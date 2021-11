El municipio ‘sin covid-19’ que ya vacunó a toda su población

Hasta el 16 de noviembre de este año, tan solo dos de los 1.023 municipios que tiene el país pueden decir que alcanzaron la llamada ‘inmunidad de rebaño: Alpujarra (Tolima), que ya tiene al 91% de su población con esquema completo, y San Juanito, en Meta, que ya vacunó a todos sus 962 habitantes.Lea además: ¿La última pandemia con la guardia baja?

Así lo revelan los datos publicados por el Ministerio de Salud sobre el avance de la vacunación contra el covid-19 en el país. De acuerdo con la página web, las cifras provienen de los reportes hechos por las EPS en la plataforma PAIWEB, las cuales difieren del total entregado periódicamente por el Ministerio de Salud en su cuenta de Twitter. Eso se debería a que, tal y como lo confirma la cartera de Salud, hay un retraso en el cargue de la información.



Mientras la última actualización de Minsalud da cuenta de 23,1 millones de dosis completas hasta el 16 de noviembre, en la herramienta consultada por EL TIEMPO, única en la que hay datos disponibles por municipios, aparecen 16,4 millones de esquemas completos. Es decir, falta información sobre más de 6,6 millones de personas que completaron su vacunación.

Cero covid y población vacunada

El caso de San Juanito, en el Meta, es particular. Ubicado a 5 horas de Bogotá y conocido por ser uno de los pocos municipios de tierra fría de ese departamento, fue noticia a mediados de este año por ser ‘cero covid’. Y es que desde el inicio de la pandemia, con corte al 10 de mayo de 2021, no había tenido ni un solo contagio.



Sin embargo, a partir de ese mes se reportó una oleada de 67 casos, de los cuales 66 fueron leves; además, se registró un fallecimiento, correspondiente a una mujer de 38 años. El último registro de contagio, según los datos abiertos, fue el 19 de agosto, hace tres meses.



Ahora, las cifras del Ministerio de Salud muestran otro indicador positivo: hasta el 16 de este mes, se habían aplicado un total de 990 esquemas completos, para una población de 962 personas. Es decir que está cubierto el total de la población reportada por el Dane y un poco más, lo que en datos estadísticos equivale al 103% de la población.



Néstor Díaz, alcalde de San Juanito, se mostró sorprendido por el resultado, aunque dijo que en sus cálculos ya el municipio está en 99%.



“El tema es que tenemos diferencias de población con el Dane, pero sabemos que ya prácticamente vacunamos a todos nuestros habitantes, incluyendo los menores de 3 a 12 años”, dijo Díaz a EL TIEMPO.



El mandatario agregó que parte del éxito de la estrategia ha sido mover brigadas de salud a las veredas del municipio y una campaña de sensibilización liderada por la Policía y la Alcaldía. “Al principio eran reacios, pero luego en cada jornada se logró que la gente se vacunara. Y gracias a los resultados que hemos mostrado, el Ministerio nos ha garantizado siempre disponibilidad de vacunas”.



Según el propio Minsalud, antes se creía que para alcanzar la llamada ‘inmunidad de rebaño’ era necesario contar con el 70% de los habitantes vacunados; sin embargo, nueva evidencia científica ha mostrado que se requiere al menos el 90% de la población vacunada.



A sí las cosas, los datos de PAIWEB presentados por Minsalud muestran que solo dos municipios colombianos -San Juanito y Alpujarra- ya alcanzaron el nivel de vacunación que eventualmente se requeriría para hablar de ‘inmunidad de rebaño’.

Los avanzados y los rezagados

El jueves 18 de noviembre, el ministro Fernando Ruiz contó que la meta es alcanzar mínimo una cobertura del 70% en esquemas completos: “Tenemos que, por lo menos, lograr el 70% de población con dosis completas de vacunación. Ya estamos en el 66% de primeras dosis y, seguramente, en los próximos ocho días llegaremos al 70% de población colombiana con primera dosis", dijo.



En total, hay 61 municipios en Colombia -contando a San Juanito y Alpujarra- que ya superaron la vacunación completa del 70% de sus habitantes. Eso equivale a que apenas el 5% de los 1.123 municipios tienen a al menos 7 de cada 10 pobladores con el total de dosis necesarias según la vacuna contra covid-19 que les fue aplicada.

En contraste, hay 335 municipios en el país, equivalentes a alrededor de uno de cada tres del total nacional, que apenas han alcanzado el 30 por ciento de su población vacunada con el total de dosis necesarias, según los datos disponibles con corte al 16 de noviembre.



Teniendo en cuenta el avance de los municipios por departamento, Boyacá es el que mejor va. Allí, de los 123 municipios, 29 ya tienen a más del 70% de su población con el esquema completo.



Otro dato positivo tiene que ver con que en Boyacá no hay ningún municipio con menos del 30% de sus habitantes sin esquema completo. De hecho, en todo el departamento, más de la mitad de las personas (53,38 %) han recibido la totalidad de dosis de vacuna estipuladas.



El otro departamento con más municipios que supera la inmunización del 70% es Santander, pues 15 de los 86 municipios están por encima de ese porcentaje. Por su parte, solo cuatro municipios no han llegado al 30% de vacunación con dosis completas.



Sorprende que la única capital departamental que ha alcanzado a superar el umbral del 70% en vacunaciones es Leticia, en Amazonas. Allí, ya se aplicaron 28.493 esquemas completos para los 37.147 habitantes que proyecta el Dane, lo que equivale a una cobertura del 77% en vacunaciones finalizadas.



Los departamentos con más municipios atrasados en vacunación son Vaupés, Guainía, Vichada, Cauca y Chocó. El municipio con menos cantidad de dosis aplicadas en el país es Pacoa, en el Vaupés. Allí, según lo registrado en PAIWEB, apenas se han aplicado dos esquemas completos para 2.798 habitantes.

Además de eso, hay dos capitales departamentales que tienen rezago en su vacunación. Una es Riohacha, en La Guajira. Allí apenas se han completado 40.473 esquemas para una población proyectada de 150.729, lo que equivale a una cobertura del 27% en esquemas completos.



La otra capital es Sincelejo, en Sucre, donde hasta el cierre de los datos del Minsalud, se habían completado 69.785 esquemas para 239.423 habitantes, lo que equivale al 29% del total.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO