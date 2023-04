Un total de $16.691 pesos es el valor de la alimentación por día que reciben cada uno de los más de 400 mil hombres y mujeres que hacen parte del personal de las Fuerzas Militares, de Policía y del Ministerio de Defensa, así como los alumnos de las escuelas de cadetes del pais.



La cifra, dada a conocer por el Gobierno a finales de marzo, significó un aumento de casi 58% frente a la partida anterior, que era de $10.958 pesos, con un incremento a $ 13.059 cuando se trataba de personal en operaciones terrestres, desminado, alta montaña, asalto fluvial o en fuerzas especiales.

Estos valores incluyen cuatro comidas o ‘estancias’: desayuno, almuerzo, refrigerio y cena, de acuerdo a lo que se puede ver en el contrato interadministrativo que regula la compra de los suministros para el Ejército, cargado en la plataforma Secop II y consultado por la Unidad de Datos de EL TIEMPO.

La partida de alimentación fue fijada por el Ministerio de Defensa, a través de la resolucion 0899 del 24 de marzo de 2023. Foto: Mindefensa

El complejo proceso de alimentación de las tropas es responsabilidad de la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares. Esta entidad se encarga no solo de la adquisición de los insumos, sino del transporte, entrega, preparación, y disposición en los diferentes comedores que administra en todo el país.



Además, es la encargada de coordinar y garantizar que las tropas que se encuentran en terrenos de difícil acceso o con problemas de orden público reciban a tiempo, y con buena calidad, los suministros para su alimentación.



De hecho, el contrato es explícito en ese tema al señalar que “en caso de que requieran abastecimientos en zonas de difícil acceso o situación de alteracion de orden público”, la Agencia podrá coordinar con el Comando Militar la garantía de una ruta segura o proveer “escolta sin costo” para el desplazamiento de los abastecimientos.

Así es el contrato de alimentos del Ejército

Imagen del contrato que destina recursos para la alimentación de los hombres y mujeres del Ejército. Foto: Secop II

El contrato de alimentación de las tropas del Ejército, firmado el 20 de diciembre de 2022 y cuya vigencia se extiende hasta agosto de 2023, es uno de los 10 que más usa recursos de la Nación.



Y es que con ese prespuesto se debe garantizar que alrededor de 240.000 miembros del Ejército Nacional reciban a tiempo sus estancias, estén o no en territorio o en misión. El documento, además, establece los lineamientos, cantidades y tipo de alimentos que recibe el personal de las Fuerzas Militares. (Vea el contrato aquí).



En total, el presupuesto que se asignó para alimentación fue de 368 mil millones de pesos (368.284’039.362). De ese dinero, $8 mil millones se usó para la alimentación del personal y de los estudiantes al final de 2022.



El restante monto es el que se usa actualmente para cubrir la demanda alimenticia del Ejército en este año 2023, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Defensa. Ese monto supera los 360 mil millones de pesos (360.284’039.362) y se dividirá en dos partes: los soldados y los estudiantes de las escuelas.



En el primer caso, la alimentación de las tropas tiene una asignación de $344 mil millones de pesos. Para los estudiantes, ese monto es de $15 mil millones de pesos.

El dinero, de acuerdo al contrato, se paga los últimos días de cada mes, siempre y cuando cada unidad militar haya recibido a satisfacción todo el abastecimento.

Un elemento que llama la atención del contrato es que especifica, como una obligación técnica que “por ningún motivo se puede dejar sin abastecimiento al personal de soldados y alumnos del Ejército Nacional".



Eso implica, señala el documento, que en caso de hurto, daño o siniestro, es responsabilidad del proveedor suministrar de nuevo el abastecimiento en el menor tiempo posible, “con cargo a sus propios recursos”. Es decir, sin afectar el valor del contrato interadministrativo.



Esa garantía de suministar alimentación pese a cualquier eventualidad se debió poner en práctica el pasado mes de marzo, cuando fueron hurtadas 40 toneladas de víveres, en el departamento de Arauca, zona donde hacen presencia frentes del Eln. Los alimentos iban a abastecer a todas las unidades militares que hacen parte de la Décima Octava brigada del Ejército Nacional, que cuenta con 12 unidades tácticas.



Una vez conocido el incidente, el comando de la Fuerza de Tarea Quirón emitió un comunicado en el que explicó que "en la vía que comunica del municipio de Tame al municipio de Saravena, Arauca, se denunció que hombres armados y de civil detuvieron y hurtaron tres vehículos del operador civil contratado por la Agencia de Logística, empresa encargada de suministrar alimentos a las Fuerzas Militares en todo el país".



La situación, afirmaron a EL TIEMPO fuentes del Ejército, no afectó el suministro de alimentos del personal porque la Agencia de Logística cubrió con la entrega de los víveres, "dando cumplimiento a un seguro".

¿Cómo son las raciones?

Facebook Twitter Linkedin

En agosto, el presidente Gustavo Petro almorzó con los soldados de la Cuarta Brigada. Foto: Cuarta Brigada del Ejército

El contrato establece también qué tipo de alimentos componen cada una de las estancias entregadas por el Ejército a sus integrantes.



El desayuno, según el documento, siempre debe incluir una bebida (chocolate, leche achocolatada, avena, café con leche o jugo, entre otras); una harina (pan, arepa, almojábana, buñuelo, arepa, o algún otro producto de panadería); proteína (huevo, carne, salchicha, jamón, caldo o changua) y una fruta.



El refrigero está compuesto de una harina dulce por lo general (galleta, brownie, brazo de reina, mantecada, milhoja) y una bebida (yogur, gaseosa, jugo en caja, avena, aguadepanela, o leche en bolsa).



El almuerzo y la cena tienen la mismas características. Deben tener arroz blanco, otra harina (yuca, papa, plátano, ñame, arepa, etc.); una proteína (carne con menos de 14% de grasa, cerdo, tocino, pollo, pescado, callos, entre otros), verdura caliente o ensalada, jugo y sopa con estas especificaciones: “Leguminosas, verduras y hortalizas, además de alimentos compuestos, sancocho, ajiaco, menudencias, callo, etc. cuando aplique”.



En cuanto al tamaño de las porciones, el contrato es muy específico en el gramaje y el número que recibe cada hombre. Por ejempo, un kilo de arroz equivale a 8 porciones de 125 gramos cada una.



La misma proporción es utilizada para la carne de cerdo o de res. Un kilo alimenta a ocho soldados y cada uno recibe una porción de 125 gramos, tamaño equivalente, más o menos, a la palma de un hombre adulto.



En cuanto a las frutas, cada soldado recibe una 100 gramos, cuando se trata de fruta porcionada (como melón) o una unidad, en el caso de manzanas, bananos, peras o naranjas.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Unidad de Datos EL TIEMPO

@Thefugazi