuando cumplan la edad de retiro forzoso deberán salir de la función pública.", enfatizó.



Esto aplica, de la misma manera, a quienes actualmente tienen cargos administrativos en el Estado, son pensionados y todavía no cumplen los 70 años.



“Hay que aclarar que estas excepciones operan para cargos de gerencia pública del Estado, no para contratistas. Se trata de cargos de nombramiento a través de actos administrativos. Para contratos, el régimen es diferente”, añadió el jefe de Función Pública.



Y señaló que la utilidad de esta norma, en esos casos, es mantener la continuidad de quienes tienen un buen desempeño en su cargo para que puedan seguir al frente de sus funciones, ya pensionados, y al menos hasta la edad de retiro forzoso.



"Con esto equilibramos y no discriminamos al nivel territorial con el nivel nacional", señaló Manrique quien recordó que el pensionado debe renunciar a alguno de los dos ingresos: la pensión o el salario. "No se pueden tener las dos asignaciones al mismo tiempo", dijo.

¿Cuántos funcionarios de más de 62 años hay?

Actualmente, Función Pública adelanta un proceso de caracterización de cuántas personas pensionadas trabajan en el Estado Colombiano. De hecho, ese censo está previsto para que mida el impacto de este nuevo decreto.



Sin embargo, los datos abiertos de la entidad dan cuenta de la distribución por edades en los diferentes cargos de la administración estatal.

Los funcionarios actuales de entre 62 y 70 años corresponden al 6% del total de toda la nómina de servidores públicos. Es decir que un poco más de uno de cada 20 trabajadores del Estado se encuentran en ese rango.



Teniendo en cuenta que la nómina del Estado es de 1’351.835 trabajadores (corte a agosto de 2022), el número de empleados oficiales mayores de 62 años es de 85.841 personas.



