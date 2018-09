Rosario colecciona las horas de 85 países

Dicen que las mujeres le temen al paso del tiempo. Rosario Yepes Hidalgo no. Tiene 70 años y desde hace 40, más de la mitad de su vida, colecciona justamente eso, tiempo.



En un colorido espacio del Granero Don Julio, donde los productos alimenticios se mezclan con los olores dulzones del azúcar, la panela y la jalea de guayaba, hay 85 relojes colgados de las paredes y cada uno tiene la hora de un país distinto.

La curiosa colección la comenzó un día cuando en el cuarto de San Alejo, como muchas familias en Colombia llaman a la habitación de los chécheres, halló arrumados los relojes que algunas empresas le regalaban en Navidad. “Eran varios ya. Bonitos todos. Recuerdo el tic tac en ese cuarto. No tenía idea qué hacer, pero no me quería deshacer de ellos”, dice Rosario.

Su hijo, John Harold Rodríguez, ingeniero mecánico, le propuso la solución cuando era un chico. “Él me dijo: ‘Póngale la hora de todos los países, mamá’. No lo dudé”, recuerda.



El primer reloj que le regalaron hace 40 años a Rosario es uno con los colores de la bandera de Colombia y el último hace tres meses, el de una empresa de papas. “Mi esposo, Julio, me decía que no había espacio para tantos y ya puede ver. En la pared están todos. Usted puede viajar en el tiempo viendo las horas de los países solo con la imaginación. Para mí es emocionante”.

En este granero, en la Avenida Las Lajas, hay la colección de relojes con las horas de 85 países, más grande de Nariño. Foto: Ginna Morelo

El recorrido horario por las paredes exhibe los nombres de países de todos los continentes. Los tic tac se entremezclan con los estantes cargados de café, frijoles, aceite, cigarrillos, desinfectante, jabones, servilletas y todo cuanto pueda ofrecer un minimercado.



Rosario nos contó su historia a las 9:00 de la mañana de un lunes en Ipiales, sur de Colombia. A esa misma hora el reloj asignado a Costa de Marfil mostraba las 2:00 de la tarde; el de República Checa las 3:00 p.m.; el de Noruega las 4:00 p.m.; el de Rusia las 5:00 p.m.; el de China las 10:00 de la noche, el de Japón las 11:00 de la noche y el de Australia las 12:00 de la medianoche.



El esfuerzo por atesorar el tiempo incluye varios cuadernos en los que lleva religiosamente el registro del cambio de las pilas de cada reloj. “El mantenimiento lo hacemos cada tres o cuatro meses, les colocamos alcalinas que le duran tres y hasta cuatro años a cada uno. Además, en la parte de atrás de cada reloj hay un papelito que dice la fecha en que se le cambió la pila. Yo puedo saber su duración y cuánto tiempo transcurrió desde el último cambio. Ese es otro tiempo que colecciono”, sonríe la abuela de José Alejandro. Es el único nieto que tiene Rosario hasta ahora y también le gustaría coleccionar nietos.

Raúl Alberto Martínez, uno de los trabajadores del granero, está despachándole a varios compradores, pero interviene orgulloso: “yo también le regalé un reloj a doña Rosario”. Ella le sonríe maternalmente: “Sí, él y los demás han comprendido lo que esto significa para mi. Este pasatiempo me hace viajar por el mundo. Porque mire, viendo las horas me dan muchas más ganas de estudiar los países, de ver las fotos en los libros”, dice.



Rosario ha vivido toda su vida en la Avenida Las Lajas, en la carrera 6 #3-105 de Ipiales. Ecuador y Perú es la respuesta a la pregunta ¿a cuántos países ha viajado? Pero se anima a decir que antes de que se acabe el año, como regalo de cumpleaños, “los muchachos me van a regalar el viaje a México. Con ese país no tenemos diferencia horaria”, se anima a decir.



Ginna Morelo

Twitter: @GinnaMoreloUnidad de Datos EL TIEMPO