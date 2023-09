Entre el 25 de julio del año pasado y el 14 de junio de este año, el actual gobierno y la empresa Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., encargada de la logística de las marchas convocadas para este miércoles, han firmado tres contratos para la organización de todos los eventos oficiales de Presidencia cuyos valores, en total, suman 19.743 millones de pesos.



El más reciente y el de más recursos de los tres, se firmó el pasado 14 de junio por un valor inicial de 6.809 millones de pesos, pero al que luego se le realizó una adición prespuestal de 1.500 millones de pesos para eventos del Despacho de la Vicepresidenta.



Este nuevo ingreso lo dejó en un valor final de 8.309 millones de pesos, con una vigencia de 138 días hasta el 31 de octubre. Es decir que el acuerdo cuesta, en promedio, un poco más de 60 millones de pesos al día. (Vea el contrato aquí)



De las obligaciones de ese contrato hace parte la organización logística del llamado ‘Dialogo social, nos movemos por la vida’, manifestación que se llevará a cabo este miércoles y cuyo costo Plaza Mayor tasó en 263 millones de pesos. Este valor incluye montaje y desmonte de tarimas, presentación de artistas, pantallas, almuerzos, refrigerios y baterías de baño, entre muchos otros aspectos.



Hasta el 6 de septiembre de este año, el Gobierno había desembolsado por este contrato 64 pagos por 917 millones de pesos, que corresponden al 11 % de la ejecución total. Es decir que, sin contar el evento de este miércoles, quedan por ejecutar 7.391 millones de pesos para eventos.

¿Cómo funciona el contrato de eventos?

Más de 20 caravanas de indígenas llegaron a la capital para las marchas de este miércoles. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

De acuerdo con la información del Secop obtenida por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, el contrato 230 del año 2023 obliga a Plaza Mayor “a prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demás actividades requeridos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.



Es decir que el Gobierno, con este contrato, cede a Plaza Mayor toda la minucia organizativa de cualquier tipo de evento público de todas las entidades adscritas a la Presidencia. Para ello, este proveedor, a través de su red de aliados, hace cotizaciones y contratos internos para suplir las necesidades derivadas del contrato.

Ejemplo de esto es una cotización presentada por la Fundación Cultura Popular y conocida en medios de comunicación este martes.



En ella se detalla cada uno de los costos requeridos para poner en marcha el evento central de este miércoles en la Plaza de Bolívar.



Y si bien voceros de esa fundación le confirmaron a la Unidad de Datos de EL TIEMPO que no serán ellos los encargados del montaje ni de desarrollo de la convocatoria, el documento sí da una idea de los costos para este tipo de manifestaciones.



Por ejemplo, aparecía en la propuesta un cartel de artistas que incluía a Aterciopelados, La 33, Systema Solar y Pacifican Power, entre otros, por un valor total de 8 millones de pesos.



La tarima, de 15 x 12 metros aparece cotizada en 20 millones de pesos por dos días y medio. También tres pantallas gigantes LED por un costo de 21 millones de pesos. Esto, entre muchos otros rubros que completaban los más de 260 millones de pesos de valor total de esta concentración en el centro de Bogotá.



Sin embargo, esta contratación de un tercero no afecta las codiciones del contrato global. Es decir que independiente del costo del evento, el proveedor recibirá el pago de 6.800 millones de pesos por los cuatro meses de vigencia del acuerdo.

“El contratista declara y garantiza que el valor del contrato, estimado con base en la oferta presentada y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente para cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas y para asumir los riesgos que le han sido asignados, sin que la ocurrencia de los mismos afecte la suficiencia de dicho valor”, señalan textualmentelas cláusulas firmadas.

Los otros dos contratos del Dapre con Plaza Mayor

El primer contrato firmado entre la actual Presidencia y Plaza Mayor tiene fecha del 25 de julio de 2022 y fue para “prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de las actividades requeridas para la transmisión de mando presidencial y demás eventos del Presidente de la República y Vicepresidente de la República”.



El acuerdo tuvo un valor de 3.571 millones de pesos y luego recibió una adición que lo dejó en 5.356 millones de pesos”. (Descargue aquí el contrato)



Una vez terminado, el Dapre y Plaza Mayor firmaron el 7 de diciembre uno nuevo, esta vez por un valor de 3.897 millones de pesos con la misma finalidad, la logística para los eventos de la Presidencia. Este convenio se prolongó mediante otrosí hasta el 15 de junio y tuvo un valor final de 6.077 millones de pesos.

También hubo contratos millonarios con Iván Duque

El ex presidente Iván Duque Márquez Foto: Mauricio Moreno

El Portal de Transparencia Económica y el Portal Anticorrupción de la Presidencia revelan que Plaza Mayor también fue contratista para el Departamento Administrativo de la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque.



Las cifras muestran que entre el 19 de julio de 2010 (contrato para transmisión de mando presidencial) y el 11 de agosto de 2021, el gobierno Duque hizo siete acuerdos con esta empresa de Medellín por un valor superior a los 25.083 millones de pesos.



El último contrato fue el más oneroso de todos, por un costo final con modificaciones de 7.984 millones de pesos. Se inició el 11 de agosto de 2021 y se prolongó hasta el 15 de octubre de 2022. (Descargue aquí el contrato)



La finalidad de este acuerdo era “prestar los servicios necesarios para apoyar la presencia y el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las regiones del país, en temas relacionados con Derechos Humanos, Niñez, Adolescencia y Juventud, Desminado y Educación en el Riesgo de Minas, y Discapacidad, entre otros”.



El gobierno anterior también firmó contratos con esa misma firma para la operación, organización y produccion de los eventos del Presidente y la Vicepresidenta. El primero aparece fechado el 19 de mayo de 2018 y tuvo vigencia hasta el 30 de noviembre de 2020. Su valor total fue de 6.856 millones de pesos.



Una vez se venció ese acuerdo, se firmó uno nuevo el primero de diciembre de 2020 y se prolongó hasta el 31 de julio de 2022. Su costo fue de $6,194 millones de pesos.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

